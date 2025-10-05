Neįtikėtinai purus obuolių pyragas: receptas, kurio nesinorės pamiršti

Porcijos 6. Užtruksite apie 1 valandą. Kepimo forma 24 cm skersmens. 1 stiklinė – 200 ml.
Ingredientai:
- 2 kiaušiniai;
- 1 st cukraus;
- 2 v. š. aliejaus;
- 1 st kefyro;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- 2 st miltų;
- 0,5 a. š. cinamono;
- 4 obuoliai.
Kiaušinius išsukame su cukrumi ir cinamonu, kol masė pabals ir patrigubės. Supilame kefyrą, aliejų. Įsijojame miltus ir kepimo miltelius. Masę gerai išmaišome.
Obuolius nulupmae, išpjauname sėklalizdžius ir supjaustome skiltelėmis. Suberiame į tešlą ir gerai išmaišome.
Tešlą supilame į sviestu pateptą kepimo formą. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę apie 40 minučių.
Skanaus!
