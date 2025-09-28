Išdavė neatsivalgomų itališkų ryžių rutuliukų receptą: gaminsite ne kartą

Itališki ryžių rutuliukai, vadinamieji „arančinai“ – tikra šalies klasika, o jų lengvai galite pasigaminti patys namuose. Laidos vedėjai Gian Luca ir Elena Karalienė dalijasi receptu ir garantuoja – gaminsite juos ne kartą.
Šis išorėje traškus, o viduje burnoje sproginėjančius skonius slepiantis itališkas užkandis nepalieka abejingų, be to, jį galite gaminti su skirtingais įdarais. Išbandykite – nepasigailėsite!
Arančinai
Ingredientai ryžių rutuliukams:
- 500 g ryžių;
- 1,2 l vandens;
- 30 g sviesto;
- 0,15 g šafrano;
- 1 šaukšto druskos.
Pirmam įdarui:
- 150 g kiaulienos faršo;
- 200 g trintų pomidorų;
- 80 g žaliųjų žirnelių;
- 50 g baltų svogūnų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- 50 g raudonojo vyno;
- druskos;
- juodųjų pipirų.
Antram įdarui:
- 120 g „Prosciutto cotto“ kumpio;
- 100 g „Caciocavallo“ sūrio.
Pastellai:
- 200 g 00 rūšies miltų;
- 350 g vandens;
- druskos.
Kepimui:
- 200 g džiūvėsėlių;
- 3 l saulėgrąžų aliejaus.
Gaminimo eiga:
Išverdame ryžius. Pasūdome vandenį. Gaminame pirmąjį įdarą – supjaustome svogūną ir pakepiname ant įkaitinto extra virgin aliejaus. Dedame kiaulienos faršą. Įpilame raudonojo vyno. Dedame žaliuosius žirnelius ir trintus pomidorus. Leidžiame troškintis.
Į išvirtus ryžius įdedame šafrano ir „Philadelphia“ sūrio. Ant skardos patiesiame kepimo popierių ir išklojame išvirtus ryžius, kad šie atvėstų.
Gaminame antrąjį įdarą – supjaustome „Caciocavallo“ sūrį ir „Prosciutto cotto“ kumpį. Gaminame pastella – sumaišome 200 g miltų, druską ir vandenį ir paliekame pailsėti.
Puode įkaitiname aliejų ir formuojame ryžių rutuliukus. Išklojame ant rankos ryžius ir įdedame įdaro, suformuojame rutuliuką, įmerkiame į pastellą ir apvoliojame džiūvėsėliuose. Verdame aliejuje, kol apskrunda. Skanaus!
