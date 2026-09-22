Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičiaus interviu BBC: Lietuva pasirengusi kovoti, bet turi ir evakuacijos planus

2026-09-22 13:32 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 13:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat turi evakuacijos planus.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius
GALERIJA (13)

Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat turi evakuacijos planus.

REKLAMA
0

Premjeras laidai „Newsnight“ sakė, kad Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų, iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Jo teigimu, agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti senjorus, kad nekiltų transporto grūstys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes svarstome įvairius scenarijus, ne visi iš jų yra plačiai aptarinėjami viešai“, – M. Sinkevičius sakė BBC.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes susiduriame su konkrečiomis grėsmėmis – ne kasdien, bet mes jas patiriame, ir tai yra mūsų realybė“, – pabrėžė premjeras.

REKLAMA

Anot jo, Jungtinei Karalystei reiktų pakeisti savo požiūrį į gynybą. Jis priminė, kad Lietuva turi sieną su Rusija ir yra arčiau jos keliamos grėsmės.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę NATO naikintuvai Lietuvos oro erdvėje numušė iš Baltarusijos įskridusį bepilotį orlaivį.

Pastaraisiais metais būta ne vieno panašaus incidento, kuriuos Lietuva įvardija esant hibridinėmis atakomis, už kurias atsakomybė tenka Rusijos sąjungininkei Baltarusijai.

Be to, pirmadienio naktį buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, nes radaruose buvo pastebėtos kontrabandiniams balionams būdingos atžymos. Teigiama, kad tai dar viena Baltarusijos surengta hibridinė ataka.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų