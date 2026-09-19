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Pažvelkite į savo pirštus: atskleis jūsų charakterio paslaptis

2026-09-19 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kai kurie mano, kad tai, kuris pirštas yra ilgesnis, gali išduoti įdomybių apie asmenybę. Pažvelkite į savo pirštus: ar jūsų bevardis pirštas ilgesnis už smilių, o gal atvirkščiai? O gal jie vienodo ilgio? Teigiama, kad skirtingi variantai atskleidžia daug apie jūsų charakterį.

Pažvelkite į savo pirštus: štai ką jie išduoda apie jus
GALERIJA (26)

Kai kurie mano, kad tai, kuris pirštas yra ilgesnis, gali išduoti įdomybių apie asmenybę. Pažvelkite į savo pirštus: ar jūsų bevardis pirštas ilgesnis už smilių, o gal atvirkščiai? O gal jie vienodo ilgio? Teigiama, kad skirtingi variantai atskleidžia daug apie jūsų charakterį.

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Žvelgdami į savo pirštus ir skaitydami, ką tai reiškia, nepamirškite, kad tai tik pramoga ir smagus laiko praleidimo būdas, o ne moksliniais tyrimais pagrįstas testas.

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Taigi, ką pirštų ilgis esą atskleidžia apie jūsų charakterio bruožus? Teigiama, kad palyginę smiliaus ir bevardžio piršto ilgį, galite daugiau sužinoti apie savo pasitikėjimą savimi, lyderystės gebėjimus ir net polinkius santykiuose.

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Ar jūsų bevardis pirštas ilgesnis už smilių, ar atvirkščiai? O gal abu pirštai yra vienodo ūgio? Pasitikrinkite, ką, anot testo, tai gali parodyti apie jus, rašo jagranjosh.com.

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(26 nuotr.)
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1. Bevardis pirštas ilgesnis už smilių

Jei jūsų bevardis pirštas ilgesnis už smilių, tai, kaip teigiama, gali atskleisti, kad pasižymite natūraliu žavesiu ir patrauklumu tiek savo elgesiu, tiek mąstysena.

Tikėtina, kad spinduliuojate tylų pasitikėjimą savimi, retai siekiate dėmesio, tačiau natūraliai jo sulaukiate. Galite turėti gebėjimą lengvai susidoroti su nepatogiomis ar sudėtingomis situacijomis ir dažnai iš jų išsisukti vien bendravimo pagalba.

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Iš prigimties esate konkurencingi, todėl tikriausiai keliate sau aiškius tikslus ir atkakliai jų siekiate. Tyrimai rodo, kad moterys, kurių bevardis pirštas ilgesnis, dažniau pasižymi ryžtingumu ir konkurencingumu. Tai atitinka ir tikėtiną polinkį į intelektą, išmintį bei meilę mokymuisi. Tikėtina, kad nuolat siekiate tobulėti ir tampate vis geresne savo versija.

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Jums gali patikti veiklos, lavinančios protą, pavyzdžiui, galvosūkiai, o kiti žmonės dažnai kreipiasi į jus patarimo. Greičiausiai nevengiate rizikos ir naujų patirčių, dažnai išeinate iš komforto zonos ribų. Jums gali tikti profesijos, reikalaujančios strateginio mąstymo, pavyzdžiui, kariškio, investuotojo, inžinieriaus, prekybininko, finansų specialisto, šachmatininko ar menininko.

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Taip pat galite domėtis netradicinėmis arba rizikingomis sritimis, ypač susijusiomis su pinigų uždirbimu. Nors paprastai vengiate smulkių konfliktų, galite tapti agresyvūs, jei būsite pernelyg spaudžiami.

Pagrindiniai asmenybės bruožai: natūralus žavesys, tylus pasitikėjimas savimi, konkurencingumas, ryžtingumas, intelektas, išmintis, meilė mokymuisi, polinkis rizikuoti, strateginis mąstymas ir atsparumas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Atanas
Atanas
2026-09-19 12:00
Bėgu ieškoti matavimo priemonės matuasiu savo benagį pirštą ir palyginsiu kuris ilgesnis benagis ar bevardis
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tokiu atveju
tokiu atveju
2026-09-20 18:38
vietoj to nepilnaverčio piršto dėkit tą, kas seniai jau pastoviai mažas-del rezultatų tikslumo
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