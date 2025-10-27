Vytautas Rumšas įspėjo apie aktorystę: štai kodėl šio amato nerekomenduoja merginoms

Laidos vedėjo Manto Wizard klausimas apie vaikų pasirinkimus scenoje V. Rumšą privertė susimąstyti.
„Man atrodo, gal tai labiau būdinga aktoriams. Aš nerekomenduoju merginoms susikoncentruoti vien į vaidybą“, – atviravo aktorius.
V. Rumšas neslėpė, kad šį kelią mato kaip nelengvą ir kupiną priklausomybės nuo kitų sprendimų.
„Aš sakau, kad geriau turbūt jas kreipčiau į režisūrą, nes ten visada gali pats perimti iniciatyvą, pats ir pati spręsti, ką nori daryti ir drąsiai vadovauti procesui. O kaip žinia, mus, aktorius, visą laiką renkasi. Sakau, čia kaip amžinas mis konkursas“, – pasakojo jis.
Aktorius nevyniojo žodžių į vatą – šiame darbe svarbu ne tik talentas, bet ir sėkmė.
„Tai patiksi režisieriui, tai nepatiksi. Gali būti geriausias aktorius, bet jeigu režisierius ant tavęs užsisėdo, va (rodo špygą – tv3.lt), vaidinsi pušį“, – sakė V. Rumšas.
