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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė ir LSA sės prie bendro stalo: laukia svarbūs susitarimai

2026-09-18 06:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 06:06
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Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius
GALERIJA (5)

Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę.

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Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su LSA atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

„Tarp pagrindinių temų – ir priedangų įrengimas bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai“, – BNS sakė jis.

LSA priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas M. Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai.

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