Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paslapties šydas praskleistas: „Apple“ parodė, kaip atrodys naujausi „iPhone“

2025-09-09 21:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 21:35

Antradienį „Apple“ pristatė naujausius „iPhone“, atnaujintas ausines „AirPods Pro 3“ ir laikrodžius „Apple Watch“.

„iPhone 17 Pro“ (nuotr. Telegram)

Antradienį „Apple“ pristatė naujausius „iPhone“, atnaujintas ausines „AirPods Pro 3“ ir laikrodžius „Apple Watch“.

REKLAMA
0

Vieni iš labiausiai lauktų įrenginių buvo naujieji „iPhone“. „Apple“ pristatė keturis naujus telefonus.

„Apple“ pristatė naujausius „iPhone“

Pirmasis – „iPhone 17“. Jis bus penkių spalvų: levandų, rūko mėlynos, juodos, baltos ir šalavijų. Atnaujintas ekranas, naujas A19 procesorius. Bendrovė skelbia, kad telefonas apsaugotas keraminio skydo, kuris yra atsparesnis įbrėžimams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekranas yra 6,3 colių, šiek tiek didesnis nei ankstesnio modelio 6,1 colių ekranas.

 

Taip pat pristatytas „iPhone Air“ modelis. Tai ploniausias „iPhone“ modelis iki šiol. Jis pagamintas iš 80 proc. perdirbto titano.

REKLAMA
REKLAMA

Jis bus keturių spalvų: kosminė juoda, debesų balta, šviesiai auksinė ir dangaus mėlyna.

iPhone Air“ turės vieną galinę kamerą ir vieną priekinę kamerą.

„iPhone Air“ visame pasaulyje naudos tik e-SIM korteles.

 

Pristatyti ir du „iPhone 17 Pro“ modeliai, atnaujintas dizainas nuo ankstesnių metų modelių. Šis telefonas turi naują „iPhone unibody“ konstrukciją, užtikrinančią didesnį patvarumą, didesnę bateriją ir daugiau atminties. „Apple“ taip pat sukūrė naują karščio valdymo sistemą.

REKLAMA

„Apple“ sako, kad patobulinimai telefoną padarė patogesnį žaidimams, darbui su dirbtinio intelekto įrankiais, redaguojant nuotraukas bei vaizdo įrašus.

„iPhone 17 Pro“ bus trijų spalvų: sidabrinės, tamsiai mėlynos ir ryškiai oranžinės.

Jis turi tris galines 48 megapikselių kameras bei vieną priekinę kamerą.

 

Antradienį taip pat pristatytos atnaujintos ausinės „AirPods Pro 3“ ir laikrodžiai „Apple Watch“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų