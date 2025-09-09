Paslapties šydas praskleistas: „Apple“ parodė, kaip atrodys naujausi „iPhone“

Vieni iš labiausiai lauktų įrenginių buvo naujieji „iPhone“. „Apple“ pristatė keturis naujus telefonus.
„Apple“ pristatė naujausius „iPhone“
Pirmasis – „iPhone 17“. Jis bus penkių spalvų: levandų, rūko mėlynos, juodos, baltos ir šalavijų. Atnaujintas ekranas, naujas A19 procesorius. Bendrovė skelbia, kad telefonas apsaugotas keraminio skydo, kuris yra atsparesnis įbrėžimams.
Ekranas yra 6,3 colių, šiek tiek didesnis nei ankstesnio modelio 6,1 colių ekranas.
Taip pat pristatytas „iPhone Air“ modelis. Tai ploniausias „iPhone“ modelis iki šiol. Jis pagamintas iš 80 proc. perdirbto titano.
Jis bus keturių spalvų: kosminė juoda, debesų balta, šviesiai auksinė ir dangaus mėlyna.
iPhone Air“ turės vieną galinę kamerą ir vieną priekinę kamerą.
„iPhone Air“ visame pasaulyje naudos tik e-SIM korteles.
Pristatyti ir du „iPhone 17 Pro“ modeliai, atnaujintas dizainas nuo ankstesnių metų modelių. Šis telefonas turi naują „iPhone unibody“ konstrukciją, užtikrinančią didesnį patvarumą, didesnę bateriją ir daugiau atminties. „Apple“ taip pat sukūrė naują karščio valdymo sistemą.
„Apple“ sako, kad patobulinimai telefoną padarė patogesnį žaidimams, darbui su dirbtinio intelekto įrankiais, redaguojant nuotraukas bei vaizdo įrašus.
„iPhone 17 Pro“ bus trijų spalvų: sidabrinės, tamsiai mėlynos ir ryškiai oranžinės.
Jis turi tris galines 48 megapikselių kameras bei vieną priekinę kamerą.
Antradienį taip pat pristatytos atnaujintos ausinės „AirPods Pro 3“ ir laikrodžiai „Apple Watch“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!