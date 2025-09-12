Štai kur Italijoje glūdi kavos paslaptys: su šiuo gėrimu ruoštas desertas ištirps burnoje

Šį sekmadienį ne tik iš arti pamatysime garsiosios Lavazza kavos istoriją, bet ir turėsime progą iki smulkiausių detalių sužinoti, kaip gimsta nuo šio gėrimo neatskiriamas itališkas desertas – tiramisu, rašoma pranešime spaudai.
Kavos kelias
Gian Luca ne tik pakvies visus žiūrovus kartu su juo šį sekmadienį apsilankyti nepaprastai interaktyviame šios kavos muziejuje Italijoje, Turine, bet ir papasakos visą kavos kelią.
Anot Gian Lucos, Lavazza šeima Italijai labai svarbi. O laikui bėgant, ji tapo svarbi ir visam pasauliui.
„Mums, italams, jie yra kaip mūsų pačių giminė, dalis mūsų pačių gyvenimo. Man lašelį kavos į pieną įdėdavo nuo vaikystės – juk be kavos tu neišgyvensi!“ – sakys jis.
Žinomiausias Lietuvos italas žiūrovams ne tik aprodys visą muziejų, bet ir dar artimiau supažindins su neįtikėtina kavos istorija bei įdomiausiais faktais. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad vienas Venecijos vaistininkas kavos pupeles kadaise pardavinėjo kaip priemonę kovoti su galvos skausmu?
O kad kavamedžio uoga iš tiesų yra saldi ir kvepia jazminais? Kaip apdorojamos kavos pupelės, kaip atrodė pirmasis baras „ant ratų“, ir, galiausiai, kaip teisingai paruošti kavą? Šio sekmadienio laidoje sužinosite viską.
Iškart po to, padedamas Elenos Karalienės, Gian Luca pagamins desertą, kuris tiesiog neatskiriamas nuo kavos – tiramisu. Žingsnis po žingsnio, laidos vedėjai išmokys paruošti šį desertą nepriekaištingai. O, kaip juokaus Gian Luca, reikia tikėtis, kad pamatęs šią laidą, kitą kartą tiramisu gimtadienio rytą savo žmonai paruoš ir E. Karalienės vyras!
Tradicinis tiramisu (pagal Gian Luca Demarco)
Ingredientai:
- 5 kiaušiniai
- 5 šaukštai cukraus;
- 0,5 kg mascarpone sūrio;
- juodos kavos (DAUG!);
- savojardi sausainių;
- kakavos pagal skonį.
Gaminimo eiga
Trynius sukame su cukrumi tol, kol pasidaro kremas. Sudedame mascarpone sūrį ir vėl maišome. Baltymus išplakame iki purumo. Tuomet į mascarpone masę po truputį dedame baltymus ir atsargiai išmaišome, kad baltymai neprarastų įplakto oro.
Imame pasirinktą gilesnį indą ir sluoksniuojame tiramisu: dedame sluoksnį kremo, pabarstome jį kakava, guldome kavoje mirkytus sausainius ir vėl kartojame procesą. Sluoksniuojame, kol indas užsipildo iki viršaus. Užbaigiame sluoksniu kremo, gausiai pabarstyto kakava, o tuomet dedame į šaldytuvą.
