Vyriausybė ir LSA sės prie bendro stalo: laukia svarbūs susitarimai

Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su LSA atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus.
„Tarp pagrindinių temų – ir priedangų įrengimas bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai“, – BNS sakė jis.
LSA priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas M. Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.