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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos dronų incidentai sudomino 92 šalis: paaiškėjo, ką apie juos pasakoja Rusijos žiniasklaida

2026-09-20 10:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 10:01
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„Mediaskopo“ duomenimis, dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje – naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta JAV, Kanadoje ir Bulgarijoje.

Gyventojai, oro pavojus (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (11)

„Mediaskopo“ duomenimis, dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje – naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta JAV, Kanadoje ir Bulgarijoje.

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JAV žiniasklaidoje užfiksuoti 709, Kanadoje – 261, Bulgarijoje – 244, Rusijoje – 124, Ukrainoje – 88, Jungtinėje Karalystėje – 76, Australijoje – 73, Indijoje – 67, Lietuvoje – 65, Turkijoje – 52 naujienų paminėjimai.

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Rusijoje – keli naratyvai

„Mediaskopo“ analizės vadovės Austėjos Baškienės teigimu, Rusijos žiniasklaidoje išryškėjo keli pagrindiniai naratyvai.

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Vienas ryškiausių – incidento menkinimas ir ironizavimas, akcentuojant, kad iš pradžių dronu palaikytas objektas vėliau buvo įvardytas kaip paukščių pulkas. Pasak A. Baškienės, tokia interpretacija naudojama kuriant įspūdį, kad Lietuva ir NATO į galimas grėsmes reaguoja perdėtai ar net paniškai.

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Tai atsispindi ir Rusijos žiniasklaidos publikacijų antraštėse, kuriose incidentas pateikiamas pašaipiai ir siejamas su platesniu tariamos Europos „dronų baimės“ naratyvu.

Kitas ryškus naratyvas – bandymas atsiriboti nuo Rusijos atsakomybės ir nukreipti dėmesį į alternatyvias drono kilmės versijas. Rusiškoje žiniasklaidoje akcentuotos galimos sąsajos su Baltarusija, kontrabanda ar Ukraina, taip silpninant galimą incidento ryšį su Rusijos karine veikla.

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A. Baškienės teigimu, abejonė dėl Rusijos atsakomybės stiprinama ir leksinėmis priemonėmis. Vienoje publikacijoje, kalbant apie prezidento Gitano Nausėdos teiginį dėl galimai nuo kurso nukrypusio rusiško drono, pavartotas žodis „якобы“ („tariamai“), kuriuo iš anksto suabejojama teiginiu apie rusišką drono kilmę.

„Oficialioje Rusijos komunikacijoje formuojamas priešingas naratyvas, kuriame pati Rusija vaizduojama ne kaip grėsmės šaltinis, o kaip Vakarų ir Ukrainos provokacijų taikinys“, – pastebėjo A. Baškienė.

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Anot jos, taip pat pastebėtas incidento siejimas su Ukraina ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pasitelkiant ironiją ir pašaipą.

Skelbtas tikėtinas oro pavojus

Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas. 

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Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.

Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone. 

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Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. 

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.

Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.

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EP ir fon , von
EP ir fon , von
2026-09-20 10:08

''Jūs – šutvė padugnių. Nėra didesnių rasistų už jus europiečių atžvilgiu – ir tam yra įrodymų!
Jūs užtvindėte mus nelegaliais imigrantais.
Jūs užsmaugėte mus mokesčiais ir biurokratija.
Jūs sužlugdėte mūsų ūkininkus, gyvulių augintojus ir žvejus.
Jūs uždarote Europos gamyklas, todėl prarandami šimtai tūkstančių darbo vietų.
Jūs sunaikinote tradicinę šeimą.
Jūs primetate mums žaliąją paranoją.
„Woke“ darbotvarkę.
Europos islamizaciją.
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Lietuvis
Lietuvis
2026-09-20 10:23
Pasakoje rusai visa tiesa kad Nauseda lietuviu pinigus i ukraina isveza ir nesirupina savo rinkeju gyventoju saugumu
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Karys
Karys
2026-09-20 10:20
Manau rusai pasakoja kad Lietuvoje viskas isvogta dangus kiauras kaip sik_nos skyle. Gali uzkariauti per pusdieni.
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