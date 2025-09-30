Taip gaminti burokėlių mišrainę išmokė draugė: skonis vertas 10 balų

Juk tie patys skoniai, greitai atsibosta. Šiuo burokėlių mišrainės receptu su manimi pasidalino Živilė. Čia labai panašus variantas, kai esu gaminusi burokėlių mišrainę su pomidorų padažu. Tiksliau ta pati mišrainė tik šiek tiek kitaip, nes burokėliams į draugiją pakviesta pupelės ir česnakai“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.
Iš normos išėjo 3–0,7 l ir 5–0,5 l stiklainiai: 3 kg virtų burokėlių; 0,5 kg morkų; 0,5 kg paprikų; 300 ml aliejaus; 4–6 skiltelės česnako; 1 l virtų pupelių; 100 g druskos; 300 g cukraus; 150 ml acto; 0,5 l pomidorų padažo.
Burokėlių mišrainė pagal Živilę
Morkas nulupame, nuplauname ir sutarkuojame. Paprikas supjaustome nedideliais gabalėliais. Į puodą supilame aliejų, sudedame morkas su paprika ir patroškiname apie 20 min. Burokėlius sutarkuojame, česnaką pasmulkiname. Suverčiame kartu su pupelėmis į puodą.
Ten pat suberiame druską, cukrų, supilame actą ir pomidorų padažą. Viską patroškiname apie 10 min. Mišrainę pilstome į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius. Užsukame. Užklojame storu rankšluosčiu ir leidžiame atvėsti.