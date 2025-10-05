Neįtikėtinai purus obuolių pyragas: receptas, kurio nesinorės pamiršti

Porcijos 6. Užtruksite apie 1 valandą. Kepimo forma 24 cm skersmens. 1 stiklinė – 200 ml.

Ingredientai:

2 kiaušiniai;

1 st cukraus;

2 v. š. aliejaus;

1 st kefyro;

1 a. š. kepimo miltelių;

2 st miltų;

0,5 a. š. cinamono;

4 obuoliai.

Kiaušinius išsukame su cukrumi ir cinamonu, kol masė pabals ir patrigubės. Supilame kefyrą, aliejų. Įsijojame miltus ir kepimo miltelius. Masę gerai išmaišome.

Obuolius nulupmae, išpjauname sėklalizdžius ir supjaustome skiltelėmis. Suberiame į tešlą ir gerai išmaišome.

Tešlą supilame į sviestu pateptą kepimo formą. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę apie 40 minučių.

Skanaus!