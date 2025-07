Į kavą įberkite šių miltelių: rezultatas maloniai nustebins

Rytinė kava yra svarbi kasdienio ritualo dalis daugeliui žmonių, suteikianti reikalingą energijos kiekį dienai. Vis tik daugelį vis dar atbaido mintis gerti juodą kavą be pagardų, rašoma express.co.uk.

Jos kartumas, geriant be saldiklių ar pieno, gali būti gana nemalonus, nors vartojama saikingai ji išlieka palyginti sveiku pasirinkimas. Laimei, jos skonį galima gerokai pagerinti įbėrus vos žiupsnelį vieno netikėto ingrediento.

Ragino į kavą įberti druskos

Šį patarimą pateikė dr. Karanas Rajanas, kuris „TikTok“ platformoje dažnai dalijasi idėjomis, kaip įprastus maisto produktus paversti sveikesniais ir skanesniais.

Vienas iš jo paprastų, bet genialiai veiksmingų kulinarinių triukų – į juodą kavą įberti truputį druskos.

Dr. K. Rajanas paaiškino: „Druska blokuoja kartumo receptorius liežuvyje, todėl kava tampa švelnesnio skonio ir reikia mažiau cukraus.“

Kavos specialistai iš „Espresso Works“ sutinka, kad druska ne tik sustiprina tam tikrų kavos rūšių skonį, bet ir pabrėžia natūralų saldumą, suteikdama mažiau kartų ir labiau subalansuotą skonį net be pridėtinio cukraus.

Be skonio pagerinimo, druska taip pat gali sustiprinti juodos kavos aromatines savybes.

Juodos kavos nauda sveikatai

Juodos kavos gėrimas gali turėti keletą svarbių privalumų sveikatai. Pasak „Healthline“, vienas jų – potencialiai sumažėjusi 2 tipo cukrinio diabeto rizika ilgalaikėje perspektyvoje.

Taip pat manoma, kad kava gali apsaugoti nuo kai kurių neurodegeneracinių ligų, įskaitant Alzheimerio ir Parkinsono ligas. Juodoji kava gali turėti įtakos riebalų kaupimuisi bei gerinti žarnyno sveikatą, o tai gali padėti kontroliuoti svorį.

Be to, ji naudinga širdies ir kraujagyslių sveikatai – tyrimai rodo, kad geriant tris–penkis puodelius kavos per dieną, širdies ligų rizika gali sumažėti net 15 proc.

Kiek kavos galima vartoti?

Nors juoda kava yra gana sveikas gėrimas, vis tik, kaip ir bet kokius kitus gėrimus ar produktus, ją reikėtų vartoti saikingai.

Remiantis „Healthline“ duomenimis, sveiki suaugusieji turėtų suvartoti ne daugiau kaip 400 mg kofeino per dieną. Jeigu vienintelis kofeino šaltinis yra kava, tai atitinka maždaug keturis puodelius per dieną.

Pernelyg didelis kofeino kiekis gali sukelti galvos skausmus, nemigą ir širdies ritmo sutrikimus, todėl svarbu nepersistengti.