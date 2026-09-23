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Mindaugas Sinkevičius: norėtųsi žinoti į Lietuvą grįžtančių JAV karių skaičių ir datas

2026-09-23 10:28 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 10:28
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Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie į Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie į Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas.

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„Žinome, kas buvo anonsuota – kad jie pakeliui. Norėtųsi žinoti skaičius ir datas, tikiuosi, kad jie netrukus paaiškės. Vakar per savo patarėjus, kariuomenės vadovybę klausiau, kas yra žinoma. Daugiau informacijos, nei buvo anonsuota, nėra“, – trečiadienį žurnalistams teigė M. Sinkevičius.

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Kaip skelbta, su darbo vizitu JAV viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1 tūkst. JAV karių.

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Praėjusią savaitę „NBC News“ skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst.

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Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.

Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 m.

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