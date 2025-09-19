Kalendorius
Gian Luca – apie jo šeimos gyvenimą pakeitusį atradimą: „Nebeturime galimybės liūdėti“

2025-09-19 11:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 11:07

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ ir vėl pakvies nuostabiausiems Pjemonto regiono atradimams. Šįkart Gian Luca pakvies į lazdynų ūkį, kuriame gimsta tobulo skonio lazdynų riešutų kremas. Anot jo, pastarasis ne tik sugeba ištrinti bet kokį liūdesį – jo žmona nuo šio kremo tapo tiesiog priklausoma!

Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos (nuotr. pranešimo spaudai)
9

Šįkart Gian Luca žiūrovus pakvies į „Nocciole d'Elite" aukščiausios kokybės Pjemonto regiono riešutų ūkį. Beje, būtent Pjemonto regionas Italijoje laikomas geriausiu pasaulyje auginti lazdyno riešutus.

0

Šįkart Gian Luca žiūrovus pakvies į „Nocciole d’Elite“ aukščiausios kokybės Pjemonto regiono riešutų ūkį. Beje, būtent Pjemonto regionas Italijoje laikomas geriausiu pasaulyje auginti lazdyno riešutus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų vargas, ir mūsų pasididžiavimas“, – būtent tokie žodžiai ne veltui iškalti ir ant čia esančios riešuto skulptūros.

Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos

Iš lazdynų riešutų – ne tik kremas

Pakvietęs apsilankyti savo draugo šeimos ūkyje, Gian Luca pirmiausiai siūlys kartu pasivaikščioti po lazdyno riešutų sodelį.

Žinomiausio Lietuvos italo bičiulis pasakos, kad su lazdynų riešutais užaugo, todėl šis pasaulis jam – nuostabus. Tiesa, taip buvo ne visuomet – tą jis sužinojo tik tuomet, kai riešutus ėmė apdoroti.

„Mes taip ir susipažinome – aš buvau šefas, o jo tėtis į turgų, kuriame apsipirkinėdavome, eidavo pardavinėti jo pagamintą šokoladinį riešutų kremą.

Mano žmonai su mano dukra Magda, kai ji dar buvo kūdikis, jis davė paragauti mažą šaukštuką. Nuo to laiko mano žmona tapo priklausoma nuo šio kremo, tad šis lazdynų kremas visuomet yra su mumis.

Šis kremas pakeitė mūsų gyvenimus. Mes netgi nebeturime galimybės liūdėti, nes visuomet turime šio kremo“, – atviraus Gian Luca.

O ar kada esate bandę išgliaudyti lazdyno riešutą tiesiog tarp pirštų? Šio sekmadienio laidoje nesunkiai išmoksite ir tai!

Vėliau draugai persikels ir į gamybos patalpas, kuriose gaminamas ne tik kremas, bet ir kiti produktai: nuo riešutų drožlių iki miltų, iš kurių kepamas tradicinis Pjemonto regiono pyragas.

Čia Gian Lucos lauks ir vienas darbas… Kaip jam seksis? Kokią šmaikščią pastabą virtuvės šefui turės jo draugas italas?

Žiūrovai iš arti pamatys, kaip riešutai atrenkami, ir kaip vėliau iš jų gaminama šokoladinė pasta. Pastaroji, anot Gian Lucos, gali išgydyti bet kokį liūdesį.

O kaip pasigaminti burnoje tirpstančius lietinius su lazdyno riešutų kremu, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.

Lietiniai su lazdyno riešutų kremu

Ingredientai:

  • 2 kiaušiniai;
  • 250 g miltų;
  • 0,5 l pieno;
  • lazdyno riešutų kremo.

Gaminimo eiga:

Suplakame 2 kiaušinius, įpilame pusę litro pieno ir suberiame 250 gramų miltų. Tada uždedame ant dubens maistinę plėvelę ir 20 minučių paliekame šaldytuve pailsėti. Maistinė plėvelė turi liestis su tešla.

Popierinio rankšluosčio arba konditerinio teptuko pagalba patepame keptuvę aliejumi ir kepame blynus iš abiejų pusių.

Iškepusius blynus patepame lazdyno riešutų kremu ir susukame į ritinį arba sulankstome į trikampėlį. Galite pagardinti ir cukraus pudra. Skanaus!

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

