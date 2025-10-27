Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytautas Rumšas įspėjo apie aktorystę: štai kodėl šio amato nerekomenduoja merginoms

2025-10-27 20:15
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-27 20:15

TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ netrūko atvirų istorijų ir saviironijos. Aktorius, renginių bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas šį kartą prabilo apie aktorystės užkulisius ir atskleidė, kodėl savo dukroms nerekomenduotų rinktis šio kelio. Pasak jo, aktoriaus gyvenimas – nuolatinis bandymas įtikti kitiems, o režisieriai čia turi visą valdžią.

TV3 laidoje „Gero vakaro šou" netrūko atvirų istorijų ir saviironijos. Aktorius, renginių bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas šį kartą prabilo apie aktorystės užkulisius ir atskleidė, kodėl savo dukroms nerekomenduotų rinktis šio kelio. Pasak jo, aktoriaus gyvenimas – nuolatinis bandymas įtikti kitiems, o režisieriai čia turi visą valdžią.

0

Laidos vedėjo Manto Wizard klausimas apie vaikų pasirinkimus scenoje V. Rumšą privertė susimąstyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man atrodo, gal tai labiau būdinga aktoriams. Aš nerekomenduoju merginoms susikoncentruoti vien į vaidybą“, – atviravo aktorius.

V. Rumšas neslėpė, kad šį kelią mato kaip nelengvą ir kupiną priklausomybės nuo kitų sprendimų.

„Aš sakau, kad geriau turbūt jas kreipčiau į režisūrą, nes ten visada gali pats perimti iniciatyvą, pats ir pati spręsti, ką nori daryti ir drąsiai vadovauti procesui. O kaip žinia, mus, aktorius, visą laiką renkasi. Sakau, čia kaip amžinas mis konkursas“, – pasakojo jis.

Aktorius nevyniojo žodžių į vatą – šiame darbe svarbu ne tik talentas, bet ir sėkmė.

„Tai patiksi režisieriui, tai nepatiksi. Gali būti geriausias aktorius, bet jeigu režisierius ant tavęs užsisėdo, va (rodo špygą – tv3.lt), vaidinsi pušį“, – sakė V. Rumšas.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

