„Sodra“ sumažino apskaitos vienetus ir būsimą pensiją? Įspėja prisijungti ir pasitikrinti

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė 47-erių vilnietis, kuris pasidalijo, kaip „Sodros“ paskyroje jam netikėtai sumažėjo apskaitos vienetų skaičius.
Vyriškis dalijosi, kad prisijungęs į „Sodros“ puslapį pastebėjo, kad palyginus su prisijungimu liepos mėnesį, pastebimai pasikeitė jo sukauptų apskaitos vienetų skaičius.
Liepos 15 d. sistema rodė, kad vyriškis yra sukaupęs 51,9 apskaitos vieneto, o rugsėjo 11 d. – 51,86 apskaitos vieneto.
Paprastai tariant per pora mėnesių jo sukauptų apskaitos vienetų skaičius sumažėjo per 0,04.
Įdomu tai, kad vilnietis rugsėjo 1-ąją kitame „Sodros“ puslapio skyrelyje rado ir dar vieną skaičių – 52,96 vieneto.
Tokiu atveju tai reiškia, kad per 10 dienų jo turimų apskaitos vienetų skaičius pakito per 1,1 vieneto.
„Papildomai pensijai nekaupiu, dėl to tikrai domiuosi, kokia laukia įprastinė „Sodros“ senatvės pensija. Bent pora kartų per metus prisijungęs prie asmeninės paskyros, pasitikrinu, kiek stažo sukaupiau ir kiek apskaitos vienetų. Esu oficialiai dirbęs dar iki 1994 m., bet nesitikiu, kad „Sodra“ atsižvelgs, nes ten buvo darbas vaikystėje vasarą kaimo kolūkyje, kurio seniai nėra. Tiek jau to.
Bet apskaitos vienetai skaičiuojami palyginti neseniai. Ir kaip tikėti „Sodra“, jeigu per tuos pačius metus, jiems dar nesibaigus, ji rodo tris skirtingus skaičius, kiek sukaupiau apskaitos vienetų? Kuris skaičius teisingas? Ar ji atiminėja ne tik stažą, bet ir apskaitos vienetus?“, – piktinosi vilnietis.
Taigi, kaip taip gali būti, kad dirbančio asmens apskaitos vienetų skaičius sumažėjo?
Svetainėje pateikia netikslią informaciją?
„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič nurodė, kad tituliniame asmeninės „Sodros“ paskyros lange rodoma informacija apie sukauptus apskaitos vienetus yra informacinio, edukacinio pobūdžio.
„Ji yra statinė, atnaujinama du kartus per metus, todėl tarp atnaujinimų rodomas apskaitos vienetų skaičius neturėtų keistis“, – tikino ji.
Norintiems pasitikrinti aktualius duomenis, M. Kozič pataria asmeninėje paskyroje suformuoti dvi suvestines.
„Suvestinė REP.49 „Bendra informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“ parodo bendrą sukauptų apskaitos vienetų skaičių.
Suvestinėje REP.49.1 „Detali informacija apie asmens sukauptus apskaitos vienetus senatvės pensijai“ galima matyti, kiek apskaitos vienetų žmogus įgijo kiekvienais metais, ir bendrą jų skaičių“, – paaiškino „Sodros“ atstovė.
Pasak jos, suvestinėse pateikiama aktualiausia tos dienos informacija, todėl jose rodomas apskaitos vienetų skaičius gali keistis.
„Taip gali nutikti, pavyzdžiui, įskaičius ankstesnių laikotarpių įmokas, darbdaviams patikslinus anksčiau pateiktus duomenis atgaline data, ar atnaujinus informaciją registruose.
Jeigu žmogui kyla klausimų dėl jo paskyroje rodomų duomenų, rekomenduojame kreiptis į „Sodrą“ informacijos telefonu +370 5 250 0883 arba palikus paklausimą asmeninėje paskyroje. Kadangi individuali informacija teikiama saugiu būdu, konsultacijos metu žmogus turi patvirtinti savo tapatybę“, – pridūrė pašnekovė.
Kaip kaupiasi apskaitos vienetai?
Pensijos Lietuvoje susideda iš dviejų dalių: bendrosios ir individualiosios.
Norint Lietuvoje išeiti į pensiją ir gauti bendrąją jos dalį, reikia sukaupti minimalųjį darbo stažą.
„Sodra“ primena, kad šiuo metu minimalus stažas senatvės pensijai gauti Lietuvoje siekia 15 metų.
Jis garantuoja nesumažintą bendrąją pensijos dalį (nuo 2024 m. bazinis pensijos dydis), kuri nuo 2026 m. yra 327,91 euro.
Paprastai tariant, žmogus, kuris pasiekęs pensinį amžių gaus šią sumą tik tada, jei turės sukaupęs 15 metų darbo stažą.
„Sodra“ paaiškino, kad vieni stažo metai įgyjami, jei darbdavys ar žmogus savarankiškai per metus sumoka pensijų socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų vertės, kuri yra ne mažesnė nei 12 tais metais nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA).
Tai reiškia, kad sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga mažesnė dalis stažo. Pabrėžiama, kad per vienus metus negalima įgyti daugiau nei vienerius stažo metus.
Tuo metu individualioji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų (taškų) sumos ir apskaitos vieneto (taško) vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją.
1 taškas įgyjamas, jei per metus darbdavys ar žmogus savarankiškai sumoka pensijų draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų vertės, kuri yra 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga apskaitos vieneto (taško) dalis.
Pavyzdžiui, šiuo metu VDU Lietuvoje siekia 2 542,8 euro, o tai reiškia, kad 12 VDU sieks 30 514 eurų (12 * 2 542,8).
Paprastai tariant, už tokio dydžio atlyginimą ar pajamas sumokėjus visas pensijų socialinio draudimo įmokas, žmogus per metus įgyja 1 apskaitos vienetą (tašką).
Jeigu žmogaus metinės pajamos siekia 15 257 eurus, t. y. pusė 12 VDU sumos, todėl jis įgyja 0,5 taško.
Jeigu metinės pajamos siekia 7 629 eurų, įgyjama 0,25 taško.
Galutinis dydis priklauso nuo stažo ir apskaitos vienetų
„Sodra“ paaiškino, kaip apskaičiuoti galutinį savo pensijos dydį.
Skaičiuojant pensijos dydį svarbu žinoti ne tik kokio dydžio yra bendroji pensijos dalis, bet ir kokia yra vieno apskaitos vieneto taško vertė. Šiuo metu ji siekia 8,11 euro.
Tai reiškia, kad jei gyventojas turi 20 metų stažo ir yra sukaupęs 15 apskaitos vienetų, jo pensija būtų apie 449,56 euro (327,91 + (8,11 × 15).
Jeigu sukaupta 30 metų stažo ir 25 apskaitos vienetai, pensija siektų apie 530,66 euro (327,91 + (8,11 × 25).
Didesnį stažą turinčio žmogaus pensija būtų skaičiuojama kitaip.
Tarkime, žmogus turi 40 metų stažo ir 30 apskaitos vienetų. Tokiu atveju pensija sudarytų apie 623,5 euro ((40 / 34,5 × 327,91) + (8,11 × 30)).
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 639,2 tūkst. senatvės pensijos gavėjų.
Šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje yra 747 eurai. Vidutinė pensija sukaupus būtinąjį stažą yra 808 eurai, o jo nesukaupus – 471 euras.
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