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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Vairuotojų dėmesį Ispanijoje traukia neįprasta raudona linija: ji atsirado ne šiaip sau

2026-09-17 19:13 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-17 19:13
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Ispanijoje vairuotojų dėmesį patraukė neįprastas kelio ženklinimas – tarp dviejų ištisinių baltų linijų nubrėžta plati raudona juosta. 

Kelias Ispanijoje

Ispanijoje vairuotojų dėmesį patraukė neįprastas kelio ženklinimas – tarp dviejų ištisinių baltų linijų nubrėžta plati raudona juosta. 

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Toks ženklinimas 2024 m. pradžioje atsirado A-355 kelyje Malagos provincijoje, jungiančiame Kartamą su Marbelja. Kelias pasižymi intensyviu eismu – kai kuriomis dienomis juo pravažiuoja beveik 20 tūkst. transporto priemonių. 2023 metais jame žuvo 10 žmonių, todėl vietos valdžia ėmėsi papildomų saugumo priemonių.

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Sustiprina jau galiojantį draudimą

Raudona juosta nereiškia, kad Ispanijoje atsirado naujas kelių eismo ženklas su visiškai atskiromis taisyklėmis. Ji nubrėžta greta ištisinio balto ženklinimo ir skirta dar labiau atkreipti vairuotojų dėmesį į draudimą lenkti.

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Ryški maždaug 30 cm pločio juosta pasirinkta todėl, kad įprastas baltas ženklinimas šiame kelyje ne visuomet veiksmingai atkreipdavo vairuotojų dėmesį. Raudona spalva gerokai išsiskiria pilkame asfalto fone ir iš tolo signalizuoja apie pavojingą kelio ruožą.

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Priemonė buvo įdiegta kartu su kitais saugumo pakeitimais. A-355 kelyje atnaujintos apsauginiai atitvarai ir ženklinimas, įrengti papildomi kelio ženklai, o vėliau numatyti ir greičio kontrolės įrenginiai.

Po pakeitimų – nė vienos žūties septynis mėnesius

Pirmieji rezultatai buvo viltingi. Praėjus maždaug septyniems mėnesiams po raudonos linijos įrengimo vietos žiniasklaida skelbė, kad šiame kelio ruože nebuvo užfiksuota nė vienos žūties.

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Andalūzijoje įrengtas ženklinimas vėliau pradėtas vertinti kaip vienas iš galimų pavyzdžių kitiems pavojingiems Ispanijos keliams.

Ispanijos kelių eismo direkcijos DGT duomenimis, už neteisėtą lenkimą kertant ištisinę liniją gali būti skiriama 200 eurų bauda ir 4 baudos taškai. Jei pavojingo manevro metu padaroma daugiau pažeidimų, bendra baudos suma gali būti didesnė.

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