Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gražiausi Eurolygos šeštojo turo epizodai: pergalingas tritaškis ir įspūdingi dėjimai

2025-10-25 15:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 15:49

Eurolygoje prabėgo šeštasis turas, kuriame netrūko itin efektingų epizodų.

T.Blattas vienu metimu nulėmė rungtynes (Euroleague.net)

Eurolygoje prabėgo šeštasis turas, kuriame netrūko itin efektingų epizodų.

REKLAMA
0

Turo MVP tapęs Romanas Sorkinas galingu dėjimu pasiekė šeštąją vietą gražiausių epizodų dešimtuke, į ketvirtąją užkopė krepšio tvirtumą patikrinęs Belgrado „Partizan“ aukštaūgis Tyrique’as Jonesas.

Trečiojoje vietoje atsidūrė Bolonijos „Virtus“ tandemas – efektingą Alessandro Pajolos perdavimą dėjimu pavertė Alenas Smailagičius.

Gražiausiu epizodu pelnytai pripažintas pergalingas Tel Avivo „Maccabi“ gynėjo Tamiro Blatto tritaškis į Madrido „Real“ krepšį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų