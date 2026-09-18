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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Merai nori didesnių algų: premjeras atskleidė, kada pokyčiai galėtų įsigalioti

2026-09-18 13:51 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 13:51
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Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų.

Mindaugas Sinkevičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų.

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„Toks prašymas tikrai išgirstas, jis įvairiomis formomis jau buvo išsakytas ir praeityje, ir parlamente. Vidaus reikalų ministerija (VRM), atsakinga už valstybės politikų atlygį, vertina situaciją ir mato, kad savivaldoje besidarbuojantis meras uždirba jau mažiau nei gimnazijos ar progimnazijos vadovas. Jau nekalbu apie poliklinikas“, – penktadienį po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovais ir merais žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

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Anot premjero, atsižvelgiant į merams tenkančią atsakomybę ir jų išsakytus argumentus, atlyginimų klausimas bus vertinamas kompleksiškai.

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„Atsakomybės mastas didelis, todėl, vertindami merų išsakytą požiūrį, kad atlygis turėtų būti didinamas, vertinsime tai kompleksiškai. Galutinį sprendimą priims parlamentas“, – teigė Vyriausybės vadovas.

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Vis dėlto M. Sinkevičius mano, kad galimas atlyginimų didinimas neturėtų būti taikomas dabartinės kadencijos merams.

„Aš manau, kad, jei parlamentas priims sprendimą kelti mero atlygio dydį, jis galios tik naujai išrinktiems merams, tai yra per kitus savivaldos rinkimus“, – pabrėžė premjeras.

Penktadienį Vyriausybės vadovas susitiko su LSA atstovais ir merais. Susitikime, be merų atlyginimų, aptarti valstybinės žemės valdymo, priedangų įrengimo ir kiti klausimai.

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