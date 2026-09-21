Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
87
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Pasakė, kada degalai pabrangs iki 3 eurų už litrą: siūlo naujus mokesčius

2026-09-21 09:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 09:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dyzelino kaina Lietuvoje pasiekė rekordinį lygį, o aukštos degalų kainos vis stipriau spaudžia gyventojų pinigines ir šalies ekonomiką. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad šiuo metu jau būtų metas laikinai mažinti dyzelino akcizą, tačiau kartu siūlo keisti ir pačią degalų apmokestinimo sistemą. 

Dyzelino kaina Lietuvoje pasiekė rekordinį lygį, o aukštos degalų kainos vis stipriau spaudžia gyventojų pinigines ir šalies ekonomiką. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad šiuo metu jau būtų metas laikinai mažinti dyzelino akcizą, tačiau kartu siūlo keisti ir pačią degalų apmokestinimo sistemą. 

REKLAMA
87

TAIP PAT SKAITYKITE:

Švieslentėse kainos toliau nedžiugina vairuotojų. Nors skirtingose degalinėse jos skiriasi, vidutinės kainos toliau auga. Per maždaug tris savaites litras dyzelino pabrango nuo 2 eurų 5 ct iki 2 eurų 30 ct. 

REKLAMA
REKLAMA

Į tai sureagavęs M. Nagevičius savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame pastebėjo, kad jau atėjo laikas laikinai mažinti akcizą dyzelinui ir kartu gera proga reformuoti visą degalų mokesčių sistemą.

REKLAMA

„Naftos degalų rinkos kaina pasaulyje šiuo metu yra tokia aukšta (Lietuvos degalinese ji pardavinėjama už visų laikų rekordinę kainą), kad ji jau nebeveikia tik kaip skatinimas vartoti mažiau dyzelino. Ta kaina jau realiai daro žalą Lietuvos ekonomikai“, – įraše aiškino jis.

Gyventojai neturėtų patirti tokio šoko

Anot LAIEK prezidento, viena yra žinoti, kad dyzelino kaina už litrą 3 eurus pasieks 2030 metais ir turėti laiko prisitaikyti, tačiau visai kas kita – patirti tokį šoką šiandien.

REKLAMA
REKLAMA

„Naftos degalai nėra trumpuoju laikotarpiu elastinga prekė, net šiandien nusprendus įsigyti mažiau degalų vartojantį automobilį, vis tiek užtruksi dar kurį laiką, kol važinėsi su senu dyzeliu. Net jei turi pinigų elektromobiliui. O jei neturi pinigų, tai važinėsi dar labai ilgai ir toliau tu pinigų neturėsi, nes viską išleisi dyzeliui pirkti. Negerai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visada nuosekliai pasisakinėju už didesnį iškastinio kuro apmokestinimą, nes tai ekonomiškai gerokai efektyvesni mokesčiai, nei pavyzdžiui gyventojų pajamų mokestis ar net PVM. Tačiau matydamas infliacijos dydžius Lietuvoje turiu pripažinti, kad šiuo metu jau reikėtų dyzelino akcizą mažinti“, – komentavo specialistas.

REKLAMA

M. Nagevičius pabrėžia, kad norint mažinti dyzelino akcizą iš karto kyla dvi problemos.

Pirmiausia, siunčiamas neigiamas signalas rinkai.

„Kad valdžia dyzelio vartotojus apsaugos nuo aukštų kainų, tas atideda sprendimus investuoti į biometano sunkvežimius, elektromobilius. Tiesiog renkantis mažiau dyzelino vartojančius automobilius, perkant juos“, – atkreipė dėmesį LAIEK prezidentas.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad taip pat mažinant akcizą yra prarandamos biudžeto pajamos, kas šiuo metu, kai valstybei reikia ginkluotis ir stiprinti socialinę apsaugą būtų labai skausminga.

Siūlo dinaminį akcizo mokestį

Visgi geroji naujiena, pasak M. Nagevičiaus, yra tai, kad esame maža ir dinamiška valstybė, galime nesunkiai greitai diegti išmanesnes mokesčių sistemas, eksperimentuoti ir priiminėti greitai sprendimus, kokius didžiosios valstybės diskutuotų metų metais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ką aš noriu pasiūlyti – dinaminį akcizo mokestį. Mokestį, kuris galėtų būti keičiamas, nekeičiant įstatymo. Taip dažnai, kaip reikia.

Šiuo metu reikia gerokai sumažinti dyzelino akcizo mokestį, bet padaryti tai ne Seimui pakeičiant vieną skaičių kitų akcizo įstatyme, o vietoje skaičiaus įrašant formulę, kur dyzelino akcizas priklausytų nuo naftos degalų didmeninės rinkos (nuo 2028 ir nuo ES ATL CO2 taršos leidimų kainos).

REKLAMA

Kuo didesnė dyzelio kaina Roterdame, tuo mažesnis akcizo mokestis“, – aiškino LAIEK prezidentas.

Anot jo, taip valstybė įstatymu numatytų siekiamą degalų kainos augimo trajektoriją – kad ir tuos plačius 3 eurus/litrą 2030 metais.

M. Nagevičius mano, kad tai didintų rinkos apibrėžtumą, nes visi žinotų, kad dyzelio kaina brangs ir reikia prie to prisitaikyti.

REKLAMA

„Žmonės atsižvelgtų į tai, įsigydami naujus automobilius. Nes čia yra svarbiau žinojimas, kad dyzelino kainos brangs ateityje, nei tai, kad dyzelio kaina būtų brangi šiandien.

Taip išsprendžiama pirma problema – neigiamas signalas rinkoje pakeičiamas teigiamų, net šiandien sumažinus akcizo mokestį“, – rašė specialistas.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svyravimus suvaldyti padėtų specialus fondas

Tada lieka kita problema: kaip biudžetui užlopyti skylę, atsiradusią, sumažinus dyzelio akcizo mokestį?

Šiai problemai spręsti M. Nagevičius siūlo sukurti kaupimo sistemą, kur dalis akcizo mokesčio, surenkamo tais momentais, kai dyzelino rinkos kaina Roterdame yra žema, būtų nukreipiama į specialų fondą.

LAIEK prezidentas pasakoja, kad vėliau iš šio fondo pinigai būtų imami tuo metu, kai dyzelinas rinkoje pabrangsta ir tenka sumažinti akcizo mokestį.

REKLAMA

„Tas fondas veiktų kaip buferis, kuris kompensuotų laikinus biudžeto praradimus, kai reikia mažinti akcizo mokesčius. Aišku tam reikėtų prie tokios dinaminės sistemos pereiti tuo metu, kai dyzelis pigus ir galima būtų tą fondą iš karto ir pradėti kaupti. Dabar to fondo neturime.

Todėl mano siūlymas būtų – kol jo neturime, į jį nukreipti pinigus iš naftos perdirbėjų viršpelnio apmokestinimo. Šiuo metu naftos perdirbimas yra itin pelningas verslas,  būtent dėl to Lenkija šiuo metu aukščiausiu lygmeniu aktyviai diskutuoja dėl naftos perdirbėjų viršpelnio mokesčio įvedimo, iš gautų pinigų mažinant Lenkijos vartotojams dyzelino kainą.

REKLAMA

Tą patį ir mes šiuo metu galėtume padaryti. Akcizą sumažinant, o kadangi fone pinigų neturim tam, į jį nukreipus lėšas iš „Orlen“ viršpelnio mokesčio“, – pridūrė jis.

Pasak LAIEK prezidento, taip galėtume iš anksto nustatyti ilgalaikę ir prognozuojamą degalų kainos trajektoriją – pavyzdžiui, kad jų kaina kasmet augtų 3–5 proc. sparčiau už infliaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Naftai brangstant, akcizas būtų automatiškai mažinamas ir taip sušvelninamas kainų šuolis. Naftai pingant, akcizas būtų didinamas, neleidžiant degalams atpigti tiek, kad sustotų transporto dekarbonizacija. Per brangios naftos laikotarpį negautos biudžeto pajamos galėtų būti laikinai finansuojamos skolinantis, o naftai atpigus skola būtų grąžinama iš padidėjusių akcizo pajamų į tą fondą.

Seimas įstatymu nustatytų kainos trajektoriją, akcizo apskaičiavimo formulę ir jos ribas. Finansų ministerija, neturėdama politinės diskrecijos, pagal šią formulę kas mėnesį (pavyzdžiui) apskaičiuotų ir paskelbtų naują akcizo tarifą.

Kainos degalinėje svyruotų, bet svyruotų gerokai mažiau nei dabar. Nebūtų jokių šuolių metų pradžioje, keičiantis akcizui ar įvykus kokiai krizei, kaip kad turime dabar“, – aiškino M. Nagevičius.

Be to, pasak specialisto, dar yra mokesčių karo tarp gretimų valstybių tema, kai akcizo mokesčiai gretimose valstybėse ima smarkiai skirtis ir viena šalis bando „paimti“ iš kitos šalies visą tranzito degalų pylimąsi ir mokesčius, surenkamus, pritraukus tą tranzitą.

„Bet tai galime išpręsti dalinio akcizo grasinimo sistemos diegimu, kur tranzitiniam transportui pasiūlomas lengvatinis akcizas, paskatinant jį mokesčius mokėti Lietuvoje, o ne Lenkijoje ar Latvijoje. Čia šiek tiek susijusi, šiuo metu jau aktyviai diskutuojama tema Seime ir Finansų ministerijoje.

Taip būtų suderinti du tikslai: apsaugoti ekonomiką ir gyventojus nuo staigių naftos kainų šokų, kartu išlaikant aiškų ir ilgalaikį signalą mažinti naftos degalų vartojimą“, – pabrėžė LAIEK prezidentas.

indeliai.lt

REKLAMA
kur gyvename, tokia ir realybė
kur gyvename, tokia ir realybė
2026-09-21 10:34
jei kaimyninės šalys imasi priemonių, šita aferistų ir vagių šalis ir toliau velkasi uodegose
Atsakyti
Komunistiniai sprendimai
Komunistiniai sprendimai
2026-09-21 10:30
Atimti ir padalinti, kaip sakė Šarikovas iš Bulgakovo romano, taip ir mūsų dabartiniai "ekspertai" žvelgia ne toliau. Matyt tarybinė sistema sukūrė visą būrį Šarikovų - ekonomistų...
Atsakyti
$$
$$
2026-09-21 10:56
zelnskiui uztai yra ,paprase Ursulos3,3 milijardo vatik ir yra jokiu problemu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (87)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų