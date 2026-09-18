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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: priedangų tvarkymo tempas turėtų būti spartesnis

2026-09-18 12:48 / šaltinis: BNS / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-09-18 12:48
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik 3,7 milijono eurų, o tai nėra geras ženklas.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius
GALERIJA (5)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik 3,7 milijono eurų, o tai nėra geras ženklas.

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„Valstybė yra paskyrusi 2025–2026 metams 30 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo. 30 milijonų paskirta, kol kas panaudota tik 3,7 milijono. Taip yra, sudaryta sutarčių. Taip, kai kas vyksta ir, matyt, bus bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais, ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau.

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Bet tas tempas, akcentuotas susitikimo metu, turėtų būti spartesnis“, – po susitikimo su savivaldybių merais Vyriausybėje penktadienį sakė ministras pirmininkas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

„Projektų darymas, ekspertizės, pastatai, kuriuose bandoma sutvarkyti tas priedangas, yra seni ir kartais projektavimas užtrunka. Ekspertai, sakykime, preciziškai žiūri į projektų parengtumą ir daug priežasčių, kodėl yra situacija tokia, kokia yra, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai keturis, tai nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei“, – akcentavo jis.

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Birželio pradžioje Vidaus reikalų ministerija skelbė, jog šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra per 6,6 tūkst. priedangų, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – tai sudaro 57 proc. šalies gyventojų.

Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc. gyventojų, o rajonų savivaldybėse – 40 procentų.

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