Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda apie ilgalaikę SGD tiekimo sutartį su JAV: tai kelias, kuriuo norime eiti ir ateityje

2026-09-21 19:09 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 19:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo Lietuvos generalinio konsulato kartu su „Baltic American Chamber of Commerce“ ir „American Lithuanian Business Council“ organizuojamame Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume atsparumo klausimais.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo Lietuvos generalinio konsulato kartu su „Baltic American Chamber of Commerce“ ir „American Lithuanian Business Council“ organizuojamame Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume atsparumo klausimais.

REKLAMA
3

Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) yra patikima Lietuvos partnerė ir NATO sąjungininkė, atliekanti svarbų vaidmenį užtikrinant šalies gynybos ir energetinį saugumą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot G. Nausėdos, energetinis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas atsparumui ir kritinės infrastruktūros apsaugai.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas priminė, kad Lietuva, patyrusi Rusijos energetinių išteklių naudojimą kaip geopolitinio spaudimo priemonę, pasirinko ilgalaikę energetikos strategiją. Šalies vadovas pabrėžė, kad įgyvendinant sėkmės istorija tapusius strateginius energetikos projektus svarbus buvo tiek regioninis bendradarbiavimas, tiek Jungtinių Valstijų parama. 

REKLAMA

„Tai kelias, kuriuo norime eiti ir artimiausioje ateityje“, – pranešime cituojamas G. Nausėda. 

Prezidentas taip pat akcentavo JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) svarbą Lietuvos energetiniam saugumui. 

Tuo metu kalbėdamas apie forumo metu pasirašytą naują ilgalaikę SGD tiekimo sutartį su Jungtinėmis Valstijomis, G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva žengia dar vieną žingsnį transatlantinio bendradarbiavimo srityje.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal 10 metų laikotarpio sutartį, Lietuva kasmet įsigis po vieną JAV SGD krovinį. Sutartis prisidės prie gamtinių dujų tiekimo šaltinių diversifikavimo, mažins priklausomybę nuo TTF indekso ir sudarys prielaidas stabilesnėms kainoms buitiniams vartotojams. Tai pirmoji Baltijos šalyse ilgalaikė SGD tiekimo sutartis, skirta gyventojų poreikiams ir paremta JAV Henry Hub kainodara.

Prezidentas taip pat pakvietė JAV verslo atstovus atrasti naujas galimybes Lietuvos ekonomikos srityje ir energetikos sektoriuje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų