Mindaugas Sinkevičius sako neturįs informacijos apie galimą antrojo muftiato grėsmę Lietuvos saugumui

„Kol kas tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų konkrečią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Matyt, NSGK išsiaiškins ir Valstybės saugumo departamentas (VSD) papasakos, kokia informacija disponuoja“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras sako neturįs informacijos apie galimą antrojo muftiato grėsmę Lietuvos saugumui
Vis dėlto, jo teigimu, į pastaruosius incidentus, susijusius su musulmonų bendruomene, reikėtų žvelgti rimtai.
„Manau, kad bendrai į situaciją ir jos paaštrėjimą – tą, ką matėme ir čia, Kaune, ir Vilniuje įvykių irgi turėjome – turėtume žvelgti rimtai“, – teigė premjeras.
„Visokius ketinimus mitinguoti, protestuoti ir kelti migracijos temas turbūt galime demokratinėje šalyje, bet tą turime daryti atsakingai – žvelgdami iš migracijos tematikos, bet tuo pačiu galvodami apie nacionalinio saugumo interesus“, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.
Kaip skelbta, prieš savaitę šalia Kauno mečetės, priklausančios antrajam muftiatui, musulmonų bendruomenės pamaldų metu būrys baikerių surengė demonstraciją. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido roko muziką, į akciją atsinešė kiaulės galvą.
Be to, kaip skelbė naujienų portalas lrt.lt, praėjusią savaitę Vilniaus centre deginta musulmonų šventa knyga Koranas. Dėl šio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
ELTA primena, kad trečiadienį Seimo NSGK uždaro posėdžio metu nagrinės atsakingų institucijų turimą informaciją ir aiškinsis, ar antrasis muftiatas kelia grėsmę Lietuvos saugumui.
Kaip Eltai antradienio vakarą nurodė šio komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas, jeigu būtų rasta tokių indikacijų, antrąjį muftiatą būtų svarstoma išregistruoti, o Kauno mečetę perleisti Lietuvos totorių bendruomenei.
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