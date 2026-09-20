Nausėda vyksta į JAV: dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

Rugsėjo 22 d. Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje jau aštuntą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinei atminčiai, rašoma pranešime spaudai.
Vizito metu G. Nausėda taip pat pasisakys 6-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.
Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetiniame JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. G. Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos ir JAV verslo forumą atsparumo tema.
Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui.
D. Nausėdienė JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos „Ateities kūrimas kartu“ renginyje.
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