Gyventojams – svarbi žinia dėl pensijų: liko paskutinės dienos atsiimti jums priklausančius pinigus

Tuo metu gyventojai, kurie pasitraukė iš antros pakopos pensijų kaupimo antrą šių metų ketvirtį, netrukus sulauks išmokų.
„Sodra“ primena, kad prašymus pasitraukti iš pensijų kaupimo pateikusių žmonių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervedami į banko sąskaitas, o valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis grįš į „Sodrą“ ir bus paversta pensijų apskaitos vienetais, kurie padidins būsimą pensiją.
Visgi, kada tiksliai bus išmokėti pinigai priklausys nuo to, kada gyventojas pateiks prašymą.
Pinigų galima tikėtis spalio pirmoje pusėje
„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič primena, kad pagal pensijų kaupimo reformos įgyvendinimo bendrąją tvarką, pinigai gyventojams yra išmokami pasibaigus ketvirčiui, per kurį pateikė prašymą savo pensijų kaupimo bendrovei – per kito ketvirčio pirmąsias 10 darbo dienų.
„Taigi, jei žmogus pateiks prašymą pasitraukti iš kaupimo iki rugsėjo pabaigos, pinigai bus išmokėti spalio pradžioje. Jei žmogus pateiks prašymą spalį, pinigai bus išmokėti prasidėjus kitam ketvirčiui, tai yra 2027 metų sausio pradžioje“, – aiškino paškenovė.
Visgi ji pažymėjo, kad pasitaiko atvejų, kai lėšos žmogui išmokamos nuo prašymo pateikimo greičiau.
Jei žmogus kreipiasi į pensijų kaupimo bendrovę dėl turto ar turto dalies išmokėjimo ir atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
- dalyvumo lygis neviršija 30 proc.;
- žmogui paskirta paliatyvioji slauga;
- diagnozuota sunki liga iš sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto sąrašo;
- liko 5 metai iki pensinio amžiaus, o sukauptas turtas nesiekia 50 proc. minimalios pensijų anuiteto ribos (2026 m. tai yra 8 392,50 euro);
- žmogus sulaukė pensinio amžiaus, o sukauptas turtas nesiekia minimalios pensijų anuiteto ribos;
- paskirta išankstinė senatvės pensija, o sukauptas turtas nesiekia minimalios pensijų anuiteto ribos;
- žmogus nori išsiimti 25 proc. sukaupto turto;
pinigai tam žmogui bus išmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo išmokėti turtą / jo dalį priėmimo dienos.
„Svarbu žinoti, kad vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos toliau nuskaičiuojamos iki tol, kol pensijų kaupimo bendrovė priims sprendimą dėl kaupimo nutraukimo arba pats žmogus pateiks atskirą prašymą sustabdyti įmokas“, – pabrėžė. M. Kozič.
Kaip įmokas pavers apskaitos vienetais?
Kiek anksčiau „Sodra“ naujienų portalui tv3.lt paaiškino, kaip žmonių sumokėtos pensijų socialinio draudimo įmokos bus konvertuojamos į pensijų apskaitos vienetus.
„Per visą gyvenimą sukauptų apskaitos vienetų skaičius lemia senatvės pensijos dydį – kuo daugiau vienetų, tuo didesnė individuali pensijos dalis.
Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU)“ – komentavo „Sodros“ atstovai.
2026 metais VDU, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, siekia 2 312,15 euro. Tai reiškia, kad tokį atlyginimą per mėnesį gaunantis žmogus per metus uždirba 27 745,80 euro.
„Tuo metu pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc. Todėl per metus nuo tokio atlyginimo sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų. Vadinasi, vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų“, – skaičiuoja „Sodra“.
Paprastai tariant, jei gyventojas nusprendžia baigti kaupimą antroje pakopoje, už jį mokėtos valstybės ir „Sodros“ įmokos sugrįš į „Sodrą“ ir bus paverstos jo pensijų apskaitos vienetais.
Tiesa, „Sodra“ pažymi, kad šios lėšos verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę kaip ir kasmet mokamos įmokos.
„Pavyzdžiui, jeigu į „Sodrą“ pervedama 5 000 eurų, ši suma padalijama iš 2 419,43 euro. Tokiu atveju žmogus papildomai įgyja 2,06 pensijų apskaitos vieneto, kurie vėliau padidins jo individualiąją pensijos dalį)“ – paaiškino „Sodros“ atstovai.
Kada padidėja pensija?
„Sodra“ pasidalijo, kad pasitaiko atvejų, kai atsiimti pensijų pinigus nusprendžia ir pensiją jau gaunantis gyventojas. Anot specialistų, tokiu atveju pensijų apskaitos vienetai būna įvertinti perskaičiuojant pensiją už tuos kalendorinius metus, kuriais jie įgyti.
Pavyzdžiui, jei valstybės ir „Sodros“ įmokos sugrįš į „Sodrą“ 2026 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2027 metų. Jei įmokos sugrįš 2027 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2028 metų.
Tuo metu tais atvejais, kai žmogus į pensiją išeina tais pačiais metais, kai nutraukia kaupimą antroje pakopoje, papildomi apskaitos vienetai bus įskaičiuoti tik tuo atveju, jei prašymas nutraukti kaupimą pateiktas iki mėnesio, nuo kurio pradedama mokėti pensija, pirmos dienos.
Kai prašymas pateikiamas vėliau, šie apskaitos vienetai bus įtraukti perskaičiuojant pensiją nuo kitų metų sausio 1 d.
„Pavyzdžiui, žmogus sulauks pensinio amžiaus 2026 m. rugsėjį. Jei prašymas nutraukti kaupimą pensijų kaupimo bendrovei bus pateiktas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti skiriant pensiją.
Jei prašymas bus pateiktas nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti perskaičiuojant pensiją 2027 metais“, – paaiškino „Sodros“ atstovai.
„Sodros“ specialistai primena, kad vieno pensijų apskaitos vieneto vertė kasmet indeksuojama, t. y. padidinama, todėl jo įtaka pensijos dydžiui laikui bėgant kinta.
Tuo metu jei iki pensijos dar toli, savo apskaitos vienetų skaičių žmogus gali pasitikrinti prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros.
„Pagrindiniame paskyros lange galima pamatyti, kiek pensijų stažo žmogus yra sukaupęs ir kiek pensijų apskaitos vienetų turi. Ši informacija pagrindiniame paskyros puslapyje atnaujinama kas pusę metų. Jei žmogus nori sužinoti naujausią informaciją, prisijungęs prie paskyros jis gali suformuoti suvestinę apie pensijų apskaitos vienetus“, – priminė „Sodra“.
Nuo spalio – keisis kai kurių išmokų dydžiai
Kiekvieną spalį „Sodra“ perskaičiuoja minimalius ir maksimalius ligos, motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokų dydžius.
Tai svarbiausia tiems, kurių pajamos yra pačios žemiausios arba aukščiausios.
Tiesa, šios išmokos visuomet apskaičiuojamos individualiai – pagal žmogaus buvusias pajamas, nuo kurių mokėtos socialinio draudimo įmokos.
Vis dėlto galioja ribos, kurios užtikrina, kad išmokos negali būti mažesnės už nustatytą minimumą ir negali viršyti maksimalaus dydžio.
Šiuo metu išmokų ribos apskaičiuojamos pagal 2 542,80 euro vidutinį darbo užmokestį, taikytą pirmąjį 2026 metų ketvirtį.
2026 m. III ketv. minima nedarbo išmoka siekia 370 eurų, o maksimali – 1 618,51 euro.
Minimali mėnesinė motinystės išmoka siekia 592 eurus, o dienos –28,33 euro. Minimalūs tėvystės išmokų dydžiai yra tokie patys.
Maksimali viso mėnesio tėvystės išmoka nuo liepos siekia 3 945,41 euro. Palyginti su antruoju metų ketvirčiu, ji padidėjo 44,53 euro.
Nuo 2026 m. liepos 1 d. vaiko išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 2,5 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. Taigi, naujas vaiko išlaikymo išmokos dydis sieks 185 eurus. Palyginti su iki šiol galiojusiu dydžiu, išmoka padidėjo 51,80 euro.
Nuo 2026 m. liepos 1 d. minimali viso mėnesio ligos išmoka siekia 295,98 euro per mėnesį – tai 3,34 euro daugiau nei antrąjį metų ketvirtį. Minimali dienos išmoka padidėjo nuo 14 eurų iki 14,16 euro.
Tuo metu maksimali viso mėnesio ligos išmoka siekia 3 156,12 euro – tai 35,62 euro daugiau nei antrąjį metų ketvirtį.
Maksimali mėnesio ligos išmoka slaugant šeimos narį arba prižiūrint vaiką padidėjo nuo 3 315,60 euro iki 3 353,44 euro, o dienos – nuo 158,64 euro iki 160,45 euro.
Kiek bus padidintos šios išmokos pasibaigus ketvirčiui „Sodra“ paskelbs spalio pradžioje.