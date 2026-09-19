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TV3 naujienos > Verslas

46 eurai kas mėnesį priklauso tūkstančiams lietuvių: štai kada juos gausite

2026-09-19 07:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 07:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau 5 metus Lietuvoje „Sodra“ skiria išmoką ne tik sutuoktinių netekusiems, bet ir jų niekada neturėjusiems bei išsiskyrusiems gyventojams. 46,46 euro vienišiems asmenims išmokama kas mėnesį automatiškai. Tačiau „Sodra“ pažymi, kad daliai gyventojų dėl šių pinigų reikia kreiptis, kitaip jų negaus.

Jau 5 metus Lietuvoje „Sodra“ skiria išmoką ne tik sutuoktinių netekusiems, bet ir jų niekada neturėjusiems bei išsiskyrusiems gyventojams. 46,46 euro vienišiems asmenims išmokama kas mėnesį automatiškai. Tačiau „Sodra“ pažymi, kad daliai gyventojų dėl šių pinigų reikia kreiptis, kitaip jų negaus.

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Taigi kas gali gauti virš 557 eurų per metus ir ar reikia papildomai kažką dėl to daryti?

Kas gali gauti beveik 50 eurų papildomai?

Nuo 2026 m. vienišos asmens išmoka siekia 46,46 euro per mėnesį.

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„Sodra“ nurodo, kad vienišo asmens išmoką gali gauti visi Lietuvoje gyvenantys:

Paprastai tariant, vienišu asmeniu laikomi tie žmonės, kurie nėra sudarę santuokos arba yra išsiskyrę.

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Vienišiems asmenims taip pat priskiriami našliai, kurie visiškai negauna jokių našlių pensijų ar išmokų iš Lietuvos ar užsienio, kurių gaunama išmoka yra mažesnė nei 46,46 euro, arba tie, kurie turėjo teisę gauti našlių pensiją, tačiau pasirinko gauti našlaičių pensiją.

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„Sodros“ puslapyje pabrėžiama, kad vienišo asmens išmokos yra skiriamos be prašymo, remiantis Gyventojų registro duomenimis apie asmens šeiminę padėtį ir „Sodros“ registro duomenimis apie asmens gaunamas išmokas.

Tuo pačiu pastebima, kad žmonėms, gaunantiems našlių pensijas, vienišo asmens išmoka nėra skiriama – jie ir toliau gauna našlių pensijas.

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Vis tik, jeigu vienišo asmens išmoka yra didesnė nei našlių pensija, kurią gauna žmogus, jis gali kreiptis į „Sodrą“ su prašymu stabdyti našlių pensijos mokėjimą.

Tuomet jam automatiškai bus pradedama mokėti vienišo asmens išmoka.

Kada dėl išmokos reikia kreiptis?

Nepaisant to, kad paprastai ši išmoka skiriama automatiškai, kartais pasitaiko atvejų, kai dėl jos prašymą pateikti reikia.

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Skriant šias išmokas yra remiamasi Gyventojų registro duomenimis apie asmens šeiminę padėtį.

Todėl kartais pasitaiko atvejų, kai registre nėra žmonių civilinės būklės aktų įrašų – gimimo, santuokos, ištuokos, mirties. Dėl to asmenys, turintys teisę į šią išmoką, jos negauna.

Tais atvejais, kai registruose nėra pakankamai informacijos arba ji nėra tiksli, „Sodra“ paprašo gyventojo pateikti papildomus duomenis arba tarpininkauja gaunant juos iš kitų institucijų.

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„Jei žmogus žino, kad jam priklauso vienišo asmens išmoka, tačiau jos negavo, jis gali kreiptis į „Sodrą“ informacijos numeriu +37052500883 arba į klientų aptarnavimo skyrių, bet iš anksto užsiregistravus“, – nurodo „Sodra“.

Jei patikslinus duomenis patvirtinama, kad žmogui priklauso vienišo asmens išmoka, ji išmokama kartu su nepriemoka nuo paskyrimo dienos.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Kitąmet gaus virš 600 eurų?

Tiesa, vienišo asmens išmokos dydis, kaip ir pensijos, kasmet yra indeksuojamas. Pavyzdžiui, 2022 m. vienišo asmens išmoka buvo 32 eurai, 2023 m. – 34,89 euro, 2024 m. – 38,23 euro, o 2025 m. – 42,29 euro.

Tuo metu 2026 m. vienišo asmens išmokos dydis siekia 46,46 euro (tiek, kiek sudaro ir socialinio draudimo našlių pensijos dydis).

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Taigi per metus vienišas asmuo gauna papildomus 557,52 euro.

Penktadienį Finansų ministerija kaip tik paskelbė naujausią šalies ekonominės raidos scenarijų.

O jame ir numatytos prognozės apie darbo užmokesčio fondo pokyčius artimiausiais metais. Iš jų galima susidaryti vaizdą, kiek pensijos bus didinamos nuo kitų metų pradžios, tarp jų – ir vienišo asmens išmoka. 

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Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal tokį scenarijų nuo kitų metų pradžios pensijos didėtų 9,08 proc.

„Pagal paskelbtą rugsėjo mėnesio Ekonominės raidos scenarijų, 2027 m. socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal darbo užmokesčio fondo kitimą, turėtų būti 1,0908 (augimas 9,08 proc.). Dėl papildomo pensijų indekso bus apsispręsta svarstant biudžetus“, – nurodė ministerija.

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Taigi, jeigu 9,08 proc. būtų indeksuojamos ir našlių pensijos ar vienišo asmens išmokos (taip daroma kasmet), jos padidėtų 4,22 euro – nuo dabartinių 44,46 euro iki 50,68 euro.

Paprastai tariant, tokiu atveju gyventojas per metus gautų 608,16 euro.

„Sodra“ nurodo, kad vienišo asmens išmoka yra mokama kiekvieną mėnesį ir pristatoma tokiu pat būdu, kaip ir pensija: į sąskaitą, į namus arba atsiėmimui Lietuvos pašto skyriuose.

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Visgi šios išmokos mokėjimas gali būti ir nutrauktas. Taip nutinka, jei žmogus išvyksta iš Lietuvos, sudaro santuoką arba jam nutraukiamas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ar pensijos priemokos mokėjimas.

Išlaidos socialinei apsaugai nuosekliai auga

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) įvardijo, kad Lietuvos išlaidos socialinei apsaugai nuosekliai auga ir šiuo metu siekia 14,6 proc. nuo BVP, tai sudaro apie 13 mlrd. eurų ir yra didžiausia biudžeto dalis. 

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„Vyriausybė vykdo įsipareigojimus gyventojams, finansavimas socialinei sričiai nuosekliai ir tvariai auga ir augs ateityje, tai yra prioritetinė sritis.

Mažinant skurdą ir pajamų nelygybę per pastaruosius kelerius metus papildomai indeksuotos įvairios išmokos, socialinė parama, didėjo finansavimas valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai, valstybinėms pensijoms ir kitoms išmokoms“, – pabrėžė ministerijos atstovai.

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„Sodros“ senatvės socialinio draudimo pensijas gauna apie 635 tūkst. asmenų, socialinio draudimo negalios pensijas – apie 133 tūks. asmenų, vienišo asmens išmokas – apie 240 tūkst. asmenų, šalpos išmokas – apie 75 tūkst. asmenų, išmokas vaikams – apie 513 tūkst. asmenų, individualios pagalbos išlaidų kompensacijas – apie 123 tūkst. asmenų ir kt.

Šiemet vidutinės senatvės pensijos didėjimas siekia 12 proc. ir išlaiko iki tol buvusį pensijų augimo tempą, kai pensijos indeksuojamos dviženkliu procentu

2025 m. 75 proc. gyventojų bent kartą gavo kokią nors socialinio draudimo, socialinės paramos išmoką, pensiją ar kitą piniginę socialinę pagalbą.

indeliai.lt

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Xixi
Xixi
2026-09-19 08:42
Mano boba buvo labai nepatenkinta kai padaviau dokumentus skyryboms - bet 46 eurai ant žemės nesimėto. Nieko asmeniško - tai tik biznis.
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Šiaip
Šiaip
2026-09-19 09:33
Vieniši, bet gyvenantys poroje, irgi gauna tą išmoką.
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Žemaitis
Žemaitis
2026-09-19 10:53
,,sodros" išmokos, tai ne ,,iš dangaus pinigai" ,o mokesčių mokėtojų pinigai ,ir kodėl aš turiu mokėti vienišam žmogui (ne netekusio sutuoktinio ) kuris nori gyventi vienas? Reikia panaikinti tokią neteisybę. Mes manome ,kad tai gėjų ir lesbiečių /kurie oficialiai negali tuoktis/ valstybės finansinė parama.
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