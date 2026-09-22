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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia žinia dėl Sinkevičiaus disertacijos: gauti nauji skundai, išplėsta tyrimo apimtis

2026-09-22 12:01 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-22 12:01
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ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija nusprendė iki spalio 30 dienos pratęsti galimų etikos pažeidimų, susijusių su Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija, nagrinėjimą.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija nusprendė iki spalio 30 dienos pratęsti galimų etikos pažeidimų, susijusių su Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija, nagrinėjimą.

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Toks sprendimas priimtas ISM universitetui gavus naujų skundų, dėl kurių komisija nutarė išplėsti atliekamo tyrimo apimtį. Šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

ISM universitetas pratęsė galimų etikos pažeidimų nagrinėjimą: gavo du papildomus skundus

Pirmą skundą, gautą iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, ISM Etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje.

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Siekdama atlikti objektyvų, tarptautinę praktiką geriausiai atitinkantį tyrimą, ISM universiteto Etikos komisija į pagalbą yra pasitelkusi tarptautinius ekspertus, turinčius ilgametę akademinės etikos, akademinio sąžiningumo, tyrimų etikos ir atsakomybės vertinimo patirtį.

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Ekspertų tapatybės vykstant nagrinėjimui neviešinamos, siekiant užtikrinti jų darbo nepriklausomumą ir proceso nešališkumą. Ekspertų užduotis yra įvertinti, ar Etikos komisijos tyrimo procesas bei metodika yra tinkami, ar surinkti įrodymai yra pakankami ir ar priimtos išvados yra pagrįstos.

Etikos komisijos darbas ir toliau grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais. Sprendimą komisija savarankiškai priims nuodugniai įvertinusi visą surinktą informaciją.

Universitetas pabrėžia, kad visiems jo bendruomenės nariams, studentams ir absolventams galioja tie patys akademinės etikos standartai, teisės ir pareigos – nesvarbu, kokias pareigas ar statusą jie užimtų visuomenėje.

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