  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pergalingas startas – paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje startavo laimėjimu

2025-09-10 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 16:34

Italijoje startavo Europos paplūdimio futbolo B diviziono superfinalo varžybos, kuriose pirmą pergalę iškovojo Lietuvos komanda.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Italijoje startavo Europos paplūdimio futbolo B diviziono superfinalo varžybos, kuriose pirmą pergalę iškovojo Lietuvos komanda.

0

Aivaro Meškinio treniruojami lietuviai 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) nugalėjo Belgijos ekipą ir iškovojo pirmą pergalę.

Penktadienį Lietuvos rinktinės laukia kova su Azerbaidžano komanda, kuri rytoj žais su belgais.

Pagal varžybų reglamentą dvi geriausios grupės komandos pateks į pusfinalį, o laimėjusios jame iškart garantuos sau vietą A divizione.

Lietuviams trečiadienio mačas prasidėjo sėkmingai, mat Manto Makutunovičiaus įvartis išvedė juos į priekį. Visgi po keleto minučių belgai rezultatą išlygino ir jis tapo 1:1.

Lemiamu dvikovos lūžiu tapo atkarpa antrame kėlinyje, kai per vieną minutę du įvarčius pelnė Elvinas Navickas ir Paulius Giedraitis ir lietuviai pabėgo dviem įvarčiais. Per likusį laiką daugiau tikslių smūgių nebuvo, tad lietuviai atsilaikė ir iškovojo pirmus tris taškus.

Grupėse ekipos po sykį sužais tarpusavyje, po dvi stipriausias rinktines pateks į pusfinalį. Pusfinalio laimėtojos žengs į finalą ir iškart užsitikrins vietą pakilimą į A divizioną, o finale susirungs dėl B diviziono nugalėtojų taurės.

Priminsime, kad 2023-aisiais lietuviai tapo B diviziono nugalėtojais ir iškovojo teisę žaisti A divizione, kur savo jėgas išmėgino pernai.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Paplūdimio futbolo rinktinė pradeda pasirodymą kovoje dėl kelialapio į A divizioną

