Šiam itališkam užkandžiui neįmanoma atsispirti, tačiau apie jį žino ne visi: pagrindinis ingredientas – ryžiai

2025-09-26 12:14

Nors daugelis itališką virtuvę pirmiausiai sieja su picomis ar makaronais, nereikėtų pamiršti ir ypatingųjų ryžių patiekalų. Būtent todėl šį sekmadienį Gian Luca Demarco sugriaus visus mitus ir pakvies į tikrą ryžių karalystę, įsikūrusią visai netoli jo namų Italijoje. O kokiais patiekalais iš ryžių jis su Elena Karaliene nustebins, pamatysite jau šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“.

1

Šįkart Gian Luca pakvies apsilankyti „Acquerello“ šeimos ūkyje, ryžių laukuose ir gamykloje. Tai – „Carnaroli“ ryžiai iš Verčelio, esančio Italijos Pjemonto regione.

Laidoje sužinosime, kaip ryžiai auginami, ir ko reikia, kad derlius būtų sėkmingas. Gian Lucos bičiulio auginami ryžiai iš kitų išsiskiria savo kokybe.

Tai – pirmieji ryžiai, kurie yra brandinami ir turi savo gemalą. Dėl to šių ryžių maistinės savybės yra tokios pat, kaip ir rudųjų ryžių. O šiandien šie ryžiai parduodami net 72 šalyse visame pasaulyje.

Itališkų patiekalų paslaptys

Taip pat pamatysime ir istorija alsuojančias vietas – pavyzdžiui, namą, kuriame kadaise gyveno ryžių laukuose dirbusios moterys.

Jos čia atvykdavo iš kito Italijos regiono ir ryžių laukuose praleisdavo visą sezoną. Įdomu tai, kad ryžių laukuose 40 dienų pradirbusios moterys uždirbdavo daugiau, nei jų namuose likę vyrai per visus metus.

Negana to, būtent čia dirbusios moterys pirmosios gavo oficialią sutartį, pagal kurią galėjo dirbti 8 valandas per dieną. Likusioje Italijoje toks įstatymas buvo priimtas tik po 12 metų.

Šio sekmadienio laidos žiūrovai išvys ne tik tai, kaip pasigaminti tradicinį itališką patiekalą – rizoto su šafranu – bet ir sužinos, kokia yra itališkų užkandžių arančini paslaptis. Pastarąjį patiekalą Gian Luca gamins kartu su Elena Karaliene.

Tai – gatvės maistas, puikiai tinkantis ir pagrindiniui patiekalui. O štai Sicilijoje jis netgi valgomas per šventes!

Savo ruožtu laidos vedėjai žiūrovams pateiks net du arančini variantus. Vieni bus su ragu įdaru, o kiti – su kumpiu ir sūriu.

Arančinai

Ingredientai ryžių rutuliukams:

  • 500 g ryžių;
  • 1,2 l vandens;
  • 30 g sviesto;
  • 0,15 g šafrano;
  • 1 šaukšto druskos.

Pirmam įdarui:

  • 150 g kiaulienos faršo;
  • 200 g trintų pomidorų;
  • 80 g žaliųjų žirnelių;
  • 50 g baltų svogūnų;
  • Extra virgin alyvuogių aliejaus;
  • 50 g raudonojo vyno;
  • druskos;
  • juodųjų pipirų.

Antram įdarui:

  • 120 g „Prosciutto cotto“ kumpio;
  • 100 g „Caciocavallo“ sūrio.

Pastellai:

  • 200 g 00 rūšies miltų;
  • 350 g vandens;
  • druskos.

Kepimui:

  • 200 g džiūvėsėlių;
  • 3 l saulėgrąžų aliejaus.

 

Išverdame ryžius. Pasūdome vandenį. Gaminame pirmąjį įdarą – supjaustome svogūną ir pakepiname ant įkaitinto extra virgin aliejaus. Dedame kiaulienos faršą. Įpilame raudonojo vyno. Dedame žaliuosius žirnelius ir trintus pomidorus. Leidžiame troškintis.

Į išvirtus ryžius įdedame šafrano ir „Philadelphia“ sūrio. Ant skardos patiesiame kepimo popierių ir išklojame išvirtus ryžius, kad šie atvėstų.

Gaminame antrąjį įdarą – supjaustome „Caciocavallo“ sūrį ir „Prosciutto cotto“ kumpį. Gaminame pastella – sumaišome 200 g miltų, druską ir vandenį ir paliekame pailsėti.

Puode įkaitiname aliejų ir formuojame ryžių rutuliukus. Išklojame ant rankos ryžius ir įdedame įdaro, suformuojame rutuliuką, įmerkiame į pastellą ir apvoliojame džiūvėsėliuose. Verdame aliejuje, kol apskrunda. Skanaus!

„La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

