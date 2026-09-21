Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
49
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

„Sodra“ sumažino apskaitos vienetus ir būsimą pensiją? Įspėja prisijungti ir pasitikrinti

2026-09-21 05:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 05:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybės garantuojama senatvės pensija Lietuvoje priklauso kiekvienam dirbančiam ir socialinio draudimo įmokas mokančiam gyventojui. Kiekvienas darbuotojas kas mėnesį kaupia būtinąjį stažą ir apskaitos vienetus nuo kurių ir priklauso galutinis pensijos dydis.

Valstybės garantuojama senatvės pensija Lietuvoje priklauso kiekvienam dirbančiam ir socialinio draudimo įmokas mokančiam gyventojui. Kiekvienas darbuotojas kas mėnesį kaupia būtinąjį stažą ir apskaitos vienetus nuo kurių ir priklauso galutinis pensijos dydis.

REKLAMA
49

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė 47-erių vilnietis, kuris pasidalijo, kaip „Sodros“ paskyroje jam netikėtai sumažėjo apskaitos vienetų skaičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriškis dalijosi, kad prisijungęs į „Sodros“ puslapį pastebėjo, kad palyginus su prisijungimu liepos mėnesį, pastebimai pasikeitė jo sukauptų apskaitos vienetų skaičius.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos 15 d. sistema rodė, kad vyriškis yra sukaupęs 51,9 apskaitos vieneto, o rugsėjo 11 d. – 51,86 apskaitos vieneto.

REKLAMA

Paprastai tariant per pora mėnesių jo sukauptų apskaitos vienetų skaičius sumažėjo per 0,04. 

Įdomu tai, kad vilnietis rugsėjo 1-ąją kitame „Sodros“ puslapio skyrelyje rado ir dar vieną skaičių – 52,96 vieneto.

Tokiu atveju tai reiškia, kad per 10 dienų jo turimų apskaitos vienetų skaičius pakito per 1,1 vieneto.

 

„Papildomai pensijai nekaupiu, dėl to tikrai domiuosi, kokia laukia įprastinė „Sodros“ senatvės pensija. Bent pora kartų per metus prisijungęs prie asmeninės paskyros, pasitikrinu, kiek stažo sukaupiau ir kiek apskaitos vienetų. Esu oficialiai dirbęs dar iki 1994 m., bet nesitikiu, kad „Sodra“ atsižvelgs, nes ten buvo darbas vaikystėje vasarą kaimo kolūkyje, kurio seniai nėra. Tiek jau to.

REKLAMA
REKLAMA

Bet apskaitos vienetai skaičiuojami palyginti neseniai. Ir kaip tikėti „Sodra“, jeigu per tuos pačius metus, jiems dar nesibaigus, ji rodo tris skirtingus skaičius, kiek sukaupiau apskaitos vienetų? Kuris skaičius teisingas? Ar ji atiminėja ne tik stažą, bet ir apskaitos vienetus?“, – piktinosi vilnietis. 

Taigi, kaip taip gali būti, kad dirbančio asmens apskaitos vienetų skaičius sumažėjo?

Svetainėje pateikia netikslią informaciją?

„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič nurodė, kad tituliniame asmeninės „Sodros“ paskyros lange rodoma informacija apie sukauptus apskaitos vienetus yra informacinio, edukacinio pobūdžio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ji yra statinė, atnaujinama du kartus per metus, todėl tarp atnaujinimų rodomas apskaitos vienetų skaičius neturėtų keistis“, – tikino ji.

Norintiems pasitikrinti aktualius duomenis, M. Kozič pataria asmeninėje paskyroje suformuoti dvi suvestines.

„Suvestinė REP.49 „Bendra informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“ parodo bendrą sukauptų apskaitos vienetų skaičių.

REKLAMA

Suvestinėje REP.49.1 „Detali informacija apie asmens sukauptus apskaitos vienetus senatvės pensijai“ galima matyti, kiek apskaitos vienetų žmogus įgijo kiekvienais metais, ir bendrą jų skaičių“, – paaiškino „Sodros“ atstovė.

Pasak jos, suvestinėse pateikiama aktualiausia tos dienos informacija, todėl jose rodomas apskaitos vienetų skaičius gali keistis.

REKLAMA

„Taip gali nutikti, pavyzdžiui, įskaičius ankstesnių laikotarpių įmokas, darbdaviams patikslinus anksčiau pateiktus duomenis atgaline data, ar atnaujinus informaciją registruose.

Jeigu žmogui kyla klausimų dėl jo paskyroje rodomų duomenų, rekomenduojame kreiptis į „Sodrą“ informacijos telefonu  +370 5 250 0883 arba palikus paklausimą asmeninėje paskyroje. Kadangi individuali informacija teikiama saugiu būdu, konsultacijos metu žmogus turi patvirtinti savo tapatybę“, – pridūrė pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip kaupiasi apskaitos vienetai?

Pensijos Lietuvoje susideda iš dviejų dalių: bendrosios ir individualiosios.

Norint Lietuvoje išeiti į pensiją ir gauti bendrąją jos dalį, reikia sukaupti minimalųjį darbo stažą.

„Sodra“ primena, kad šiuo metu minimalus stažas senatvės pensijai gauti Lietuvoje siekia 15 metų.

Jis garantuoja nesumažintą bendrąją pensijos dalį (nuo 2024 m. bazinis pensijos dydis), kuri nuo 2026 m. yra 327,91 euro.

REKLAMA

Paprastai tariant, žmogus, kuris pasiekęs pensinį amžių gaus šią sumą tik tada, jei turės sukaupęs 15 metų darbo stažą.

„Sodra“ paaiškino, kad vieni stažo metai įgyjami, jei darbdavys ar žmogus savarankiškai per metus sumoka pensijų socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų vertės, kuri yra ne mažesnė nei 12 tais metais nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA).

REKLAMA

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Tai reiškia, kad sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga mažesnė dalis stažo. Pabrėžiama, kad per vienus metus negalima įgyti daugiau nei vienerius stažo metus.

Tuo metu individualioji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų (taškų) sumos ir apskaitos vieneto (taško) vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

1 taškas įgyjamas, jei per metus darbdavys ar žmogus savarankiškai sumoka pensijų draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų vertės, kuri yra 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga apskaitos vieneto (taško) dalis.

Pavyzdžiui, šiuo metu VDU Lietuvoje siekia 2 542,8 euro, o tai reiškia, kad 12 VDU sieks 30 514 eurų (12 * 2 542,8).

REKLAMA

Paprastai tariant, už tokio dydžio atlyginimą ar pajamas sumokėjus visas pensijų socialinio draudimo įmokas, žmogus per metus įgyja 1 apskaitos vienetą (tašką).

Jeigu žmogaus metinės pajamos siekia 15 257 eurus, t. y. pusė 12 VDU sumos, todėl jis įgyja 0,5 taško.

Jeigu metinės pajamos siekia 7 629 eurų, įgyjama 0,25 taško.

Galutinis dydis priklauso nuo stažo ir apskaitos vienetų

„Sodra“ paaiškino, kaip apskaičiuoti galutinį savo pensijos dydį.

REKLAMA

Skaičiuojant pensijos dydį svarbu žinoti ne tik kokio dydžio yra bendroji pensijos dalis, bet ir kokia yra vieno apskaitos vieneto taško vertė. Šiuo metu ji siekia 8,11 euro.

Tai reiškia, kad jei gyventojas turi 20 metų stažo ir yra sukaupęs 15 apskaitos vienetų, jo pensija būtų apie 449,56 euro (327,91 + (8,11 × 15).

Jeigu sukaupta 30 metų stažo ir 25 apskaitos vienetai, pensija siektų apie 530,66 euro (327,91 + (8,11 × 25).

REKLAMA
REKLAMA

Didesnį stažą turinčio žmogaus pensija būtų skaičiuojama kitaip.

Tarkime, žmogus turi 40 metų stažo ir 30 apskaitos vienetų. Tokiu atveju pensija sudarytų apie 623,5 euro ((40 / 34,5 × 327,91) + (8,11 × 30)).

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 639,2 tūkst. senatvės pensijos gavėjų.

Šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje yra 747 eurai. Vidutinė pensija sukaupus būtinąjį stažą yra 808 eurai, o jo nesukaupus – 471 euras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Darbo užmokestis (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
Pataria, ko darbo pokalbyje geriau nesakyti: štai į ką atsižvelgia darbdaviai (37)
Pensinis amžius
Sulaukę pensijos planuojate išeiti iš darbo? Perspėja, to nepadarius prarasite pinigų (13)
Padavėjas, pinigai (tv3.lt koliažas)
Dėl algų Vilniaus bendrovėje – konfliktas: darbuotojams nesumokėta po daugiau nei 1 tūkst. eurų (11)
Gyventojai (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Netrukus dirbsime 4 dienas per savaitę? Pasakė, kas laukia lietuvių (153)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Jo jo
Jo jo
2026-09-21 05:47
gali mazinti, vienetus ar dvejetus bus ragas del tos pensijos. Daug kur to pensijinio amziaus nezada kelti,bet stebuklu saly atvirksciai pakels iki tiek,kad nereikes jokios pensijos . Prisijungsi pasitikrinsi pensijos nera ir nebus ateityje,vagiu korupcijos valstybeleje..Vidutine 750e...Nesekit tik pasaku,nusibode..
Atsakyti
Adomas
Adomas
2026-09-21 09:35
ką nežinot kad šaraškino kontora tą sodra, pažiūrėkite kokius rūmus Vilniuje ir didziuosiuose miestuose išlaiko mokesciu mokėtojai, programoms sukišta milijonai o jos kaip neveikia tinkamai , taip neveikia ! Tos pertvarkos tik "dėl akių"... sumažino keliomis bobelėmis regionuose etatus...o rūmai pūčiasi vis ... !
Atsakyti
XXL
XXL
2026-09-21 08:33
Į sodrą įdedi pinigus, o gauni kažkokius apskaitos vienetus. Kažkokia magija XXI a. Gal čia ateities pinigai ar tiesiog žmonių mulkinimas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (49)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų