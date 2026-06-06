Vakaris Vingilis
Motuzas įvertino „rinkimus“ Rusijoje: Europa gali tikėtis daugiau provokacijų
Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalies valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. „Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų.
(3)Aktualijos Prieš 15 val.
Sinkevičius: priedangų tvarkymo tempas turėtų būti spartesnis
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik 3,7 milijono eurų, o tai nėra geras ženklas. „Valstybė yra paskyrusi 2025–2026 metams 30 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo. 30 milijonų paskirta, kol kas panaudota tik 3,7 milijono. Taip yra, sudaryta sutarčių. Taip, kai kas vyksta ir, matyt, bus bandoma pasivyti.
Aktualijos 2026-09-18
„Aušriečiai“ dėl „Visuotinės gynybos“ veiklos kreipsis į prokuratūrą ir VSD
Opozicinė „Nemuno aušros“ frakcija Seime ketina kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD) prašydama įvertinti asociacijos „Visuotinė gynyba“ veiklą. „Yra šokiruojanti informacija, kada viešai stambiausieji Lietuvos verslininkai, įkūrę viešąją įstaigą, pasako, kad jie darys spaudimą politikams, darys spaudimą kariuomenei, kad jų rekomendacijos arba siūlomi sprendimai būtų priimti.
Aktualijos 2026-09-17
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Martynas Katelynas apie migraciją: „Nematyti šitos problemos būtų klaida“
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune, kai apie šimtas baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą. „Policijos funkcija buvo toje vietoje užtikrinti visuomenės saugumą. (...) Situacija, mano nuomone, buvo suvaldyta, tai nepavirto į riaušes. Jeigu ten nebūtų buvę policijos, realiai tai būtų virtę riaušėmis. Tad policija savo darbą atliko tinkamai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis.
Aktualijos 2026-09-15
Kauno arkivyskupija nepritaria akcijai prie mečetės, ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę
Kauno arkivyskupija skelbia nepritarianti praėjusią savaitę apie šimto baikerių surengtai akcijai prie Kauno mečetės, kai šie triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, bei ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. „Religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės.
Aktualijos 2026-09-15
Kęstutis Budrys: Lietuva Baltarusijai įteiks notą, konsultuosis su sąjungininkais
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvų buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai įteiks notą, konsultuosis su sąjungininkais. „Visais atvejais, kai įvyksta oro erdvės pažeidimai, gauname karinių oro pajėgų pranešimą, kada, kur, vieta, koordinatės, kas įvyko, visais atvejais rengiame notą ir visais atvejais ją įteikiame tai šaliai, iš kurios, sakykime, orlaivis ar kitas objektas įskrido.
Aktualijos 2026-09-15
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Kasčiūnas: „Turime pereiti prie daugiasluoksnės oro gynybos“
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločių orlaivių skaičiaus. „Šiandien yra ta diena, kai galime didžiuotis ir savo kariuomene, tuo, kad turime sąjungininkus ir kad suveikė algoritmai. Aišku, tokias sėkmės istorijas turėjo jau Latvija ir Estija, laukėme, kada jau sėkmės istorija bus ir Lietuvoje.
Aktualijos 2026-09-15
Sinkevičius: Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. „Artėja žiema ir reikia tam tinkamai pasiruošti.
Aktualijos 2026-09-14
Kukuraitis apie mokestį loterijų organizatoriams: svarsto apie kur kas stipresnį apmokestinimą
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia nepalaikantis Finansų ministerijos siūlymo nuo 18 proc. iki 10 proc. sumažinti mokestį loterijų organizatoriams, likusią dalį įpareigojant skirti kaip paramą, sako, kad turi alternatyvių siūlymų dėl loterijų organizatorių apmokestinimo.
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Sinkevičius: Ukrainai siekiant narystės ES, reikia savalaikių sprendimų
Su Ukrainos kolega Serhijumi Koreckiu susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vienas iš Lietuvos prioritetų kitąmet pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, bus nuoseklus darbas, kad Ukraina iki 2030 metų būtų Bendrijos narė. „Pirmininkavimo Europos Tarybai metu vienas iš prioritetų yra tęstinis Ukrainos priėmimas į ES.
Aktualijos 2026-09-14
Nausėda: nuolatos gauname žinių apie galimas provokacijas
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas provokacijas, tik abejoja, kad gyvenant šalia agresyvaus kaimyno verta kasdien apie jas kalbėti. „Žinote, mes nuolat gauname vienokios ar kitokios informacijos apie galimas provokacijas arba planuojamas provokacijas, kurios gali būti nukreiptos į tam tikrus objektus. Tik aš nežinau, ar yra prasmės kiekvieną dieną apie tai kalbėti“, – žurnalistams Šventojoje penktadienį sakė šalies vadovas.
Aktualijos 2026-09-11
Budrys: į Kremliaus diversijas reikia atsakyti papildomomis pajėgomis pasienyje, parama Ukrainai
Rugpjūtį Vokietijos oro uoste Rusijai bandžius surengti „hibridinę ataką“ panaudojant sprogmenų prikrautą droną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad į tokias ir panašias Kremliaus diversijas reikia atsakyti papildomų pajėgų dislokavimu pasienyje, taip pat didinant paramą Ukrainai. „Kai girdžiu tą debatą Europoje – kad gal mums ir nereikėtų atsakyti, nes čia gal eskaluosime (padėtį – BNS), tai yra visiškai klaidingais pamatais grįstas mąstymas, tai yra tai, kaip mes mąstome.
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Vietoj sklypo Prienų rajone dronų operatoriams rengti bus perduota žemė Varėnos savivaldybėje
Vyriausybė trečiadienį nutarė panaikinti ankstesnį sprendimą Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS) perduoti daugiau kaip 30 hektarų valstybinės žemės sklypą Prienų rajone, vietoje jo nutarta perduoti sklypą Varėnos savivaldybėje. Ministrų kabinetas trečiadienį pripažino netekusiu galios 2024 metų lapkritį priimtą nutarimą, kuriuo LŠS buvo numatyta patikėjimo teise perduoti 30,61 ha sklypą Balbieriškio seniūnijos Ąžuolų kaime.
Aktualijos 2026-09-09
Po rinkimų Vokietijoje – Nausėdos patarėjos reakcija dėl plano B Lietuvai
Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalė regioniniuose rinkimuose yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms, tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. „AfD tikrai laimėjo Saksonijos žemėje (...) turėtume suprasti, kad pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės.
Aktualijos 2026-09-08
Nausėda sureagavo į AfD pergalę Vokietijoje: „Kelia nerimą“
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalę regioniniuose rinkimuose vertina kaip nusivylimą, o populistinių jėgų stiprėjimas, anot jo, kelia nerimą. „Vertinu kaip nusivylimą, turbūt, deja, tai buvo toks nusivylimas, kurį galima buvo prognozuoti, matant tas sociologines apklausas arba nuotaikas Vokietijoje.
Aktualijos 2026-09-07
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Andrius Kubilius: Lietuva europinėse gynybos diskusijose lieka nematoma
Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimos žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius. „Aš vis klausiu savęs, kodėl Lietuva yra tokia nematoma tuose europiniuose debatuose, kurie liečia mūsų gyvybinius interesus“, – šeštadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų suvažiavime kalbėjo jis.
Aktualijos 2026-09-05
Kasčiūnas tikina, kad konservativizmas – pirmiausia atsakomybė
Konservatizmas yra pirmiausia atsakomybė – už tai, ką paveldėjome ir ką perduosime ateities kartoms, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) suvažiavime sako partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. „Konservatizmą suprantu pirmiausia kaip atsakomybę. Atsakomybę už tai, ką paveldėjome ir ką perduosime ateities kartoms: valstybę, jos saugumą, kalbą, kultūrą, istorinę atmintį ir demokratines institucijas“, – kalbėjo politikas.
Aktualijos 2026-09-05
Iš sinoptikų – skubus įspėjimas pasiruošti: užgrius itin neramūs orai
Šeštadienį orus lems pietinis ciklonas, pūs smarkus vėjas, Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Edita Gečaitė. „(Šeštadienį – BNS) paryčiais, pirmoje dienos pusėje, lietus išplis į daugelį rajonų. (...) Vakarų Lietuvoje to lietaus bus visai nemažai, netgi kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršija 50 milimetrų.
Aktualijos 2026-08-21
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Lukas Alsys: Vytauto Didžiojo palaikų paieškos tyrimai Katedroje prasidės ankstyvą rudenį
Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai, siekiant nustatyti, kur yra Vytauto Didžiojo palaikai. „Tyrimus ketinama bus pradėti vykdyti šį ankstyvą rudenį. Mes kalbame apie minimalius invazinius tyrimus su mintimi paimti mėginius ir bandyti pradėti nustatyti, ar toje vietoje galimai yra Vytauto Didžiojo palaikai“, – žurnalistams Trakuose penktadienį sakė L. Alsys.
Olekas nesulaukia arkivyskupo Grušo atsakymo dėl susitikimo? Sureagavo ir Vilniaus arkivyskupija
Teismui perdavus bylas, kuriose du kunigai kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimo pornografija su vaikais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas išreiškė norą susitikti su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Vis dėlto, pasak parlamento vadovo, kol kas atsakymo jis nesulaukė. „Taip, aš paprašiau susitikimo (...) ir iš arkivyskupo laukiame atsakymo“, – trečiadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Aktualijos 2026-08-19
Po skandalingų kunigų bylų – griežtesnė kontrolė bažnyčiose: tikrins QR kodus
Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. „Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių žmones, savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus“, – po pasitarimo Vyriausybėje pirmadienį žurnalistams sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Aktualijos 2026-08-17
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Seksualinių nusikaltėlių registras būtų ne visam gyvenimui: ministrė įvardijo terminą
Grįžtant prie idėjos steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, nusikaltimą padaręs žmogus nebūtų į jį įrašytas visam gyvenimui, sako teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. „Reikia surasti žmogaus teisių balansą. Mes suprantame, kad tai nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, tai turėtų turėti apsaugą“, – žurnalistams sakė R. Tamašunienė. „Niekas nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą, tai yra nustatytas laiko tarpas.
Aktualijos 2026-08-17
Dėl situacijos Lietuvos ambasadoje JAV sudaroma URM komisija
Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Valstijose susidariusios situacijos Užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį.
Aktualijos 2026-08-12
Atsakė, ar Lietuvoje bus matomas greitai įvyksiantis Saulės užtemimas
Trečiadienio, rugpjūčio 12 dienos, pavakarę Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį Saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, Mėnulis artimiausią Žemei žvaigždę bus uždengęs 85 procentais. „Lietuvoje būnant mes galėsime pamatyti dalinį Saulės užtemimą. Jis bus pavakaryje, Saulė bus besileidžianti, taigi viso užtemimo iki pabaigos nepavyks pamatyti, nes Saulė nusileis.
2026-08-10
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Ruginienė apie gimstamumo didinimą: aš šokti mėgstu, bet esame susikoncentravę į teisėkūrą
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad demografines problemas artimiausiu metu spręs teisėkūros pakeitimais, tačiau apie pirmtakės Jūratės Zailskienės idėją rengti diskoteką gimstamumui didinti kalba užuolankomis. „Aš tai šokti mėgstu, jeigu jūs prisijungsite, tai galėsime pašokti kartu.
Parlamentarai skeptiški dėl atostogų sau ir prezidentui reglamentavimo: yra svarbesnių klausimų
Ministrui pirmininkui teigiant, jog esant poreikiui įstatymų pakeitimų dėl Seimo narių ir prezidento atostogų turėtų imtis patys parlamentarai, jie teigia, kad šiuo metu yra svarbesnių klausimų, o ir bandant įteisinti poilsio laiką būtų susidurta su įvairiais sunkumais. Diskusija dėl Seimo narių ir prezidento atostogų į viešąją erdvę sugrįžo Prezidentūrai pranešus, jog Gitanas Nausėda rugpjūčio 3–10 dienomis dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros.
Aktualijos 2026-08-09
Nepraleiskite progos: štai kada lietuviai galės pamatyti Saulės užtemimą
Trečiadienio, rugpjūčio 12 dienos, pavakarę Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį Saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, Mėnulis artimiausią Žemei žvaigždę bus uždengęs 85 procentais. „Lietuvoje būnant mes galėsime pamatyti dalinį Saulės užtemimą. Jis bus pavakaryje, Saulė bus besileidžianti, taigi viso užtemimo iki pabaigos nepavyks pamatyti, nes Saulė nusileis.
Aktualijos 2026-08-08
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Buvo sutrikusi „Swedbank“ banko veikla
Šeštadienį Lietuvoje buvo sutrikusi banko „Swedbank“ veikla, dalis vartotojų negalėjo prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Apie laikinus sutrikimus jungiantis prie programėlės ir interneto banko „Swedbank“ pranešė šeštadienį perpiet. Problemą bankui pavyko išspręsti kiek daugiau nei per valandą. „Sutrikimai – pašalinti. „Swedbank“ programėlė ir interneto bankas veikia be trikdžių“, – BNS komentavo „Swedbank“ komunikacijos srities vadovė Asta Nakutė.
Vašingtonui pradėjus žygį prieš TBT, Lietuva siekia išvengti dilemos: JAV kariai ar Romos statutas?
Jungtinėms Valstijoms pradėjus kampaniją prieš Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT) ir raginant sąjungininkus trauktis iš jo jurisdikcijos, Lietuva su kitomis ES šalimis derina vieningą poziciją, o šalies politikai ir pareigūnai abejoja, kad Vašingtonas privers Vilnių rinktis: trauktis iš Romos statuto ar pamiršti JAV karių dislokavimą šalyje.
Aktualijos 2026-08-07
Budrys: kintančią JAV retoriką Kyjivo atžvilgiu vertinsime pagal pažangą karui baigti
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo retorikos Kyjivo atžvilgiu rezultatus galima bus vertinti pagal tai, kiek pažangos bus pasiekta diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. „(Pakitusios retorikos – BNS) rezultatus galėtume vertinti pagal tai, kiek bus pažangos pasiekta diplomatinėmis priemonėmis pabaigti karą.
Aktualijos 2026-08-05
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Budrys: duomenų, kad Lietuvos ambasada Kyjive buvo rusų taikinys, nėra
Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjivui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. „Ne, tokių duomenų mes neturime.
Aktualijos 2026-08-05
Lietuva išnaudojo 30 proc. gynybos lėšų: ministras atskleidė, kada panaudos likutį
Premjerui Mindaugui Sinkevičiui šią savaitę pranešus, kad per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30 proc. gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams einant į pabaigą. „2024 ir 2025 metais tokiu pačiu metu buvo panaudota mažiau netgi nei 30 proc.
Aktualijos 2026-07-31
Bendražygiai prisimena Prunskienę: ji buvo veržli asmenybė
Ketvirtadienį mirus pirmajai atkurtos Lietuvos ministrei pirmininkei Kazimirai Prunskienei, jos kabinete dirbę politikai teigia, jog tai buvo veržli Sąjūdžio asmenybė, diegusi demokratinio valstybės valdymo tradicijas. „Kazimira Prunskienė diegė demokratinio valstybės tvarkymo tradicijas, kūrė naujas tradicijas. Ir daug jos įdiegtų dalykų šiandien galioja iki šiol Vyriausybėje“, – BNS ketvirtadienį sakė pirmasis atkurtos Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys.
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Sinkevičius apie klausimų sukėlusią disertaciją: buvo paruošta etiškai, tinkamai, o plagiato nėra
Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu netylant diskusijai dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje, šis antradienį pakartojo, jog darbą rengė etiškai, o plagiato jame – nėra. „Esu visiškai ramus, darbą rašiau pats, atestacijos vyko kas metus, tai nėra taip, kad darbas parašomas per kelis mėnesius, jis rašomas nuosekliai ketverius metus“, – antradienį Prezidentūroje teigė M. Sinkevičius.
Penktadienį – svarbus Vilniaus tarybos posėdis
Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas savivaldybės tarybos nariui, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neeilinį sostinės tarybos posėdį. Neeiliniam posėdžiui inicijuoti reikia ne mažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių – 17 parašų.
Aktualijos 2026-07-27
Netylant diskusijai dėl premjero disertacijos – Nausėdos reakcija: „Duokime žmogui pradėti dirbti“
Socialiniuose tinkluose netylant diskusijai dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje, prezidentas Gitanas Nausėda ragina leisti parodyti premjerui, ką šis sugeba vadovaudamas Vyriausybei. „Žmonės, duokime žmogui pradėti dirbti. Ar jis dabar turės aiškintis keletą mėnesių dėl to, ar jis parašė tinkamą ar netinkamą disertaciją? Tegul jis pradeda įrodinėti, ką jis geba kaip premjeras. To iš jo reikalaukime“, – žurnalistams Klaipėdoje šeštadienį sakė šalies vadovas.
Aktualijos 2026-07-25
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Prezidentas: kartelė dešimtokams turi būti, tačiau būtinas ir pereinamasis laikotarpis
Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtai palaiko griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, siūlymą atidėti jų įvedimą iki 2029-ųjų grindžia noru nesukelti griūties švietimo sistemoje.
Opozicija mato poreikį naujam parlamentiniam tyrimui dėl CŽA kalėjimo
Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) dėl neteisėto kalinimo įtariamame JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės išsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikymo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai, be to, nuo įtariamo CŽA kalėjimo veikimo greta Vilniaus esančiuose Antaviliuose praėjo per daug laiko.
Aktualijos 2026-07-25
Lietuva ir Taivanas atnaujino derybas
Pasikeitus Vyriausybei, Lietuva atnaujino derybas su Taivaniečių atstovybe dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant Ministrų kabineto sudėtį. „Ekonominio bendradarbiavimo su Taivanu stiprinimas atitinka ilgalaikius Lietuvos užsienio politikos tikslus, todėl Lietuvos pusė ir toliau siekia pasirašyti ekonominio bendradarbiavimo su Taivanu veiksmų planą.
2026-07-25
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Aleksandras Nemunaitis surinko parašus, kad sušauktų neeilinį sostinės tarybos posėdį dėl šiukšlių
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui Aleksandrui Nemunaičiui pavyko surinkti trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neeilinį sostinės tarybos posėdį dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizės. „Jau turiu reikalingus 17 parašų, bet turi dar keli žmonės pasirašyti. (...) Raštas pasirašytas šios dienos data, šiandien vėlai vakare aš jį ir užregistruosiu“, – BNS pirmadienį sakė A. Nemunaitis.
Aktualijos 2026-07-20
2027 metų rudenį vyks Lietuvos moterų suvažiavimas
2027 metų rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė, komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų, aukštųjų mokyklų atstovės.
Aktualijos 2026-07-05
Tarnybos ruošiasi Dainų šventei: apgalvota evakuacija, įvertintos grėsmės
Indikacijų apie gręsiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra, didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui, sako pareigūnai. „Vyksta reguliarus mūsų stebėjimo procesas, signalų apie kažkokias konkrečias grėsmes tikrai neturime.
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Kinija tikina esanti atvira santykių su Lietuva atkūrimui: įvardijo, ko tikisi iš Vilniaus
Kinija pirmadienį pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžia besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryžtingų veiksmų taisyti padėtį. „Dabartinių sunkumų esmė yra ta, kad Lietuvos pusė pažeidė „vienos Kinijos“ principą ir nesilaiko politinių įsipareigojimų, prisiimtų bendrame komunikate dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
Aktualijos 2026-06-22
Pekinas siunčia signalą Vilniui: tikisi proveržio dvišaliuose santykiuose
Kinija pirmadienį pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžia besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryžtingų veiksmų taisyti padėtį. „Dabartinių sunkumų esmė yra ta, kad Lietuvos pusė pažeidė „vienos Kinijos“ principą ir nesilaiko politinių įsipareigojimų, prisiimtų bendrame komunikate dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
Aktualijos 2026-06-22
Nacionalinis susivienijimas apsisprendė: į Vilniaus merus kels Vytautą Sinicą
Nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir šios partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Tai pirmadienį per spaudos konferenciją Seime pranešė pats V. Sinica. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesiais. Bus papildyta.
Aktualijos 2026-06-22
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Motuzas prabilo apie Budrį: mano, kad šaliai pirmininkaujant ES jis nebus ministru
Viešojoje erdvėje pasigirdus svarstymams dėl užsienio reikalų ministro ateities, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, jog Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027-aisiais Kęstutis Budrys greičiausiai nebebus ministru. „Aš manau, kad tikriausiai ne“, – interviu Žinių radijui trečiadienį sakė R. Motuzas.
Aktualijos 2026-06-17
„Bandė atrodyti aplinkybių auka“: politologai pasigedo Nausėdos atsiprašymo
BNS kalbinti politologai sako prezidento metiniame pranešime pasigedę tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją ji kurį laiką buvo patikėta į „Nemuno aušros“ rankas. „Tikrai pasigedau galbūt netgi didesnio atsiprašymo, tiesioginio“, – BNS antradienį sakė Klaipėdos universiteto (KU) Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros lektorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.
Aktualijos 2026-06-16
Vilniuje bus įrengtos naujos atminimo lentos kankinei Adelei Dirsytei ir signatarui Sauliui Pečeliūnui
Vilniaus miesto savivaldybės taryba šią savaitę davė leidimą įrengti atminimo lentas politinei kalinei ir kankinei Adelei Dirsytei bei Kovo 11-osios Akto signatarui Sauliui Pečeliūnui.
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Kasčiūnas: parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš Registrų centro gali pritrūkti kelių balsų
Seimui antradienį ketinant apsispręsti, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš Registrų centro (RC) įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. „Sakyčiau, įtempta matematiškai, aritmetiškai situacija. Vis tik galbūt, jeigu reikėtų lažintis, matyt, gali šiek tiek pritrūkti (Seimo narių balsų – BNS). Nebent Juozas Olekas dar kartą persigalvos ir balsuos už.
Mindaugas Sinkevičius apie premjero postą: „Atsakomybės nesikratau“
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė esąs patenkintas premjerės Ingos Ruginienės darbu, bet tvirtina norintis prisiimti atsakomybę už inicijuotus pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Politikas po LSDP tarybos posėdžio šeštadienį žurnalistams neatsakė, ar sieks tapti nauju ministru pirmininku. „Aš atsakomybės nesikratau“, – paklaustas, ar svarsto tapti premjeru, sakė M. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-06-06