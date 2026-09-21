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Sinkevičius sako nežinąs rengiamo JAV ir Baltarusijos susitarimo dėl trąšų detalių

2026-09-21 19:03 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 19:03
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neturįs informacijos apie rengiamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neturįs informacijos apie rengiamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų.

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Lietuvos Vyriausybei šiuo metu nėra žinomos galimo JAV ir Baltarusijos susitarimo dėl trąšų pirkimo detalės, todėl plačiau jį komentuoti būtų per anksti“, – Vyriausybės vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Gedas Salyga.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

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Bręstantį kol kas nedetalizuotą susitarimą jis pavadino „labai geromis žiniomis“ šalies ūkininkams.

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Apie tai D. Trumpas paskelbė praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui (Džonui Koului).

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Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų prekių iš Baltarusijos tranzitui.

Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų trąšoms, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.

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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę BNS pripažino, kad Lietuvos ir JAV pozicijos dėl sankcijų Baltarusijai švelninimo skiriasi, bet trąšų šiame kontekste neminėjo.

Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.

indeliai.lt

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