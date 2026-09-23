Gitanas Nausėda ragina pasaulį stiprinti spaudimą Rusijai dėl Krymo okupacijos

Jo teigimu, pirmiausia būtina nuosekliai laikytis Krymo ir kitų okupuotų Ukrainos teritorijų nepripažinimo politikos – taip pat atmesti žemėlapius, leidinius ir kitus vaizdus, neatitinkančius tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų, trečiadienį pranešė Prezidentūra.
Jis taip pat paragino išlaikyti Krymą tarptautinės darbotvarkės centre ir užtikrinti nuolatinį dėmesį situacijai Jungtinėse Tautose bei kitose tarptautinėse organizacijose, stiprinti tarptautinę žmogaus teisių pažeidimų, politinių represijų ir Krymo militarizacijos stebėseną bei dokumentavimą, toliau remti Krymo žmones – reikalauti paleisti politinius kalinius, ginti žmogaus teisių gynėjus.
Prezidentas taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai griežtesnėmis sankcijomis, diplomatine izoliacija ir atsakomybės mechanizmais, įskaitant specialųjį tribunolą.
G. Nausėda priminė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą prasidėjo ne 2022 metais, o 2014 metais nuo neteisėtos Krymo ir Sevastopolio okupacijos bei bandymo juos aneksuoti.
Pasak Lietuvos vadovo, praėjus daugiau nei 12 metų, Krymas tebėra okupuotas, paverstas Rusijos karine baze, o jo gyventojai susiduria su sisteminiais žmogaus teisių pažeidimais.
„Krymas yra Ukraina, kaip ir Doneckas, Luhanskas, Zaporižia ir Chersonas. Teisinga ir ilgalaikė taika neįmanoma be pagarbos Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, – sakė prezidentas.
G. Nausėda pabrėžė, jog Lietuvos pozicija dėl okupuotų Ukrainos teritorijų nesikeičia, – Lietuva nepripažįsta jų okupacijos ir neteisėtos aneksijos nei de jure, nei de facto.
„Negalime leisti, kad agresija, okupacija ir teritorijų užkariavimas jėga taptų priimtina tarptautinių santykių norma. Jungtinių Tautų Chartijos principų gynimas nėra pasirenkamas dalykas – tai kiekvienos Jungtinių Tautų valstybės narės atsakomybė“, – teigė šalies vadovas.
Rusija 2014 metais neteisėtai okupavo ir aneksavo Krymą, tačiau pagal tarptautinę teisę jis išlieka Ukrainos teritorija.
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