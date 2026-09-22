Sinkevičius: Lietuva negavo JAV prašymo leisti baltarusiškų trąšų tranzitą

„Prašymo nebuvo“, – antradienį žurnalistams Kaune sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar JAV jau paprašė leisti gabenti šaliai skirtas trąšas per Lietuvą.
Pasak jo, D. Trumpo pareiškimai apie trąšų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja JAV.
Ministras pirmininkas pakartojo, kad Lietuva apie susitarimą nieko nežino: „Turbūt Amerika ieško alternatyvių būdų aprūpinti savo ūkininkus, (...) bet yra jų – Amerikos ir Baltarusijos pokalbių turbūt turinys, kuris mums nėra žinomas.“
„Kol kas Lietuva nėra informuota apie tokius susitarimus, jeigu jie išvis egzistuoja“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pirmadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
„Kol kas viskas apsiriboja D. Trumpo tweetu (įrašu socialiniame tinkle – BNS), bet tai galbūt tik indikacija, galbūt spaudimo būdas“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi.
JAV importuoja didžiąją dalį šalyje sunaudojamų trąšų, daugiausia – iš Kanados, o jų kaina pasauliniu mastu smarkiai išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą.
Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų baltarusiškų prekių tranzitui.
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