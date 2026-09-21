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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjeras: galbūt daugiau valstybės valdomų įmonių galėtų būti kotiruojamos biržoje

2026-09-21 16:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 16:06
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako esantis nepatenkintas dabartine kapitalo rinkos padėtimi Lietuvoje ir žada ieškoti papildomų sprendimų, kaip būtų galima ją pagerinti. Jis užsimena apie galimybę daugiau valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti biržoje.  

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako esantis nepatenkintas dabartine kapitalo rinkos padėtimi Lietuvoje ir žada ieškoti papildomų sprendimų, kaip būtų galima ją pagerinti. Jis užsimena apie galimybę daugiau valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti biržoje.  

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„Jūs paminėjote kelias priemones, kaip galėtume tai paliesti – galbūt paimti kai kurias valstybės valdomas įmones ir jas įtraukti į sąrašus („Nasdaq“ biržoje listinguojamų įmonių sąrašus – BNS) vis dar išlaikant akcijų daugumą. Manau, kad mes tikrai surasime sprendimų“, – Amerikos verslo rūmų Lietuvoje renginyje pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.

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Šiuo metu biržoje kotiruojamos keturių valstybės įmonių akcijos – „Ignitis grupės“, „KN Energies“ ir „Litgrid“ ir „Amber grid“. 

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„Aš jus girdžiu ir taip pat nesu patenkintas dabartine kapitalo rinka, – komentavo premjeras, reaguodamas į rūmų pastebėjimus apie ribotą prieigą prie kapitalo.

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Jis taip pat atkreipė dėmesį į aukštas skolinimosi kainas, kurias, jo teigimu, galėjo padidinti geopolitinė įtampa regione. Jis pripažino, kad prieiga prie kapitalo Lietuvoje galėtų būti geresnė. 

„Jei pažvelgtume į palūkanų normas arba pasiskolintų pinigų kainą, ar nuosavo kapitalo ar paskolų naudojimą, šių priemonių kainodara nėra konkurencinga, palyginti su tuo, ką galėtumėte gauti ne Lietuvoje, o kitur, – aiškino M. Sinkevičius. – Nežinau, ar geopolitika (...) kažkaip prisidėjo prie kainos, bet galimybė gauti kapitalo – manau, kad galiu su tuo sutikti 100 proc.“

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Tarptautinis valiutos fondas (TVF) rugpjūtį skelbė, kad smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje patiria sunkumų gaunant finansavimą, todėl rekomendavo  gerinti sąlygas verslui skolintis ne bankuose daugiau lėšų pritraukiant per kapitalo rinkas bei nacionalinį plėtros banką ILTE. 

Anot TVF, smulkus ir vidutinis verslas yra labai priklausomas nuo bankų, kurie skolina atsargiai, remdamiesi griežtu rizikų vertinimu. Pasak fondo, dėl aukštų reikalavimų tokioms įmonėms skolintis yra sunku ir brangu.

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Be to, TVF teigimu, bankų dominuojamoje aplinkoje, nepaisant pastangų plėsti kapitalo rinką, ji Lietuvoje tebėra menkai išvystyta, jai trūksta likvidumo ir pakankamos investuotojų bazės. Rizikos ir privataus kapitalo, mažų bei vidutinių įmonių obligacijų rinkų plėtra sumažintų priklausomybę nuo bankų, naujausioje ataskaitoje Lietuvai teigė fondas. 

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Fondas taip pat siūlo skatinti į kapitalo rinką daugiau investuoti pensijų fondus, geriau išnaudoti viešas finansines priemones, pavyzdžiui, „InvestEU“ arba Europos investicijų fondo garantijas.

BNS rašė, kad Seimas birželį  priėmė pataisas, leidžiančias ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrias priemones, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui ir iniciatyvą per ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius.

indeliai.lt

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