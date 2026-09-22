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Gitanas Nausėda: Lietuva nori tapti „Lockheed Martin“ grandinių dalimi, gaminti komponentus

2026-09-22 08:10 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 08:10
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Lietuva siekia tapti JAV gynybos pramonės milžinės „Lockheed Martin“ gamybos ir tiekimo grandinių dalimi Europoje, teigia prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)

Lietuva siekia tapti JAV gynybos pramonės milžinės „Lockheed Martin“ gamybos ir tiekimo grandinių dalimi Europoje, teigia prezidentas Gitanas Nausėda.

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„Prieš metus pakviečiau „Lockheed Martin“ investuoti Lietuvoje. Šiandien bendrovė jau turi filialą mūsų šalyje. Toliau racionalu diskutuoti apie bendrų gamybinių projektų plėtrą. Lietuvos ekosistema turi kompetencijų ir potencialo tapti svarbia „Lockheed Martin“ tiekimo grandinių dalimi, gaminti komponentus bendrovės sistemoms“, – pranešime teigė G. Nausėda.

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Prezidentas: Lietuva siekia tapti „Lockheed Martin“ gamybos ir tiekimo grandinių dalimi Europoje

Šalies vadovas pirmadienį Niujorke susitiko su „Lockheed Martin International“ prezidentu Jay Pitmanu.

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Susitikime aptartos galimybės plėsti bendrovės veiklą Lietuvoje, įtraukti Lietuvos įmones į „Lockheed Martin“ tiekimo grandines, lokalizuoti atskirų komponentų gamybą bei vystyti techninės priežiūros pajėgumus mūsų šalyje.

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„Turime siekti, kad kuo daugiau gamybos, priežiūros ir tiekimo pajėgumų būtų kuriama Europoje. Lietuva yra pasirengusi tapti svarbia šio proceso dalimi“, – prabrėžė šalies vadovas.

2025 metų rugsėjį G. Nausėda Niujorke susitiko su tuomečiu „Lockheed Martin International“ prezidentu Michaelu Williamsonu (Maiklu Vilijamsonu) ir pakvietė bendrovę investuoti Lietuvoje. 2026-ųjų kovą buvo įregistruotas „Lockheed Martin Global“ Lietuvos filialas.

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Krašto apsaugos ministerija gegužę su „Lockheed Martin“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma išplėsti gynybos pramoninį bendradarbiavimą Lietuvoje. Skelbta, kad Lietuva tikisi bendradarbiauti su „Lockheed Martin“ vystant raketų technologijas, taip pat jų remonto, priežiūros, mokymo ir integracijos sprendimų srityse.

Lietuva jau yra įsigijusi ginkluotės iš „Lockheed Martin“, tarp jų – raketinės artilerijos sistemas HIMARS.

„Lockheed Martin“ pastaruoju metu plečia pramoninį bendradarbiavimą Europoje – kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžine „Rheinmetall“ siekia lokalizuoti ATACMS gamybą, taip pat kartu su NATO sąjungininkėmis vystoma „PAC-3“ raketų techninės priežiūros centro Europoje iniciatyva, teigiama pranešime.

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