  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV

„Apple“ paskelbė JAV investuosianti dar 100 mlrd. dolerių

2025-08-07 07:33
2025-08-07 07:33

Trečiadienį „Apple“ paskelbė, kad per ateinančius ketverius metus Jungtinėse Valstijose investuos dar 100 mlrd. dolerių, JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant technologijų milžinę perkelti savo tiekimo grandinę į JAV.

Trečiadienį „Apple“ paskelbė, kad per ateinančius ketverius metus Jungtinėse Valstijose investuos dar 100 mlrd. dolerių, JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant technologijų milžinę perkelti savo tiekimo grandinę į JAV.

0

Išmaniųjų telefonų „iPhone“ gamintoja teigė, kad pinigai pirmiausia bus panaudoti plėsti svarbiausių komponentų gamybą šalyje.

„Šiandien įsipareigojame Jungtinėse Valstijose investuoti papildomus 100 mlrd. dolerių, taigi per ateinančius ketverius metus iš viso investuosime 600 mlrd. dolerių“, – Ovaliajame kabinete stovėdamas šalia D. Trumpo paskelbė bendrovės „Apple“ vadovas Timas Cookas.

„Tuo tikslu pradedame „Apple“ gamybos Amerikoje programą. Ji paskatins dar didesnę svarbiausių komponentų, visame pasaulyje naudojamų bendrovės „Apple“ gaminiuose, gamybą čia, Amerikoje, ir džiaugiamės galėdami pranešti, kad dėl to visoje Amerikoje jau pasirašėme naujus susitarimus su 10 įmonių.“

Vasarį – netrukus po to, kai D. Trumpas įvedė importo muitus, be kita ko, ir toms šalims, kurios yra bendrovės tiekimo grandinės dalis – „Apple“ paskelbė, kad per ketverius metus JAV investuos daugiau nei 500 mlrd. JAV dolerių.

D. Trumpas jau seniai reikalauja, kad „Apple“ svarbiausią savo produkciją – išmaniuosius telefonus „iPhone“ – gamintų JAV. Ekspertai teigia, kad tai pareikalautų didžiulių investicijų, o šie prietaisai taptų gerokai brangesni.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius T. Cooko vadovaujama „Apple“ Azijoje sukūrė tiekimo grandines, kurioms priklauso ne viena didelė, daugiausiai Kinijoje veikianti gamykla.

Pastaraisiais metais bendrovė taip pat padidino gamybos apimtis Indijoje ir Vietname, iš dalies reaguodama į tiekimo sutrikimus dėl Kinijoje reaguojant į koronavirusą įvestus apribojimus.

Šis T. Cooko pranešimas trečiadienį pasigirdo likus kelioms valandoms iki įsigaliojant naujai muitų bangai ir netrukus po to, kai D. Trumpas paskelbė, kad rusišką naftą perkančiai Indijai taikomus muitus padidins iki 50 proc., o šis tarifas įsigalios po 21 dienos.

Renginyje D. Trumpas taip pat paskelbė, kad jo administracija įves „maždaug 100 proc. tarifą mikroschemoms ir puslaidininkiams. Tačiau jei gaminate Jungtinėse Valstijose, nieko mokėti nereikės“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

