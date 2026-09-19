Prie JK karinių objektų smarkiai padaugėjo incidentų su dronais

Laikraštis „The Independent“ pranešė, kad per 12 mėnesių, iki 2026 m. rugpjūčio, virš JK gynybos objektų arba netoli jų užregistruota 340 su dronais susijusių saugumo incidentų.
2025 m. tokių incidentų buvo 250, o ankstesniais metais – 126.
JK gynybos ministerija neatskleidė, kas galėjo būti atsakingas už dronų veiklą, tačiau šie duomenys paskelbti Europos šalims perspėjant apie jų teritorijoje dažnėjančias įtariamas Rusijos hibridines operacijas.
Ginkluotųjų pajėgų ministrė Louise Sandher-Jones AFP pateiktame pareiškime nurodė, kad vyriausybė „itin rimtai vertina priešiškų dronų keliamą grėsmę gynybos objektams“.
Pasak ministrės, incidentų skaičiaus augimą iš dalies lėmė pagerėjusi stebėsena ir pranešimų apie tokius atvejus teikimas, vasarį virš 44 strateginių karinių objektų nustačius ribojamo skraidymo oro erdvės zonas.
„JK ir jos sąjungininkės išlieka budrios dėl galimų grėsmių, o priešininkams neturėtų kilti jokių abejonių dėl šios vyriausybės ryžto priešintis agresijai prieš JK ir mūsų sąjungininkes“, – pridūrė ministerijos atstovas.
Skaičiai paskelbti kitą dieną po to, kai Rusija iškvietė JK reikalų patikėtinę dėl to, ką Maskva pavadino ginklų tiekimo Ukrainai „eskalavimu“. Rusija perspėjo, kad bet kokie britų kariniai objektai Ukrainoje, naudojami smūgiams Rusijos teritorijoje rengti, būtų laikomi „teisėtais taikiniais“.
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