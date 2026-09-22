Sinkevičius po susitikimo su Trumpo pasiuntiniu sako išgirdęs gerų signalų dėl JAV karių: rezultatas bus pozityvus

„Kadangi tenka bendrauti su amerikiečiais, lankėsi specialusis pasiuntinys (Baltarusijai – ELTA) Johnas Coale'as ir jam uždaviau klausimą, kada ir ar galima tikėtis gerų žinių greitu metu. Buvo pasakyta, ir kokias aš išvadas darau iš to pokalbio, kad nėra jokių argumentų, kurie indikuotų, kad mūsų laukia blogos žinios“, – antradienį publikuotoje „Verslo žinių“ tinklalaidėje teigė premjeras.
Mindaugas Sinkevičius sako iš Coale'o išgirdęs gerų signalų dėl JAV karių: rezultatas bus pozityvus
„Įprastai tas tonas bendraujant su mūsų strateginiais partneriais, Amerikos atstovais – ar ambasadore, ar kitais politiniais asmenimis, – yra raminantis: rezultatas bus pozityvus, turime išlaukti, pranešime, kai bus tam tinkamas laikas“, – teigė jis.
M. Sinkevičius praėjusį trečiadienį Vilniuje buvo susitikęs su J. Coale'u, kuris regione lankėsi su diplomatine misija.
Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl JAV karių. Todėl, pasak jo, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą.
Praėjusią savaitę „NBC News“ skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.
Kaip skelbta, Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio praėjusią savaitę teigė, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje turbūt praneš artimiausiu metu.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau vylėsi, kad K. Budrys iš Vašingtono parveš pozityvių žinių dėl JAV karių.
Savo ruožtu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, jog JAV laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti.
Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Prezidentas G. Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
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