Savivaldybių priedangoms – svarbūs pokyčiai: keisis ir finansavimo tvarka

Kaip pranešė VRM, šiuo metu su suinteresuotomis institucijomis derinamas ministro Martyno Katelyno įsakymo projektas, kuriuo būtų nustatytos trečiojo savivaldybių priedangų projektų finansavimo kvietimo sąlygos. Kvietimą planuojama paskelbti dar šiemet.
Vienas pagrindinių numatomų pokyčių – didesnis finansavimas vienai priedangai. Vietoje iki šiol numatytų 40 tūkst. eurų jos modernizavimui vidutiniškai būtų galima skirti 55 tūkst. eurų, o maksimali suma vienai priedangai siektų 155 tūkst. eurų.
„Mūsų sprendimai turi būti orientuoti ne tik į priedangų skaičių, bet pirmiausia į jų kokybę, taip pat priedangų prieinamumą. Didiname finansavimą vienai priedangai, plečiame galimų finansuoti darbų sąrašą ir keičiame lėšų skirstymo principą tam, kad savivaldybės iš anksto žinotų, kokio dydžio finansavimo gali tikėtis“, – pranešime cituojamas M. Katelynas.
Bendrą Valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 m. taip pat siekiama padidinti nuo 77 mln. iki 90 mln. eurų.
VRM siūlo atsisakyti konkursinės projektų atrankos ir pereiti prie tęstinės. Tokiu atveju savivaldybės iš anksto žinotų joms tenkančią maksimalią finansavimo sumą, kuri priklausytų nuo gyventojų skaičiaus.
Mažiau nei 50 tūkst. gyventojų turinčioms savivaldybėms būtų skiriama iki 165 tūkst. eurų, 50–100 tūkst. gyventojų – iki 330 tūkst. eurų, 100–150 tūkst. – iki 550 tūkst. eurų, 150–350 tūkst. – iki 1,21 mln. eurų. Daugiau kaip 350 tūkst. gyventojų turinčioms savivaldybėms finansavimas galėtų siekti iki 2,345 mln. eurų.
Ministerijos skaičiavimu, priklausomai nuo savivaldybės dydžio, už šias lėšas būtų galima modernizuoti nuo 3 iki 43 priedangų.
Taip pat planuojama išplėsti finansuojamų darbų sąrašą. Lėšos galėtų būti skiriamos rezerviniu elektros energijos šaltiniu veikiančiam vidaus apšvietimui, tualetams įrengti bei specialiosioms pagalbos priemonėms žmonėms su negalia.
Finansavimą taip pat būtų galima gauti darbams, pradėtiems nuo šių metų birželio 1 d. Tai leistų savivaldybėms ir kitiems priedangų valdytojams darbus pradėti savo ar kitomis lėšomis, nelaukiant finansavimo sutarties, o tinkamas išlaidas vėliau kompensuoti projekto lėšomis.