Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: Lietuva negavo JAV prašymo leisti baltarusiškų trąšų tranzitą

2026-09-22 11:10 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 11:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie bręstantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė JAV prašymo leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. 

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie bręstantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė JAV prašymo leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. 

REKLAMA
4

„Prašymo nebuvo“, – antradienį žurnalistams Kaune sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar JAV jau paprašė leisti gabenti šaliai skirtas trąšas per Lietuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, D. Trumpo pareiškimai apie trąšų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja JAV.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras pirmininkas pakartojo, kad Lietuva apie susitarimą nieko nežino: „Turbūt Amerika ieško alternatyvių būdų aprūpinti savo ūkininkus, (...) bet yra jų – Amerikos ir Baltarusijos pokalbių turbūt turinys, kuris mums nėra žinomas.“

REKLAMA

„Kol kas Lietuva nėra informuota apie tokius susitarimus, jeigu jie išvis egzistuoja“, – pridūrė jis.

D. Trumpas pirmadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

REKLAMA
REKLAMA

„Kol kas viskas apsiriboja D. Trumpo tweetu (įrašu socialiniame tinkle – BNS), bet tai galbūt tik indikacija, galbūt spaudimo būdas“, – pabrėžė M. Sinkevičius.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi.

JAV importuoja didžiąją dalį šalyje sunaudojamų trąšų, daugiausia – iš Kanados, o jų kaina pasauliniu mastu smarkiai išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą.

Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų baltarusiškų prekių tranzitui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų