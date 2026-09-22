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Ingrida Šimonytė: baltarusiškų trąšų vežimui per Lietuvą – 2 kliūtys

2026-09-22 11:01 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 11:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trąšų importo, konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad per Lietuvą jos negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui.

Ingrida Šimonytė

JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trąšų importo, konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad per Lietuvą jos negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui.

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Tačiau jei Baltarusijos trąšos į JAV būtų gabenamos per Rusiją, Vilnius neturėtų jokio balso, teigia politikė.

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Baltarusiškų trąšų vežimui per Lietuvą – dvi kliūtys, sako Ingrida Šimonytė

„Jei tokiam gabenimui būtų siekiama naudoti Lietuvos infrastruktūrą, kuri logistikos požiūriu pati pigiausia, tuomet yra bent du dalykai – mūsų nacionalinių institucijų ir teismų sprendimas dėl sandorių su „Belkalij“ („Belaruskalij“ – BNS) grėsmės nacionaliniam saugumui, o kitas – ES sankcijos, kurios artimiausiu metu neturi galimybės pasibaigti ir kurias turime taikyti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė I. Šimonytė.

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„Tai gali reikšti, jog vyksta kažkas, ko mes galbūt nežinome. Bet lygiai taip pat gali ir nieko nereikšti. Manau, kad tiesiog reikia stebėti situaciją toliau. Jei JAV pirks trąšas, kurios gabenamos per Ust Lugą (Rusijos uostą – BNS), vargu ar kažką gali Lietuva padaryti ar jos kažkas turėtų kažko klausti“, – kalbėjo ji.

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Tiek I. Šimonytė, tiek Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vicepirmininkas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas D. Trumpo pranešimą sieja su vidiniais JAV procesais bei derybomis su Kanada.

„Manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie susiję su vidiniais JAV procesais bei derybomis su Kanada. Neatmeskime ir tokio dalyko. Artėja vidurio kadencijos rinkimai lapkritį. Trumpui labai svarbūs rinkimai, nes tikėtina, kad demokratai perims Atstovų rūmų kontrolę ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Neatmesčiau, kad tai yra toks žanras“, – žurnalistams Seime antradienį sakė L. Kasčiūnas. 

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I. Šimonytė taip pat mano, kad JAV prezidentas naudoja tokią retoriką artėjant JAV vidurio kadencijos rinkimams siekdamas įtikti brangstančiais energijos ištekliais nepatenkintiems rinkėjams, įskaitant ir ūkininkus, taip pat – gilėjant prekybos nesutarimams su Kanada.

„Pagrindinis tiekėjas kalio trąšų Jungtinių Amerikos Valstijų rinkai yra Kanada. Gal kažkuria prasme norisi truputį pamokyti, parodyti šiokią tokią galią“, – teigė politikė.

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„Taip pat vyksta (JAV – BNS) derybos su Kanada dėl tų pačių trąšų. Kalbėti, kad tu turi alternatyvą (Baltarusiją – BNS), leidžia derėtis dėl geresnių kainų“, – kalbėjo L. Kasčiūnas. 

Jo teigimu, tai, kad Lietuva neturi informacijos apie JAV ir Baltarusijos pokalbius dėl kalio trąšų importo atlaisvinimo, yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas. 

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„Tai, kad Lietuva nėra informuota arba tai, kad Lietuva nežino, kas vyksta, tai yra mūsų diplomatijos pralaimėjimas, – pridūrė parlamentaras. – Pastaruoju metu pusė Užsienio reikalų ministerijos buvo JAV, bet grįžę jie apie tai nieko nežino. Tai reiškia, kad ne visi komunikaciniai kanalai atidaryti su amerikiečiais. Negirdėjau iš užsienio reikalų ministro, kad jis būtų girdėjęs.“

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Kaip rašė BNS, D. Trumpas pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

JAV importuoja didžiąją dalį šalyje sunaudojamų trąšų, daugiausia – iš Kanados, o jų kaina pasauliniu mastu smarkiai išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi.

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Tapinas Rėžė
Tapinas Rėžė
2026-09-22 14:15
Lietuvai tarptautiniame Hagos arbitraže pareikštas apie 12 mlrd.JAV dolerių ieškinys dėl G.Landsbergio,Šimonytės,Kasčiūno savavališko ,nesuderinto su ES sustabdyto "Belaruskalij" trąšų tranzito. Grėsmingas ieškinys remiasi Lietuvos ir Baltarusijos dvišale investicijų sutartimi bei tarptautine teise. Lietuvai mlrd žala, mlrd. nauda putininiams ruso fašistams. Konservatos grėsmė nacionaliniam saugumui, dirba prieš Lietuvos tautą.
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Šimonyte, atsipeikėk,
Šimonyte, atsipeikėk,
2026-09-22 11:15
Trąšų tranzitas Lietuvos teritoriją į Klaipėdos uostą- kurioje vietoje čia grėsmė nacionaliniam saugumui?
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.
.
2026-09-22 11:09
Jiegu JAV pasakys, kad vežti, tai ir bus vežama, o tavęs niekas neklausia, vėpla tu.
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