  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujieji „iPhone 17“ – jau ir Lietuvoje: skelbia, kiek kainuos

2025-09-12 15:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 15:23

Ką tik JAV buvo pristatytas naujausias „iPhone 17“ telefonas, o išankstinė prekyba juo jau pradedama ir Lietuvoje.

„iPhone 17 Pro“ (nuotr. Telegram)

Ką tik JAV buvo pristatytas naujausias „iPhone 17“ telefonas, o išankstinė prekyba juo jau pradedama ir Lietuvoje.

0

Bendrovė „Tele2“ siūlys savo klientams naujausius Apple produktus „iPhone 17“, „iPhone Air“, „iPhone 17 Pro“, „iPhone 17 Pro Max“, „Apple Watch Serries 11“, „Apple Watch SE3“, „Apple Watch Ultra 3“ ir „AirPods Pro 3“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirkėjai galės iš anksto užsisakyti naujausią iPhone modelį nuo rugsėjo 12 d. 15 val. su pristatymu nuo rugsėjo 19 d.

Naujus „Apple Watch“ ir „AirPods Pro 3“ galima užsisakyti iš anksto nuo rugsėjo 11 d., su pristatymu nuo rugsėjo 19 d.

Naujojo „iPhone 17“ kainos priklauso nuo konkretaus modelio ir atminties talpos. Mobiliojo operatoriaus svetainėje nurodoma, kad „iPhone 17“ kainos prasideda nuo 989 eurų. „iPhone 17 Air“ – nuo 1 249 eurų, „iPhone 17 Pro“ – nuo 1 349 eurų, o „iPhone 17 Pro Max“ – 1 499 eurų.

Mobiliojo ryšio operatorius taip pat skelbia, kad galima atnešti seną telefoną, ir gauti nuolaidą naujam.

