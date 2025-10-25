Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Valensijos klube – žaidėjas iš NBA

2025-10-25 23:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 23:59

Valensijos „Valencia“ komanda papildė gretas – iki sezono pabaigos pasirašė puolėją iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Braxtoną Key‘ų.

B.Key&#039;us atvyksta į Europą (Scanpix nuotr.)

Valensijos „Valencia" komanda papildė gretas – iki sezono pabaigos pasirašė puolėją iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Braxtoną Key'ų.

0

28 metų 203 cm ūgio puolėjas nuo 2021 m. siekė vienos NBA, bet vis keliaudavo į Plėtojimosi lygą. Naujokų biržoje jis nepašauktas. B.Key‘us siekė vietos Filafeldijos „76ers“, Detroito „Pistons“, Denverio „Nuggets“, San Fransisko „Golden State Warriors“ organizacijose.

Nuo rugsėjo jis plušo su Memfio „Grizzlies“, tačiau prieš savaitę ši atsisveikino su krepšininku.

Viso NBA jis sužaidė 37 mačus, daugiausiai Denveryje – 20. Karjeros vidurkiai kuklūs – 8 minutes, 2,9 taško, 1,9 atkovoto kamuolio.

Plėtojimosi lygoje praeitame sezone puolėjas per 32 minutes pelnė 16,5 taško, atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

