Gražiausi Eurolygos šeštojo turo epizodai: pergalingas tritaškis ir įspūdingi dėjimai

Turo MVP tapęs Romanas Sorkinas galingu dėjimu pasiekė šeštąją vietą gražiausių epizodų dešimtuke, į ketvirtąją užkopė krepšio tvirtumą patikrinęs Belgrado „Partizan“ aukštaūgis Tyrique’as Jonesas.
Trečiojoje vietoje atsidūrė Bolonijos „Virtus“ tandemas – efektingą Alessandro Pajolos perdavimą dėjimu pavertė Alenas Smailagičius.
Gražiausiu epizodu pelnytai pripažintas pergalingas Tel Avivo „Maccabi“ gynėjo Tamiro Blatto tritaškis į Madrido „Real“ krepšį.
