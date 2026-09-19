Išvydę vaizdą kelyje, gyventojai šokiruoti: „Tėvai, ką jūs mąstote?“

„Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje„ grupėje „Facebook“ tinkle pasirodęs vilnietės Ievos įrašas sukėlė diskusijas apie nepilnamečius, kurie be vairuotojo pažymėjimo vairuoja elektrinius dviračius ir motorolerius.
„Ar visiems atrodo normalu, kad vaikai be teisių su elektriniais dviračiais ar motoroleriais po eismą važinėja?" – klausė Ieva.
Moters teigimu, neretai tokios transporto priemonės nėra registruojamos, o jas vairuojantys paaugliai esą kelyje pažeidinėja kelių eismo taisykles.
„Daro kelyje „vienkes“, važinėja per raudoną. Man įdomu, ar įstatymams sugriežtėti reikia palaukti, kol toks vaikas praras gyvybę ir atsidurs reportažas žiniose? Tėvai, ką jūs mąstote, kad perkat tokius daiktus savo vaikam?“, – pasipiktinimo neslėpė moteris.
Ekspertas pritaria, kad eisme netrūksta chaoso
Saugaus eismo ekspertas ir vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas primena, jog nuo šių metų lapkričio 1 d. keisis reikalavimai, norint įgyti AM kategorijos teises.
Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai stipriai išpopuliarėjo lengvųjų keturračių kategorijai priskiriami vadinami mikroautomobiliai.
Kaip pažymi A. Pakėnas. nuo lapkričio mėnesio gauti AM kategorijos teises galės tik 16 metų sulaukę jaunuoliai, kurie išlaikė ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą (pagal dabartinę tvarką teises jaunuoliai gali gauti sulaukę 15 metų amžiaus ir išlaikę teorijos egzaminą).
„Dabar, kol tas pakeitimas neįvyko, tai vyksta kažkas negero. Nes gavosi nesusipratimas, tie automobiliukai, niekas nesuprato, ką su jais darytis, pritaikyta sena tvarka, kur galima važiuoti bet kaip, bet kam ir tuo buvo pasinaudota“, – nuomone dalinosi A. Pakėnas.
Tiesa, saugaus eismo ekspertas atkreipė dėmesį, kad už vaikų atsakingumą kelyje vairuojant įvairias mikrojudumo priemones turėtų prisiimti ir tėvai. Be to, anot eksperto, užtikrinti didesnį saugumą eisme galėtų ir didesnė kontrolė gatvėse.
„Mes vis nenorime apie tai šnekėti, bet galų gale reikia kažką daryti, kad kelių policijos būtų daugiau ir ekipažų daugiau ir daugiau kontroliuotų. Dabar jūs galite metų metais važinėti ir niekas jūsų nestabdys, jeigu pats nepadarysite autoįvykio, tai važinėsite ilgai“, – pastebi A. Pakėnas.
Tuo metu kalbėdamas apie kitas mikrojudumo priemones, kaip, pavyzdžiui, elektriniai dviračiai, saugaus eismo ekspertas sako, kad iš esmės atsirado nauja kategorija transporto priemonių, kurioms, pasak A. Pakėno, mes esame nepasiruošę ir nežinome, ką su jomis daryti.
„Vieni sako, reikia, kad važiuotų gatvėmis, kiti sako, kad gali važiuoti šaligatviais. Aš tikrai ne vieną kartą mačiau, kada tie automobiliukai realiai važiuoja šaligatviu. Tai čia šiaip normalu, ar ne?“, – retoriškai klausė A. Pakėnas.
Todėl vairavimo instruktorius sako, jog reikia keisti dabartinę sistemą ir taip pat įpareigoti eismo dalyvius mokytis kelių eismo taisykles, kadangi šiuo metu, anot pašnekovo, eisme atsiranda vis daugiau chaoso.
„Kelių eismo taisyklėse aiškiai parašyta, kad kelių eismo taisykles privalo žinoti, išmanyti ir jomis vadovautis visi eismo dalyviai. Tiesiog niekas nesukūrė mechanizmo, kaip tą įvykdyti. Galioja įstatymas, kurio niekas nepaiso – valstybė pirmoje vietoje“, – pabrėžė A. Pakėnas.
„Griūna visa dabartinė sistema, reikia ją keisti, bet reikia aiškių, konkrečių sprendimų. Gal tai yra kuriama, aš nežinau, gal tiesiog dabar su visuomene apie tai nesidalinama, gal dabar jau kur nors kūrybos procesas vyksta, nes įstatymų leidyba ir sistemos sukūrimas ne taip paprasta, gali užtrukti, bet bent jau visuomenę gali nuraminti kas nors, kas atsakingas už tai“, – pridūrė saugaus eismo ekspertas.
Iki rudens užfiksuoti 451 įvykiai, kuomet nukentėjo vaikai
Lietuvos policijos duomenimis, šiemet nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Lietuvoje buvo užregistruotas 451 įskaitinis eismo įvykis, kuriame nukentėjo vaikai. Kaip pažymi teisėsauga, šiltuoju metų laikotarpiu nepilnamečiai aktyviai dalyvauja eisme važiuodami dviračiais, elektriniais paspirtukais ir kitomis mikrojudumo priemonėmis.
„Šiuose eismo įvykiuose 5 vaikai žuvo ir 485 buvo sužeisti. Elektrinių paspirtukų vairuotojai nėra išskirti į atskirą kategoriją, todėl tikslus nukentėjusių nepilnamečių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų skaičius iš šios suvestinės nenustatomas“, – naujienų portalui tv3.lt pažymėjo Lietuvos policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.
Be to, kiek eismo įvykių nutiko dėl nepilnamečių kaltės policija duomenų neturi. Tiesa, policijos atstovė primena, kad dėl kelių eismo taisyklių nesilaikymo administracinėn atsakomybėn paprastai traukiami asmenys nuo 16 metų.
„Jeigu pažeidimą padaro jaunesnis vaikas, praktikoje gali būti vertinama tėvų ar globėjų pareiga tinkamai prižiūrėti vaiką, taip pat tėvams gali tekti civilinė atsakomybė už vaiko padarytą žalą“, – priduria policijos atstovė.
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