  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gedinčio tėvo dukrai pastatytas paminklas šokiruoja praeivius: nesupranta tokio meno

2025-08-23 18:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 18:37

Jauna moteris buvo palaidota pagerbiant jos atminimą 1,5 metro aukščio telefono formos antkapiu, o ant jo buvo įamžinta jos nuotrauka, iškalta kaip ekrano užsklanda.

Gedinčio tėvo dukrai pastatytas paminklas šokiruoja praeivius (nuotr. SCANPIX/123rf.com)

Jauna moteris buvo palaidota pagerbiant jos atminimą 1,5 metro aukščio telefono formos antkapiu, o ant jo buvo įamžinta jos nuotrauka, iškalta kaip ekrano užsklanda.

Ant 25 metų moters kapo pastatytas neįprastas antkapis pribloškė gedinčiuosius kapinėse – milžiniškas, 1,5 metro aukščio paminklas atkartojo „iPhone“ telefono vaizdą, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas, koks bus žmogaus paskutinis poilsio ženklas, kartais priimamas dar jam gyvam esant, o kartais – jau tik artimųjų po mirties. Šiuo atveju, kaip pranešama, idėja priklauso tėvui, kuris dukters kapui pasirinko milžiniško telefono formos paminklą.

25-erių Rita Šamejeva buvo palaidota Rusijos Ufos kapinėse 2016 m. Apie ją žinoma nedaug – ji mėgo keliauti, turėjo draugų Vokietijoje.

Vis tik 2018-aisiais ji pateko į naujienų antraštes, kai kapinėse buvo pastebėtas įspūdingas antkapis: 1,5 m aukščio telefono formos paminklas iš juodo bazalto, kurio „ekrane“ – jaunos moters nuotrauka, o nugarėlėje – „Apple“ logotipas.

Sielvartaujantis tėvas R. Šamejevas šį paminklą pastatė praėjus kuriam laikui po dukters mirties.

Žmonės stebėjosi

Sunerimęs skaitytojas Nikolajus Jevdokimovas laikraščiui „ProUral“ pasakojo:

„Maniau, kad man vaidenasi. Kaip amerikietiškas išmanusis telefonas galėjo staiga atsirasti mūsų kapinėse? Ir dar toks didelis. Priėjau arčiau ir buvau nustebęs.“

Jis pridūrė: „Mačiau daug paminklų, bet „iPhone“ formos – pirmą kartą. Jis pagamintas iš juodo bazalto, skirtas jaunai moteriai. Labai neįprastas.“

Vietinis paminklų gamintojas Ilgamas Galijulinas paneigė prisidėjęs prie šio projekto:

„Mano tėvas ir aš gaminame paminklus pagal užsakymus, bet šį neįprastą paminklą pamačiau tik praėjusią savaitę.

Manome, kad jis galėjo būti užsakytas įmonėje, siūlančioje vadinamuosius „mirties aksesuarus“.

Paminklų dizaineris Pavelas Kaliukas yra pagaminęs panašų „iPhone“ antkapį kaip reklaminį triuką.

„Pradėjome gaminti paminklus tik tam, kad pritrauktume dėmesį“, – sakė jis. Po to, kai jo darbai buvo pristatyti laidotuvių parodoje, užsakymų neįprastiems antkapiams ėmė daugėti.

