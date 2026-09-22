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Sinkevičius: valstybės paskata kaupti antrojoje pakopoje numatyta ir 2027 m. biudžete

2026-09-22 10:58 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 10:58
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad radikalių sprendimų dėl antrosios pensijų kaupimo pakopos kol kas neplanuojama, o 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU) siekianti valstybės paskata numatyta ir 2027 metų biudžete.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad radikalių sprendimų dėl antrosios pensijų kaupimo pakopos kol kas neplanuojama, o 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU) siekianti valstybės paskata numatyta ir 2027 metų biudžete.

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„Radikalių sprendimų dėl antrosios pakopos kol kas nepriimame. Esame numatę skatinamąją 1,5 proc. nuo VDU priemonę ir 2027 m. biudžete“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo M. Sinkevičius.

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Sinkevičius: valstybės paskata kaupti antrojoje pakopoje numatyta 2027 m. biudžete

Šiuo metu kaupiant antroje pensijų pakopoje žmogus į fondą perveda 3 proc. savo atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1,5 proc. nuo praėjusių metų šalies VDU. Šiemet ši valstybės paskata sudaro apie 402 eurus per metus.

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M. Sinkevičiaus pozicija skiriasi nuo socialdemokrato, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko Algirdo Syso, kuris anksčiau sakė siūlysiantis atsisakyti 1,5 proc. valstybės paskatos ir šias lėšas panaudoti kitoms reikmėms, pavyzdžiui, didesnėms „Sodros“ pensijoms dabartiniams pensininkams.

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Tiesa, pats premjeras anksčiau yra teigęs, kad subsidijos atsisakymas būtų „galutinė vinelė“ antrosios pakopos sistemai.

M. Sinkevičius taip pat sakė, kad svarstomos paskatos darbdaviams prisidėti prie darbuotojų kaupimo profesinių pensijų fonduose. Vis dėlto, anot jo, kyla klausimų, kiek tokia priemonė būtų veiksminga.

„Girdime pasiūlymus, kad reikia paskatų, jog darbdaviai prisijungtų prie kaupimo profesinių pensijų fonduose, bet girdime ir kritiką. Svarstoma, ar nebus užsiimama saviapgaule ir kiek tai iš tikrųjų veiks“, – svarstė ministras pirmininkas.

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ELTA primena, jog pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė dviejų metų laisvo pasitraukimo „langą“ – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.

Kaip skelbta, per antrą pensijų reformos ketvirtį – nuo balandžio iki birželio – iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė 115,7 tūkst. arba 7,2 proc. žmonių.

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Tuo metu, per tris pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių arba beveik 550 tūkst. žmonių, antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto.

Tad iš viso iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė maždaug penkis kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį.

Dabar antroje pakopoje toliau kaupia 781 tūkst. dalyvių, kai prieš reformą šis skaičius sudarė apie 1,4 mln.

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