Pasirinkite vieną laikrodį: išduos, kas jums svarbiausia gyvenime

Vieni žmonės geriausiai jaučiasi turėdami aiškų planą ir laikydamiesi nustatyto ritmo, o kiti mieliau mato platesnį vaizdą ir sprendimus priima neskubėdami. Tad šįkart pamėginkite pasikliauti ne logika, o pirmuoju įspūdžiu, rašoma jagranjosh.com.
Išsirinkite laikrodį
Pažvelkite į tris laikrodžius ir pasirinkite tą, kuris pirmiausia patraukė jūsų dėmesį. Per daug negalvokite ir nebandykite analizuoti, kuris variantas jums būtų „teisingiausias“. Tiesiog pasikliaukite savo nuojauta.
- Paprastas, susidėvėjęs laikrodis;
- Sieninis laikrodis su švytuokle;
- Senovinis laikrodis su romėniškais skaitmenimis.
Jau išsirinkote? Skaitykite toliau ir sužinokite, ką jūsų pasirinkimas gali pasakyti apie jūsų laiko valdymo stilių.
1. Paprastas, susidėvėjęs laikrodis
Jeigu pasirinkote pirmąjį laikrodį, tikėtina, kad kasdienybėje labiausiai vertinate paprastumą ir praktiškumą. Jums nebūtina turėti daugybės skirtingų planavimo priemonių ar sudėtingų sistemų – dažniausiai pakanka žinoti, ką reikia padaryti, ir imtis darbo.
Esate linkę susitelkti į tai, kas yra prieš akis, užuot pernelyg daug galvoję apie visą procesą. Net jeigu diena būna chaotiška ar aplinkybės ne visada leidžia laikytis tobulo plano, sugebate judėti pirmyn ir atlikti tai, kas būtina.
Jūsų stiprybė – nuoseklumas. Kai žinote, ko iš jūsų tikimasi, galite atkakliai siekti tikslo ir nepasiduoti vien todėl, kad kelias iki jo nėra visiškai sklandus.
2. Sieninis laikrodis su švytuokle
Švytuoklę pasirinkę žmonės laiką dažniausiai linkę valdyti per ritmą ir rutiną. Jums svarbu atrasti tokį dienos tempą, kuriame galėtumėte produktyviai dirbti, tačiau kartu nepersitempti.
Jūsų produktyvumas nebūtinai kiekvieną dieną būna vienodas. Kartais galite nuveikti labai daug, o kitomis dienomis norisi sulėtinti tempą. Ir tai jums nėra problema – svarbiausia vėl atrasti savo ritmą.
Švytuoklė taip pat simbolizuoja pusiausvyrą. Jei gyvenime visko tampa per daug, galite greitai pajusti nuovargį, tačiau pernelyg ilgas sustojimas taip pat ne visada jums į naudą. Kai randate sau tinkamą tempą, galite būti itin nuoseklūs.
Jūsų stiprybė – gebėjimas išlaikyti ritmą ir prisitaikyti prie savo tempo.
3. Senovinis romėniškų skaitmenų laikrodis
Jeigu pirmiausia pastebėjote senovinį laikrodį, tikėtina, kad į laiką žvelgiate plačiau. Užuot susitelkę tik į artimiausią užduotį ar terminą, mėgstate suprasti, kur visa tai veda ir kokio rezultato siekiate.
Sprendimus dažniausiai priimate neskubėdami. Prieš imdamiesi veiksmų galite įvertinti aplinkybes, apsvarstyti kelis scenarijus ir tik tada pasirinkti tinkamiausią kelią.
Jums svarbu matyti ne tik dabartinį momentą, bet ir tai, kaip jis susijęs su praeitimi bei ateities planais. Todėl dažnai gebate pastebėti platesnį kontekstą ir numatyti, kokių pasekmių gali turėti vienas ar kitas sprendimas.
Jūsų stiprybė – strateginis mąstymas. Mokate pažvelgti į situaciją iš šalies ir suprasti, kaip atskiri veiksmai susiję tarpusavyje.
Ką atskleidė jūsų pasirinkimas?
Šis testas – smagus būdas pažvelgti į savo kasdienius įpročius kitu kampu. Galbūt pasirinktas laikrodis tiksliai atspindėjo jūsų požiūrį į laiką, o gal kai kurie apibūdinimai privertė susimąstyti.
Vis dėlto verta prisiminti, kad tokie asmenybės testai yra skirti pramogai, todėl jų rezultatų nereikėtų vertinti kaip profesionalaus psichologinio įvertinimo.
Pasidalinkite testu su artimaisiais ir pažiūrėkite, kokį laikrodį pasirinks jie.