Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Štai kur Italijoje glūdi kavos paslaptys: su šiuo gėrimu ruoštas desertas ištirps burnoje

2025-09-12 10:23 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-12 10:23

Apie ją svajojame kiekvieną rytą. Jos kvapas gundo, o keli gurkšniai priverčia pasijusti taip, tarsi jau netrukus užkariausite visą pasaulį. Taip, būtent tokį poveikį mums dovanoja kava, kuriai bus paskirta antroji TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“.

Laida „La maistas. Italija“ (nuotr. pranešimo spaudai)
9

Apie ją svajojame kiekvieną rytą. Jos kvapas gundo, o keli gurkšniai priverčia pasijusti taip, tarsi jau netrukus užkariausite visą pasaulį. Taip, būtent tokį poveikį mums dovanoja kava, kuriai bus paskirta antroji TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“.

REKLAMA
0

Šį sekmadienį ne tik iš arti pamatysime garsiosios Lavazza kavos istoriją, bet ir turėsime progą iki smulkiausių detalių sužinoti, kaip gimsta nuo šio gėrimo neatskiriamas itališkas desertastiramisu, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laida „La maistas. Italija“ (nuotr. pranešimo spaudai)
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „La maistas. Italija“ (nuotr. pranešimo spaudai)

Kavos kelias

Gian Luca ne tik pakvies visus žiūrovus kartu su juo šį sekmadienį apsilankyti nepaprastai interaktyviame šios kavos muziejuje Italijoje, Turine, bet ir papasakos visą kavos kelią.

REKLAMA
REKLAMA

Anot Gian Lucos, Lavazza šeima Italijai labai svarbi. O laikui bėgant, ji tapo svarbi ir visam pasauliui.

REKLAMA

„Mums, italams, jie yra kaip mūsų pačių giminė, dalis mūsų pačių gyvenimo. Man lašelį kavos į pieną įdėdavo nuo vaikystės – juk be kavos tu neišgyvensi!“ – sakys jis.

Žinomiausias Lietuvos italas žiūrovams ne tik aprodys visą muziejų, bet ir dar artimiau supažindins su neįtikėtina kavos istorija bei įdomiausiais faktais. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad vienas Venecijos vaistininkas kavos pupeles kadaise pardavinėjo kaip priemonę kovoti su galvos skausmu?

REKLAMA
REKLAMA

O kad kavamedžio uoga iš tiesų yra saldi ir kvepia jazminais? Kaip apdorojamos kavos pupelės, kaip atrodė pirmasis baras „ant ratų“, ir, galiausiai, kaip teisingai paruošti kavą? Šio sekmadienio laidoje sužinosite viską.

Iškart po to, padedamas Elenos Karalienės, Gian Luca pagamins desertą, kuris tiesiog neatskiriamas nuo kavos – tiramisu. Žingsnis po žingsnio, laidos vedėjai išmokys paruošti šį desertą nepriekaištingai. O, kaip juokaus Gian Luca, reikia tikėtis, kad pamatęs šią laidą, kitą kartą tiramisu gimtadienio rytą savo žmonai paruoš ir E. Karalienės vyras!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 

Tradicinis tiramisu (pagal Gian Luca Demarco)

Ingredientai:

  • 5 kiaušiniai
  • 5 šaukštai cukraus;
  • 0,5 kg mascarpone sūrio;
  • juodos kavos (DAUG!);
  • savojardi sausainių;
  • kakavos pagal skonį.

Gaminimo eiga

Trynius sukame su cukrumi tol, kol pasidaro kremas. Sudedame mascarpone sūrį ir vėl maišome. Baltymus išplakame iki purumo. Tuomet į mascarpone masę po truputį dedame baltymus ir atsargiai išmaišome, kad baltymai neprarastų įplakto oro.

REKLAMA

Imame pasirinktą gilesnį indą ir sluoksniuojame tiramisu: dedame sluoksnį kremo, pabarstome jį kakava, guldome kavoje mirkytus sausainius ir vėl kartojame procesą. Sluoksniuojame, kol indas užsipildo iki viršaus. Užbaigiame sluoksniu kremo, gausiai pabarstyto kakava, o tuomet dedame į šaldytuvą.

„La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų