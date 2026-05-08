Ieva Martinkutė
Sinkevičius: priedangų tvarkymo tempas turėtų būti spartesnis
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik 3,7 milijono eurų, o tai nėra geras ženklas. „Valstybė yra paskyrusi 2025–2026 metams 30 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo. 30 milijonų paskirta, kol kas panaudota tik 3,7 milijono. Taip yra, sudaryta sutarčių. Taip, kai kas vyksta ir, matyt, bus bandoma pasivyti.
(3)Aktualijos 2026-09-18
VTEK rinks papildomą informaciją dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Tą daryti etikos sargai nutarė trečiadienį vykusiame komisijos posėdyje, kuriame vertino Kauno rajono savivaldybės prašymą ištirti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus.
Aktualijos 2026-09-16
VTEK rinks informaciją dėl Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus „Žalgiryje“
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė rinkti papildomą informaciją dėl visuomenininko, Vilniaus „Žalgirio“ prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų.
Aktualijos 2026-09-16
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Lietuvoje – ginkluotosios gynybos pratybos „Perkūno griausmas 2026“: kreipsis į tūkstančius rezervo karių
Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos „Perkūno griausmas 2026“, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2,4 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių.
Aktualijos 2026-09-15
Kasčiūnas: „Turime pereiti prie daugiasluoksnės oro gynybos“
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločių orlaivių skaičiaus. „Šiandien yra ta diena, kai galime didžiuotis ir savo kariuomene, tuo, kad turime sąjungininkus ir kad suveikė algoritmai. Aišku, tokias sėkmės istorijas turėjo jau Latvija ir Estija, laukėme, kada jau sėkmės istorija bus ir Lietuvoje.
Aktualijos 2026-09-15
Darius Jasaitis grįžta į socialdemokratų partiją
Neringos meras Darius Jasaitis nusprendė grįžti į Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) ir siekti dar vienos mero kadencijos. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas „Kas vyksta Neringoje“. „Tikrai apsisprendžiau pereiti, tiktai formalumai liko. (...) Daug metų tenai buvau ir grįžtu, kaip sakoma, į šeimą“, – BNS penktadienį teigė D. Jasaitis.
Aktualijos 2026-09-11
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Godliauskas: visuotiniam gynybos modeliui trūksta verslo, kritinės infrastruktūros pasirengimo
Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas Tomas Godliauskas sako, kad Lietuvai dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. „Šiandien yra daug nežinomųjų, ypač, kai mes šnekame šiek tiek toliau nei apie valstybę arba jos institucijas.
Aktualijos 2026-09-09
Briuselyje su Kinijos atstovais susitikęs Vėgėlė: „Minčių kilo nemažai“
Po susitikimo su Kinijos atstovais Briuselyje Seimo narys Ignas Vėgėlė teigia, kad pokalbis buvo konstruktyvus ir atviras, tačiau daugiau detalių kol kas neatskleidžia. „Buvo konstruktyvus ir nuoširdus pokalbis, konstruktyvumą ir pokalbio atvirumą rodo per dviejų valandų laiką tikrai plačiai aptartos įvairios temos“, – BNS antradienį sakė parlamentaras. „Per dvi valandas mes išgirdom labai daug įvairių ir vertinimų, ir diskusinių klausimų, ir minčių klausantis kilo tikrai nemažai.
Aktualijos 2026-09-08
Nuo kitų metų siekiama sudaryti galimybes mokytis plaukti visiems šalies antrokams
Nuo 2027 metų mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį Ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkst. antrokų – tai sudaro apie 54 procentus visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkst.
Aktualijos 2026-09-06
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Vaikų dienos centrams prašo didesnio finansavimo, Ruginienė atsako, kad rasti lėšų bus sunku
Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. „Visoms paslaugoms stengiamės kiek įmanoma labiau užsiderėti didesnes sumas. Ir vaikų dienos centrai tikrai pagrįstai verti didesnio finansavimo, bet metai iš metų derybos dėl biudžeto yra ypatingai sunkios“, – BNS teigė I. Ruginienė.
Aktualijos 2026-09-06
Nausėdos patarėjas: nėra aišku, dėl kokių incidentų būtų aktyvuotas NATO 5-asis straipsnis
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties 5-asis straipsnis. „Yra labai neaišku šiaip jau.
Virginijus Sinkevičius: migracijos politika yra chaotiška
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad dabartinė migracijos politika yra chaotiška, todėl ją būtina iš esmės peržiūrėti ir aiškiai nustatyti valstybės prioritetus.
Aktualijos 2026-08-31
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Kaunas įspėja: didėja Rusijos hibridinių atakų gresmė
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytiniame flange grėsmė. „Rusijai nesiseka Ukrainoje taip, kaip Rusija planavo. Natūralu, kad Rusijos visuomenei pradeda kilti klausimų, tai kas gi visgi vyksta? Kodėl ukrainietiški dronai ir ukrainietiškos raketos šiandien geba skraidyti Rusijoje ir daryti žalą?“ – pirmadienį žurnalistams sakė ministras.
Aktualijos 2026-08-31
Vitkausko žinia po CŽA vadovo apsilankymo Maskvoje: jei perdavė signalą dėl atakų prieš Baltijos šalis, reikia žiūrėti Rusijos reakciją
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. „Kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturime.
Aktualijos 2026-08-27
Vokietijos karių vaikams – naujos mokyklos: Vyriausybė tam atriekė 56,6 mln. eurų
Vyriausybė šią savaitę pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų, skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams, statybos ir rekonstrukcijos finansavimui – tam numatoma skirti 56,619 mln. eurų. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Vilniuje, Drujos gatvėje, planuojama pastatyti mokyklą, skirtą maždaug 500–600 mokinių, o Kaune, Verkių gatvėje, rekonstruoti mokyklą, pritaikant ją maždaug 200 mokinių ugdymui.
Aktualijos 2026-08-22
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Nausėda apie Sinkevičiaus žmoną: žmogus turi teisę siekti profesinės karjeros
Gitanas Nausėda pabrėžia, kad premjero žmona turi teisę siekti profesinės karjeros, o jos darbo tinkamumą reikėtų vertinti pagal atliktus darbus, o ne santuoką su premjeru.„Galima patikslinti tam tikras aplinkybes, tačiau principinis klausimas lieka neatsakytas. Ar žmogus yra kažkuo nusikaltęs valstybei būdama premjero žmona? Ar, nežinau, ministro žmona? Ar jisai turi teisę siekti profesinės karjeros, ar ne?“ – penktadienį Vilniaus rotušėje žurnalistams kalbėjo šalies vadovas.
Aktualijos 2026-08-21
Nausėda: idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina
Parlamentarams siūlant seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes viešai skelbti penkerius metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. „Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina“, – žurnalistams penktadienį sakė šalies vadovas. „Manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje.
Aktualijos 2026-08-21
Nausėda atsakė, ar bus investuojama į „Air Baltic“ bendrovę
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į Latvijos nacionalinę oro vežėją „Air Baltic“, kol finansinių sunkumų patirianti įmonė neužtikrins pelningos veiklos. „Bendrovei reikia atlikti labai radikalius sprendimus tam, kad sumažintų sąnaudų lygį ir padidintų savo pajamingumą.
2026-08-21
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Sinkevičius: politikai neturėtų kištis į Bažnyčios sprendimą dėl seksualinių nusikaltimų tyrimo
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus Bažnyčioje tyrimo turi apsispręsti jos vadovai, o politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. „Aš manau, kad Bažnyčios vadovai gali apsispręsti dėl tokio tyrimo būtinumo. Valstybės valdymas yra atskirtas nuo Bažnyčios valdysenos, tai yra visai atskiros sritys“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo ministras pirmininkas.
Aktualijos 2026-08-21
Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams
Klaipėdoje ketvirtadienį atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, kartu bus siekiama daugiau kaip 10 tūkst. vaikų suteikti žinių, kaip atpažinti tokį elgesį. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, iki šiol vienintelis toks centras veikė Vilniuje, todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę.
Tarp priemonių nepilnamečių smurtui mažinti – naujas reagavimo algoritmas
Vyriausybės pasitarime trečiadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pristatė siūlomus 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti.
Aktualijos 2026-08-19
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Nidoje už automobilių stovėjimą per metus surinkta beveik pusę milijono eurų
Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta 474,7 tūkst. eurų vietinės rinkliavos, savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Neringos savivaldybės teigimu, nuo 2025 metų buvo išplėstos mokamo automobilių stovėjimo teritorijos ir įvesta zoninė sistema – žalioji, raudonoji bei mėlynoji zonos. Į apmokestintas teritorijas taip pat įtrauktos viešos daugiabučių namų kiemų aikštelės.
Aktualijos 2026-08-09
Katelynas apie pareigūnų užpuolimą: jei nuslėpta sistemingai, atsakomybę prisiims vadovas
Jeigu tyrimo metu paaiškės, kad informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisiimti vadovas, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. „Žinoma, jeigu tai yra kažkoks sisteminis dalykas, kažkas buvo sistemingai nuslėpta, na, tai kažkas turės prisiimti atsakomybę.
Aktualijos 2026-08-06
Ruginienė ragina sparčiau indeksuoti pensijas, Valys sako negalintis to žadėti
Prezidentūrai raginant Vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas jei leis valstybės finansai. „Dėl šitų skaičių nenoriu per daug įvykiams užbėgti už akių. Kalbamės su premjeru kiekvieną dieną, su Prezidentūra taipogi kiekvieną savaitę derinam tas pozicijas.
Aktualijos 2026-08-05
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Dyzelino kainai siekiant 2 eurus – ministro Valio žinia dėl kainų mažinimo: „Yra dar kiti scenarijai“
Vidutinei dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesniame nei 100 JAV dolerių už barelį lygyje. Antradienį „Brent“ naftos kaina rinkoje siekė 79,36 JAV dolerio už barelį. „Jokios kritinės ribos dabar tikrai nesame pasiekę.
2026-08-05
Ministrė po romantinių santykių atvejo kalėjime: reikia įvertinti pareigūnų psichologinį pasirengimą
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo. Anot jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacines schemas, todėl svarbu įvertinti, ar pareigūnai pasirengę tokioms situacijoms. „Norime surinkti informaciją ir įvertinti, ar iš tikrųjų pakanka mūsų pareigūnams psichologinio atsparumo mokymų“, – BNS šią savaitę teigė ministrė.
Aktualijos 2026-08-02
Signatarai apie Kazimirą Prunskienę: „Visada prisiminsiu jos šypseną“
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ketvirtadienį mirusią pirmąją atkurtos nepriklausomos šalies premjerę Kazimirą Danutę Prunskienę prisimena kaip vieną ryškiausių to meto lyderių, kurią lydėjo ir prieštaringi sprendimai. „Pirmiausia pasireiškė Sąjūdyje kaip labai aktyvus žmogus, kaip ekonomistė“, – BNS buvęs Seimo pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės Česlovas Juršėnas.
Aktualijos 2026-07-30
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Lietuvoje – rekordinis transplantacijų skaičius, tačiau medikai mato kitą problemą
Per mažiau nei dvi savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų, atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. „Liepos mėnuo – tai yra tikrai turbūt ryškiausias, geriausias mėnuo visoje Lietuvos donorystės istorijoje, kiek transplantacijų yra padaryta iš viso ir kiek žmonių buvo išgelbėta tokiu būdu. Tai tikrai yra rekordinis skaičius.
Po beveik 5 metų rastas naujas NVSPL vadovas
Po beveik penkerių metų pavyko rasti nuolatinį vadovą Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (NVSPL) – konkursą laimėjo Richardas Tamošauskas, penktadienį patvirtino BNS šaltiniai. Kiek vėliau apie tai pranešė įstaigą valdantis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Naujasis vadovas darbą pradės pirmadienį. Iki šiol laboratorijai laikinai vadovavo Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Toma Petrulionienė.
Vilniaus katedroje planuojamas valdovų panteonas
Siekiant patikrinti galimą Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto Didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje.
2026-07-19
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Vitkauskas: dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti Vyriausybė.
2026-07-15
Po pavojingos misijos Venesueloje – Lietuvos gelbėtojai grįžo namo
Į Vilnių iš Venesueloje vykdytos misijos pirmadienį grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. „Džiaugiuosi sėkmingu grįžimu komandos. Tie planai, kuriuos mes misijos metu turėjome, mes net juokaudavom, kad dienos bėgyje iš plano A gali virsti planas B, C, D ir kartais raidžių neužtenka“, – pirmadienį žurnalistams kalbėjo iš misijos grįžęs komandos vadovas Gediminas Šukšta. Anot jo, sunkiausia misijos dalis buvo išgyventi sudėtingas oro sąlygas.
Kondratovičius sureagavo į Katelyno siūlymą dėl patruliavimo prie mokyklų: „Riboti resursai“
Paskirtajam vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui svarstant stiprinti patruliavimą prie mokyklų dėl narkotikų, laikinasis ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad būtina įvertinti turimus ribotus resursus. „Visos priemonės, kurios riboja patekimą į mokyklą bet kokių asmenų, ypač jeigu tai yra nusikaltėliai, tai aišku yra veiksmingos, bet reikia suprasti, kad yra riboti resursai“, – žurnalistams trečiadienį teigė V. Kondratovičius.
Aktualijos 2026-07-08
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Vyriausybės kancleriu taps Tomas Daukantas
Naujos Vyriausybės kancleriu taps šiuo metu Susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas, antradienį pranešė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. „Esu kalbėjęs ir sutaręs, kad Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas galėtų tapti Vyriausybės kancleriu, tai pradedu nuo to, o toliau komanda lieka“, – Seime žurnalistams teigė M. Sinkevičius. 20-osios Vyriausybės kanclerio pareigas ėjo Eitvydas Bingelis.
Aktualijos 2026-07-07
Prie Prezidentūros – protestas dėl Katelyno: „Nebetaiko absoliučiai jokių principų kandidatams į ministrų postus“
Simono Daukanto aikštėje ketvirtadienį apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Katelyną. „Šito kandidato siūlymas ir tvirtinimas dar kartelį parodo, kad prezidentas nebetaiko absoliučiai jokių principų kandidatams į ministrų postus“, – protesto metu žurnalistams komentavo Laisvės partijos lyderis Vytautas Mitalas.
Aktualijos 2026-07-02
Kaunas apie ginčą tarp Lenkijos ir Ukrainos: turėtų nagrinėti istorikai, o ne politikai
Aštrėjant ginčui tarp Ukrainos ir Lenkijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai – ieškoti sprendimų dėl ateities. „Sunkūs laikai neturėtų griauti mūsų ateities. Todėl visiškai sutinku, kad šias diskusijas turėtų nagrinėti istorikai, o politikai privalėtų žvelgti į priekį ir ieškoti tinkamų sprendimų, kaip judėti pirmyn“, – žurnalistams pirmadienį Pabradėje kalbėjo R. Kaunas.
Aktualijos 2026-06-22
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SAM sureagavo į auditorių kritiką dėl pacientų pavėžėjimo: nustatyta ir piktnaudžiavimo atvejų
Valstybės kontrolei teigiant, jog pacientų pavėžėjimo sistema neužtikrino racionalaus valstybės lėšų panaudojimo, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) sako, jog teisė gauti šią paslaugą buvo apibrėžta per plačiai, tačiau sistema jau pradėta tvarkyti.
Virginijus Sinkevičius sako neišgirdęs valdybos lūkesčio jam grįžti į Lietuvą vadovauti partijai
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdybai antradienį pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą.
Aktualijos 2026-06-09
Per LGBTQI eitynes reiškiant protestą – akcija prie Teisingumo ministerijos
Teisingumo ministerijai teismui apskundus kelis sprendimus dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės registravimo, Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA) per šeštadienį vyksiančias LGBTQI eitynes žada protesto akciją – prie institucijos paliks rožinio trikampio ženklus. „Antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklų kaliniai buvo žymimi skirtingų spalvų trikampiais. Ir rožinis trikampis buvo naudojamas homoseksualiems vyrams, biseksualiems asmenims žymėti.
Aktualijos 2026-06-02
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Kaunas: Lietuva juda link visuotinio šaukimo į kariuomenę
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. „Reikia ir infrastruktūros, reikia ir instruktorių, reikia ir kariuomenės pajėgumo, reikia ir tos pačios ginkluotės pakankamus kiekius turėti, kad aprūpintume žmones, kuriuos pašaukiame ir norime kokybiškai apmokyti“, – trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo R. Kaunas.
Aktualijos 2026-05-27
EK vadovė: kol nepasikeis priežastys, kodėl sankcijos Baltarusijai buvo įvestos, tol jos galios
Europos Komisijos pirmininkė sako, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos baltarusiškoms trąšoms, nėra pagrindo jų panaikinti. „Sankcijos buvo ne taip seniai pratęstos. Kol galios priežastys, kodėl buvo įvestos sankcijos, kol jos nepasikeis, nematau priežasčių, kodėl reikėtų jas panaikinti“, – antradienį sakė Vilniuje viešinti Ursula von der Leyen.
Aktualijos 2026-05-26
Prezidentūra: telefonų naudojimas mokyklose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. „Jei norime reguliuoti socialinius tinklus, tai pirmiausia turime nepadarytų namų darbų Lietuvoje, kur kas ūkiškesniuose klausimuose, tokiuose kaip išmaniųjų telefonų sureguliavimas ugdymo įstaigose“, – spaudos konferencijoje Prezidentūroje antradienį kalbėjo prezidento patarėjas.
Aktualijos 2026-05-26
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Vilniuje bus statomi specialūs konteineriai: štai kam jie skirti
Vilniuje pradedama diegti nauja panaudoto maistinio aliejaus rūšiavimo sistema – įvairiose sostinės vietose bus statomi specialūs konteineriai, skirti gyventojų surinktam aliejui. Pasak savivaldybės, mieste bus pastatyti 196 konteineriai, kuriuos gyventojai galės pradėti naudoti nuo birželio mėnesio.
Aktualijos 2026-05-25
VU išnaudos virtualią realybę, siekdama padėti medicinos studentams ruoštis kritinėms situacijoms
Vilniaus universitetas (VU) kartu su tarptautiniais partneriais įgyvendina projektą „MedEd Polytrauma VR“, kuriame virtualios realybės (VR) technologijos pasitelkiamos medicinos studentų ir specialistų mokymams. Taip siekiama gerinti pasirengimą sudėtingų traumų valdymui realiose situacijose. „Šiuo metu informacinės technologijos eina į priekį, jos pasiūlo įvairių galimybių, matome įvairių žaidimų. Todėl kilo idėja, kad mokymui galima panaudoti virtualią realybę.
Aktualijos 2026-05-24
Pamatė spragas: po dronų incidentų GMPT stiprins pasirengimą
Po pastarųjų dronų pavojaus incidentų Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT) teigia pastebėjusi pasiruošimo spragų, todėl rengia naują veiksmų planą darbuotojams, planuoja stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. „Ką parodė tos dvi dienos (kai buvo paskelbtas oro pavojus – BNS), tai parodė, kad turime komunikacijos spragų.
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Matutis apie nepaprastąją padėtį: turime rasti balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių
Dėl pasikartojančio dronų pavojaus incidentų Karinių oro pajėgų (KOP) vadas Antanas Matutis sako, kad nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomenei daugiau galių, tačiau kartu apribotų ir dalį visuomenės laisvių, todėl reikia ieškoti balanso.
Aktualijos 2026-05-21
Sinkevičius: dronų pavojaus incidentai atskleidė spragas, kurios turi būti ištaisytos
Pasikartojantys oro pavojaus incidentai dėl dronų atskleidė sistemos spragas, kurios nėra tik techniniai nesklandumai ir privalo būti ištaisytos, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. „Dėkoju institucijoms, kariuomenei, pareigūnams, savivaldybėms ir visiems žmonėms, kurie tiek vakar, tiek šiandien elgėsi atsakingai. Tačiau kartu labai aiškiai sakau: spragos, kurios išryškėjo, negali būti nurašytos kaip techniniai nesklandumai.
Aktualijos 2026-05-21
Vilniaus arkivyskupija Vytauto Didžiojo palaikų pati neieškos
Istorijos tyrėjui Sauliui Poderiui iškėlus hipotezę, jog Vytauto Didžiojo palaikai yra palaidoti arkikatedros mauzoliejuje, Vilniaus arkivyskupijos kurija sako, kad pati paieškų nepradės, tačiau bendradarbiaus, jei sulauks valdžios institucijų kreipimosi.
Aktualijos 2026-05-17
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Kondratovičius: migracijos politika griežtinama, tačiau visiems kalbos reikalavimai būtų pertekliniai
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmones. „Tų žmonių, kurie atvyksta dirbti, galbūt dažnai net ir Lietuvoje nebūna. Mes patikrinom vairuotojų tam tikras grupes, kad per metus tik devynias dienas būna Lietuvoje. Yra tokių atvejų, kad net per dvejus metus būna tik savaitę Lietuvoje.
Aktualijos 2026-05-13
Priimtas sprendimas dėl etikos mokytojos atleidimo – ginčų komisija pateikė išvadas
Iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos atleistos etikos mokytojos Meilės Platūkienės atleidimą Darbo ginčų komisija pripažino neteisėtu. Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. „Susipažinę su visa sprendimo apimtimi, kartu su advokatu spręsime dėl tolimesnių veiksmų. Dėkoju visiems, kurie šiuo laikotarpiu palaikė, išliko objektyvūs ir tikėjo teisėto bei sąžiningo proceso svarba“, – perduotame BNS atsakyme penktadienį teigė M. Platūkienė.
Aktualijos 2026-05-08