Sinkevičius apie galimybę kandidatuoti į prezidentus: „Į šulinį nespjaudau“

„Mano koncentracija ir darbas dabar dvejus metus yra Vyriausybės vadovo vaidmenyje. Norėčiau, kad tas laikotarpis sustiprintų valstybę. O kas bus po dvejų metų, kai jau baigsis mandatas – tada ir pagalvosiu“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė M. Sinkevičius.
Sinkevičius sako negalvojantis apie galimą kandidatavimą prezidento rinkimuose: į šulinį nespjaudau
„Aš nieko neatmetu, į šulinį nespjaudau ir neišsižadu. Bet galiu nuoširdžiai pasakyti vieną – apie tai tikrai negalvoju“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, rugpjūtį Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sakė neatmetanti idėjos dėl galimo kandidatavimo į prezidentus. Vis tik, politikės teigimu, tokios kalbos dar per ankstyvos.
Prezidento rinkimai numatomi 2029 m. gegužę.
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