  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Anekdotų karalius Raimondas Šilanskas – apie tai, kodėl pats tapo humoristu, ir kodėl to išmokti neįmanoma: „Tai turi būti duota Dievo“

2025-10-15 10:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 10:44

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ šį sezoną bent vienam vakarui susijungia patys skirtingiausi žmonės. Tą išvysime ir šį trečiadienį, kai laidoje savo istorijomis dalinsis aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis, dainininkė Rūta Ščiogolevaitė ir anekdotų karalius Raimondas Šilanskas.

„Gero vakaro šou“ akimirkos
3

Nors visi pašnekovai atstovauja skirtingas sritis, visi jie – scenos žmonės. O Rūtą ir Vytautą kiekvieną sekmadienį dar matome ir projekte „Lietuvos talentai“.

Prabils scenos žmonės

Šio trečiadienio laidoje V. Rumšas jaunesnysis prabils apie aktorystę. Nors ši profesija ir džiugina, anot jo, aktorių darbas yra dingstantis. Tad ką tokio jis mėgsta veikti laisvalaikiu, kad, kaip sako pats, jo darbai būtų apčiuopiami?

Taip pat jis laidoje duos patarimą ir visiems tiems, kurie svajoja apie aktorystę. Kodėl, anot Vytauto, šios profesijos atstovai kartais jaučiasi taip, tarsi dalyvautų nesibaigiančiame „Mis konkurse“?

Galiausiai, jis prabils ir apie savo tėvą – garsų aktorių Vytautą Rumšą. „Visi tie, kurie galvoja, kad mano tėtis man padėdavo ar mane kažkur įkišdavo, patikėkite manimi – po tiek metų galiu pasakyti, kad tai vis dėlto yra didesnis iššūkis negu privalumas, atidarantis daug durų. Žmonės daugiau iš tavęs tikisi, daugiau reikalauja ir žymiai stipriau tave tarkuoja, jei padarai kokią nors klaidą“, – pripažins jis.

„Gero vakaro šou“ akimirkos
O R. Ščiogolevaitė iš V. Rumšo sulauks ir netikėto pagyrimo. Papasakojęs istoriją, kuri puikiai atskleidė Rūtos kantrybę, auginant penkis vaikus, jis neslėps: „Aš nežinau, ar tu išsiugdei tokią kantrybę dėl tų penkių vaikų, ar tavo kantrybė tokia yra iš tikrųjų, bet man tai buvo kažkas tokio…“

Tuo tarpu pati Rūta neslėps, kad iš tiesų ji – labai paprastas žmogus. „Buityje aš tikrai praleidžiu daugiausiai savo laiko. Todėl, kai atvažiuoju į darbą ir atsisėdu į grimo kėdę, pasižiūriu į veidrodį ir galvoju, kas ji? Nes tai tikrai ne ta moteris, kuri sukasi tarp puodų (juokiasi). Išėjimas į darbą man iš tikrųjų yra pramoga“, – pasakos dainininkė.

O anekdotų karaliumi tituluojamas R. Šilanskas atskleis, kodėl nusprendė pasirinkti šį kelią. „Aš visą gyvenimą gerąja prasme norėjau būti dėmesio centre. O kai pasakai kokį gerą šposą, visur esi pirmas. Tas dėmesys džiugina“, – atviraus jis.

Tiesa, anot Raimondo, išmokti humoristo profesijos – neįmanoma. „Aš suprantu, kad galima išmokti būti santechniku, gal net kažkiek galima išmokti dainuoti, bet jeigu Dievas nedavė… Tokio dalyko negalima išmokti. Tai turi būti nuo Dievo“, – sakys jis.

Kad R. Šilanskui ši dovana duota – žino visi. Tačiau ar žinojote, kad kadaise jis be pertraukos juokavo net 7 valandas 12 minučių? O ką R. Šilanskas galvoja apie tai, kad vis daugiau komikų šiandien ant scenos keikiasi?

Dar daugiau įdomių faktų apie garsiausius scenos žmones – jau šį trečiadienį, 19.30 val., laidoje „Gero vakaro šou“!

