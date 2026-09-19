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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Latvijos prezidentas: Europai sunkiai sektųsi atremti Rusijos raketų ataką

2026-09-19 19:16 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 19:16
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Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad Europa nespėja prisitaikyti prie dronų technologijų ir oro karo Ukrainoje raidos, o daugumai NATO šalių sunkiai sektųsi atremti Rusijos raketų ataką, jei konfliktas išsiplėstų.

Edgaras Rinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad Europa nespėja prisitaikyti prie dronų technologijų ir oro karo Ukrainoje raidos, o daugumai NATO šalių sunkiai sektųsi atremti Rusijos raketų ataką, jei konfliktas išsiplėstų.

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Apie tai rašo šeštadienį „Ukrainska Pravda“, citavusi britų laikraštį „The Guardian“.

E. Rinkevičius sakė, kad dronų karas Ukrainoje vystosi „žaibišku greičiu“, ir įspėjo, kad šiuo metu rengiamos pasirengimo oro karui priemonės jau kitais metais gali būti pasenusios.

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„Matome, kad oro gynyba, gynyba nuo dronų, priešbalistinė gynyba turi rimtų problemų. Ir būkime atviri. Jų turi Ukraina. Jų turi visa Europa ir NATO“, – teigė jis.

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E. Rinkevičius pažymėjo, kad Rusijai nusprendus paleisti kelias raketas į Europos teritoriją, „šiandien daugeliui šalių būtų rimtas iššūkis su tuo susidoroti“.

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Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, remdamasis žvalgybos duomenimis, anksčiau sakė, kad Rusija planuoja hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias šalis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino, kad Vilnius taip pat turi žvalgybos duomenų apie Rusijos rengiamas hibridines atakas prieš Ukrainos sąjungininkes.

Latvijos Konstitucijos apsaugos biuro (SAB) naujienų agentūrai LETA pateiktame naujame saugumo situacijos vertinime rašoma, kad Baltijos šalyse ir visoje NATO yra tikimybė, jog Rusija bandys eskaluoti saugumo situaciją netradicinėmis atakomis, įskaitant diversijos aktus, provokacijas ir kitus mažesnio masto išpuolius.

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Kaip pranešė LETA, Latvija ir Europa ruošiasi sunkiam rudeniui bei žiemai, Rusijai toliau didinant agresiją. Apie tai E. Rinkevičius rašė socialiniuose tinkluose, įspėdamas, kad „tolesnė eskalacija yra labai tikėtina“.

Tuo pat metu faktai šiuo metu nerodo jokio pasirengimo didelio masto Rusijos invazijai į NATO ar Europos Sąjungos teritoriją, nesant tokiai invazijai būtino pajėgų telkimo, sakė prezidentas.

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Kodėl
Kodėl
2026-09-19 20:07
Kažkaip keista , kad vakar Ukrainos kariuomenės atakuota Kursko atominė elektrinė nepatenka į skiltį ,karas Ukrainoje, o šis teroristinis išpuolis nukištas kažkur toli toli , kad niekas nematytų
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Raimonds
Raimonds
2026-09-20 07:57
žirgų gavu prezikas yra pideras!
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Ns
Ns
2026-09-20 10:06
Bet svarbiausia,kad visi iškrypėliai, daugiausia ir šaukia,del rusų polimo
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