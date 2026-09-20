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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda vyksta į JAV: dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

2026-09-20 12:16 / šaltinis: ELTA
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2026-09-20 12:16
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Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21–25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kur dalyvaus Niujorke vyksiančioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-ojoje sesijoje.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21–25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kur dalyvaus Niujorke vyksiančioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-ojoje sesijoje.

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Rugsėjo 22 d. Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje jau aštuntą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinei atminčiai, rašoma pranešime spaudai.

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FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Vizito metu G. Nausėda taip pat pasisakys 6-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

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Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetiniame JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. G. Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos ir JAV verslo forumą atsparumo tema.

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Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. 

D. Nausėdienė JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos „Ateities kūrimas kartu“ renginyje.

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vėl
vėl
2026-09-20 13:02
šitas balsuos už monstrus žydus ir jų vykdomą genocidą. Absoliuti gėda, jokios naudos iš tokio bestuburio.
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BABULKIA
BABULKIA
2026-09-20 13:30
Nu tai kaip musu PREZIDENTAS tik keliauti su savo brangiaja ir temoka. O ka niekas nekainuoja tai ir vykstu kur noriu uz musu pinigus. Sekmes jums joti ant lietuvos gyventoju.
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Artistas
Artistas
2026-09-20 13:43
O dangau ,,vėl Lietuva kentės dėl šito berazumio..
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