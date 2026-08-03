Živilė Aleškaitienė
Didieji JAV transliuotojai sustabdė jungtinį Trumpo renginių filmavimą
Didieji JAV televizijos transliuotojai, solidarizuodamiesi su CNN, kurio atstovams uždrausta patekti į Baltuosius rūmus, pirmadienį atsisakė rengti bendros televizijos žurnalistų grupės („pool“) reportažus apie prezidentą Donaldą Trumpą. „Visuomenei gyvybiškai svarbu gauti tikslią ir nepriklausomą informaciją apie savo valdžią.
Moldova įtaria, kad dėl jos oro erdvės pažeidimo kaltas dronas
Moldova šeštadienį pareiškė įtarianti, kad dėl „nepriimtino“ šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį diena anksčiau netoli sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis. Šis incidentas, per kurį, kaip pranešama, žmonės nenukentėjo ir žala nebuvo padaryta, „yra nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė“, sakoma Moldovos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Prie JK karinių objektų smarkiai padaugėjo incidentų su dronais
Per pastaruosius metus dronai daugiau kaip 300 kartų buvo nukreipti į Jungtinės Karalystės karinius objektus, rodo šeštadienį šalies žiniasklaidos paskelbti duomenys. Laikraštis „The Independent“ pranešė, kad per 12 mėnesių, iki 2026 m. rugpjūčio, virš JK gynybos objektų arba netoli jų užregistruota 340 su dronais susijusių saugumo incidentų.
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Iš Putino pasiuntinio – atviras pasiūlymas AfD dėl bendradarbiavimo
Aukšto rango Kremliaus pasiuntinys prieš sekmadienį vyksiančius svarbius žemės parlamento rinkimus atvirai pasiūlė ekonominį bendradarbiavimą su Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje bus renkamas naujas parlamentas.
2026-09-19
Saudo Arabijoje – oro pavojus: netoli Rijado oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos
Šeštadienį netoli Rijado tarptautinio oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos, o skrydžių stebėjimo svetainė pranešė apie atšaukiamus ir vėluojančius skrydžius. Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Saudo Arabijos institucijos paskelbė oro pavojaus signalą. Įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas matė, kaip ugniagesiai netoli oro uosto mėgino užgesinti liepsnojančią degalų cisterną su Saudo Arabijos naftos milžinės „Aramco“ logotipu.
Lenkija vėl pakėlė naikintuvus
Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti, Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą, platformoje „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė (DORSZ). „Dėmesio. Rusijos Federacijai reaktyviniais bepiločiais orlaiviais atakuojant taikinius Ukrainoje, Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti kariniai orlaiviai“, – pranešė DORSZ.
2026-09-19
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JAV patvirtino 2,68 mlrd. dolerių vertės oro gynybos įrangos pardavimą Ukrainai
JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 2,68 mlrd. JAV dolerių vertės įrangos, skirtos Ukrainos oro gynybos pajėgumams vystyti ir modernizuoti, pardavimui. Apie tai Valstybės departamentas pranešė penktadienį, skelbia „Ukrinform“. Ukraina paprašė parduoti jai įvairios oro gynybos įrangos ir priemonių, įskaitant raketas S-300 tipo sistemoms, raketas GAM-67, padidinto nuotolio lazeriu valdomų raketų sistemas, mobiliuosius paleidimo įrenginius ir jų modifikavimo rinkinius.
2026-09-19
Nauji įsilaužimai: „Google“ DI modelis vykdė kibernetines atakas
„Google“ vartotojams skirtas dirbtinio intelekto (DI) modelis „Gemini“ atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias atvejis, kai DI modelis neleistinai įsiskverbė į kompiuterines sistemas, ir tokie incidentai kelia susirūpinimą dėl saugumo. Apie įsilaužimus pirmasis pranešė „The Wall Street Journal“. Jie įvyko gegužę, o „Google“ juos aptiko liepą.
Trumpas skelbia sutaręs su Danija dėl Grenlandijos: užkirstas kelias Rusijai ir Kinijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė sudaręs susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai steigti bazes šioje Arkties teritorijoje. 2025 m. sausį grįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad dėl strateginių priežasčių Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją. Tokie pareiškimai kėlė nerimą NATO sąjungininkei Danijai ir sulaukė griežto Aljanso pasipriešinimo.
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Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą dėl sankcijų Rusijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė Kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, penktadienį pranešė Baltieji rūmai. Sankcijų paketas sulaukė abiejų partijų paramos Kongrese, juo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą.
2026-09-19
Iš NATO vadovo – žinutė Putinui
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „aiškiai supranta“, kas galėtų aktyvuoti NATO 5-ojo straipsnį dėl savitarpio gynybos, nepaisant to, kad aljansas sąmoningai laiko paslaptyje savo „raudonąsias linijas“, teigia NATO vadovas Markas Rutte.
2026-09-17
Zelenskis prabilo apie skaudamą klausimą: „Nors ir rytoj“
Ukrainos Konstitucija, rinkimų teisės aktai ir saugumo padėtis neleidžia rengti rinkimų Ukrainoje karo metu. Apie tai, pasak „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė interviu JAV televizijos kanalui „CBS News“. „Esu pasirengęs juos (rinkimus – aut.) surengti nors ir rytoj, bet jei karas tęsiasi, to padaryti negalima – nei pagal Konstituciją, nei pagal rinkimų įstatymus, o visų pirma dėl saugumo padėties.
2026-09-16
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Nelaimė netoli lietuvių pamėgtos salos: nuskendus laivui dingo 25 žmonės
Prie Graikijai priklausančios Gavdoso salos, esančios netoli Kretos, nuskendus migrantų pilnam laivui vienas žmogus žuvo, o dar 25 dingo be žinios, pirmadienį AFP pranešė pakrančių apsaugos tarnyba. „51 žmogų išgelbėjo du tame rajone buvę laivai“, – sakė pakrančių apsaugos atstovas spaudai, pridurdamas, kad, remiantis iš jūros ištrauktų žmonių pasakojimais, laive buvo 77 žmonės.
JAV senatorius prakalbo apie Putino planą: jis nori, kad žmonės šaltų ir badautų
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas šiuo metu nėra suinteresuotas mažinti karo veiksmų intensyvumą kare prieš Ukrainą ir greičiausiai mano, kad išlaukęs per žiemą sustiprins savo pozicijas. Pasak „Ukrinform“, JAV senatorius, NATO stebėtojų grupės JAV Senate pirmininko pavaduotojas Thomas Tillisas tokią nuomonę išsakė interviu „Laisvės radijui“ per savo vizitą Ukrainoje.
2026-09-14
Sibire vietoje paminklo lietuviams ir lenkams atsirado naujas memorialas
Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo, skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams, pastatė dvi rusų karių statulas, trečiadienį pranešė „Kyiv Post“. 2023 m. birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas, pranešė PAP.
2026-09-09
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Po Putino susitikimo su Trumpo pasiuntiniais – ne pačios optimistiškiausios nuotaikos
Europos ir JAV pareigūnai mano, kad Rusijos karas prieš Ukrainą tęsis ir kitais metais, pripažindami, kad naujausia JAV taikos iniciatyva nesugebėjo pasiekti reikšmingos pažangos derybose su Vladimiru Putinu. Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais.
2026-09-09
Rusija pagrasino NATO šaliai kariniais veiksmais
Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų „kovinį panaudojimą“ prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi JAV raketų kompleksai, galintys paleisti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
2026-09-07
JAV aktorius negailėjo kritikos Trumpui: „Man gėda“
Kino veteranas aktorius George‘as Clooney trečiadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos ištvers „apgailėtiną“ savo istorijos laikotarpį, valdant prezidento Donaldo Trumpo administracijai, kurią jis pavadino vyriausybe, vadovaujama „žemiausios kvalifikacijos žmonių“. G. Clooney su žiniasklaida kalbėjo Venecijos kino festivalio atidarymo dieną; čia jam bus įteiktas „Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus.
2026-09-02
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Naujojo Norvegijos karaliaus priesaika – be skandaluose skendusios žmonos
Naujasis Norvegijos karalius Hokonas VIII antradienį duos ištikimybės šalies konstitucijai priesaiką, tačiau jo žmona negalės dalyvauti ceremonijoje dėl komplikacijų, kilusių po neseniai atliktos plaučių transplantacijos. 53 metų Hokonas, tapęs karaliumi po to, kai penktadienio rytą, sulaukęs 89 metų, mirė jo tėvas karalius Haraldas V, prisieks parlamento pagrindinėje salėje 13.00 val. (14 val.
Europos obligacijų pajamingumas kyla: kas lemia naujas aukštumas?
Kylančioms naftos kainoms ir „vanagiškoms“ centrinių bankų užuominoms sustiprinus lūkesčius dėl palūkanų normų didinimo, Europos vyriausybių obligacijų pajamingumo rodikliai paskutinę rugpjūčio prekybos sesiją pasiekė kelerių metų aukštumas, rašo portalas „Trading Economics“. Vokietijos vyriausybės dešimties metų trukmės obligacijų pajamingumas pirmą kartą nuo 2011 metų gegužės pasiekė 3,3 procento.
Skandalas Lenkijoje: sulaikytas olimpinio komiteto vadovas
Lenkijos teismas nusprendė, kad Lenkijos olimpinio komiteto (LOK) prezidentas Radoslawas Piesiewiczius turi likti kardomajame kalinime tris mėnesius, kol vyksta tyrimas, susijęs su kriptovaliutų birža „Zondacrypto“, pranešė „TVPWorld“. Šis sprendimas buvo priimtas po naktinio posėdžio Katovicų teisme; posėdis prasidėjo apie vidurnaktį ir baigėsi šeštadienį apie 5 val. ryto.
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Atvirai prabilo apie Putino planus – jis turi nusistatęs datą: tokiu scenarijumi net bendražygiai netiki
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nurodė karinei vadovybei iki šių metų gruodžio 31 d. pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracines sienas. Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, Prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Pavlo Palisa tai pareiškė per spaudos konferenciją. „Politinėse derybose Donbaso klausimas visada keliamas pirmiausia.
2026-08-29
Per 100 žmonių įstrigo tunelyje: po katastrofiško įvykio – gelbėjimo operacijos
Nepalo kariuomenės gelbėjimo komandos šeštadienį pasitelkė gręžimo įrangą siekdamos išgelbėti daugiau nei 100 žmonių, įstrigusių hidroelektrinės tunelyje, praėjus trims dienoms po to, kai šią vietovę nusiaubė galingas potvynis. „Vyriausybė toliau deda pastangas... išgelbėti žmones, įstrigusius „Trishuli 3A“ hidroelektrinės projekto tunelyje Rasuvoje“, – teigiama Nepalo ministro pirmininko kanceliarijos pranešime.
Islandija sprendžia dėl narystės derybų su ES atnaujinimo – kas laukia šalies?
Šeštadienį islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo – tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkst. žmonių, pateikė paraišką stoti į ES po 2009 m. finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 m., kai į valdžią atėjo euroskeptiška vyriausybė.
2026-08-29
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„Nieko neliko“: po katastrofiško potvynio – naujausia žinia
Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį vis dar stengėsi surasti tūkstančius dingusių žmonių praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina, į cunamį panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Penktadienį dingusių žmonių skaičius viršijo 2 400, o gelbėjimo tarnybos pranešė, kad ištraukė 623 kūnus – dalis žuvusiųjų galėjo būti nunešti pasroviui iki pat Indijos.
2026-08-29
Ukrainos perspėjimas Baltijos šalims: „Svarsto tokius veiksmus“
Rusija svarsto galimybę surengti hibridines atakas prieš atskiras ES šalis, ypač Baltijos valstybes, siekdama susilpninti Europos paramą Ukrainai ir daryti spaudimą jų visuomenėms, kad šioms imtų reikalauti iš savo vyriausybių nutraukti pagalbą Kyjivui. Pasak „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ platformoje paskelbė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro (KDC) vadovas Andrijus Kovalenka.
2026-08-27
Katastrofiški potvyniai Nepale: kas žinoma?
Katastrofiški potvyniai ir nuošliaužos Nepalo ir Tibeto pasienyje sukėlė vandens ir purvo bangas, dėl kurių žuvo mažiausiai 180 žmonių, o dar šimtai laikomi dingusiais be žinios. Štai kas žinoma iki šiol: Kas įvyko? Tiksli įvykių seka vis dar neaiški, tačiau trečiadienio rytą vandens ir sąnašų srautai nušlavė abipus sienos esančias vietoves. Stebėjimo kameros vaizdo įrašas iš Kinijos pusės parodė, kaip purvo ir vandens siena užgriuvo pastatą, o išsigandę žmonės bėgo tolyn.
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Buvusi NATO pareigūnė: NATO daro viską, kad išvengtų tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija
NATO siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos su Rusija ir neturi kompleksinio požiūrio, kaip kovoti su Kremliaus hibridiniu karu, teigia buvusi Aljanso pareigūnė.
2026-08-26
Trumpas sukrėstas Dolly Parton mirties: įsakė visoje šalyje nuleisti vėliavas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitei nuleisti vėliavas, pagerbiant kantri muzikos ikoną Dolly Parton, kuri mirė būdama 80-ies metų. „Labai liūdna pranešti, kad ką tik mirė Dolly Parton – viena iš visų laikų didžiausių kantri dainininkių, ir apskritai viena žymiausių istorijoje. Tai tikra netektis milijonams žmonių.
JK perduos Ukrainai tolimojo nuotolio raketų gamybos techninius dokumentus
Jungtines Karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus, reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Per savo pirmąją kelionę į Ukrainą jis ketina paskelbti, kad leis Europos gynybos įmonei „MBDA“ atskleisti informaciją apie JK gamybos komponentus, naudojamus tolimojo nuotolio raketose „Scalp“ – tai yra Prancūzijoje gaminamų JK raketų „Storm Shadow“ versija. Šioms „didelio tikslumo smūgio“ (angl.
2026-08-24
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Dunojuje atsivėrė Antrojo pasaulinio karo paslaptys: tarp radinių ir motociklas
Smarkiai nusekus Dunojaus upės vandenims Budapešte buvo aptikti dviejų vermachto (nacistinės Vokietijos kariuomenės) karių palaikai, motociklas ir prieštankinė mina, penktadienį pranešė Vokietijos karių kapų priežiūros komisija. Organizacija nurodė, kad komisijos darbuotojai ekshumavo karių palaikus. Dėl rastos prieštankinės minos „Tellerman 35“ taip pat buvo iškviestas sprogmenų neutralizavimo padalinys.
2026-08-15
35 laipsniai – dar ne riba: karštis nesitraukia, o tik stiprėja
Europos regionuose, kuriuose gyvena mažiausiai 92 mln. žmonių – ypač Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje – trečiadienį, per naujausią karščio bangą žemyne, oro temperatūra turėtų viršyti 35 laipsnius Celsijaus, rodo AFP skaičiavimai. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o kai kuriose vietose ji nėra pakankamai pasirengusi tvarkytis su karščiu.
Rusams – karšta naktelė: liepsnojo karinė bazė
Laikinai okupuoto Krymo šiaurėje rugpjūčio 12-osios naktį užsidegė Rusijos karinė bazė, o Sevastopolis patyrė didelio masto dronų ataką. Pasak „Ukrinform“, apie tai, remdamasi palydovinėmis nuotraukomis, informavo „Telegram“ kanalo stebėjimo grupė „Krymo vėjas“. „Gaisras kilo pasienio užkardos teritorijoje Rysovės kaime, Perekopo rajone. Palydovas užfiksavo laiką – 2.31 val. nakties“, – teigiama pranešime. Masinė dronų ataka Sevastopolis praėjusią naktį taip pat patyrė masinę dronų ataką.
2026-08-12
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Mirė buvęs „Toyota“ vadovas: jo dėka pasaulį išvydo legendinis „Prius“
Sulaukęs 93 metų mirė buvęs „Toyota“ vadovas Hiroshi Okuda, kuriam priskiriami nuopelnai už novatoriško hibridinio automobilio „Prius“ populiarinimą ir Japonijos automobilių gamintojos pavertimą pasauliniu gigantu, trečiadienį pranešė įmonė. H. Okuda 1995 m. perėmė sunkumų patiriančios įmonės vairą – tapdamas pirmuoju per kelis dešimtmečius vadovu, nepriklausančiu įkūrėjų šeimai – ir skatino tokių novatoriškų produktų kaip „RAV4“ ir „Prius“ kūrimą.
Šimtai dronų virš Vokietijos karinių objektų: kariuomenė prabilo apie augančią grėsmę
Vokietijos ginkluotosios pajėgos (Bundesveras) pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą – pranešta apie kelis šimtus įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas spaudai trečiadienį paskelbtame interviu žiniasklaidos grupei „RND“ teigė, kad pranešimų apie pastebėtus dronus skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ir išliko didelis.
2026-08-12
Dėl vaiko poelgio nukentėjo šimtai keleivių: lėktuvo skrydis buvo atšauktas
Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą, vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisykles ir saugos procedūras, taikytinas keliaujantiems vaikams, pranešė BBC.
2026-08-11
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Kyla rimtas nerimas: Baltijos šalys ir Lenkija ruošiasi galimiems Rusijos veiksmams
Lenkija ir Baltijos valstybės stiprina infrastruktūros apsaugą, didėjant nerimui, kad Rusija gali imtis provokacijų, praneša „Reuters“. Agentūra praneša, kad, Baltijos valstybių žvalgybos tarnybų vertinimu, Rusijos kariuomenė galbūt jau planuoja vadinamąjį „svetimos vėliavos“ išpuolį, t. y. provokaciją, dėl kurios ji apkaltintų kitą šalį.
2026-08-11
Trumpas liepė keisti vaikų skiepijimo tvarką: kai kurios kartu skiriamos vakcinos gali būti „gana mirtinos“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką D. Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindines rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Iš pradžių nebuvo aišku, ar šis įsakas įsigalios iš karto.
2026-08-11
Europa pateikė geriausias žvalgybos tarnybas: Lietuvos žvalgyba – tarp silpniausiųjų
Lenkijos žvalgyba užima devintą vietą Europoje, praneša Prancūzijos žiniasklaida. Šis reitingas, kuriame buvo vertinamos tiek civilinės, tiek karinės žvalgybos tarnybos 21 Europos šalyje, buvo parengtas pasikonsultavus su 60 žvalgybos ekspertų iš 25 skirtingų šalių. Lenkijai užimant devintą vietą, jos žvalgybos tinklas lenkia tokius regiono kaimynus kaip Rumunija ir Čekija, o tai sustiprina didėjančią Varšuvos svarbą Europos saugumo srityje.
2026-08-10
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10 pacientų nužudęs slaugytojas gali būti tik dalis kraupios istorijos: tyrėjai tikrina dar 120 mirčių
Vokietijos prokurorai tiria daugiau nei 120 įtariamų žmogžudysčių, galbūt susijusių su buvusiu slaugytoju, kuris jau nuteistas už 10-ies pacientų nužudymą, pirmadienį pranešė teisėsaugos pareigūnai. Vakarų Vokietijos miesto Acheno prokurorai iki šiol nurodė atlikti 39 ekshumacijas, „dpa“ pranešė atstovė spaudai, o Kelno prokurorai pareikalavo ekshumuoti septynis kūnus.
Iš popiežiaus – rimtas raginimas: prabilo apie tai, kas vyksta Ukrainoje
Popiežius Leonas XIV sekmadienį paragino nutraukti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Pasak „Ukrinform“, apie tai rašo „Reuters“. Popiežius Leonas sekmadienį sakė, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės, ir paragino nutraukti karą. Popiežius ragina nutraukti atakas „Tragiškų incidentų daugėja, dėl to vis didėja civilių aukų, taip pat ir vaikų, skaičius“, – sakė pontifikas susirinkusiems tikintiesiems prieš sekmadienio Viešpaties Angelo maldą.
2026-08-10
Aliarmas Vokietijoje: virš karinės bazės pastebėti 2 dronai
Virš karinės bazės vakarų Vokietijoje buvo pastebėti du dronai, penktadienį pranešė šalies ginkluotosios pajėgos; tai įvyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Ketvirtadienio vakarą, apie 22 val. vietos laiku, Mecherniko bazės, esančius į vakarus nuo Bonos, saugumo kontrolės centras pranešė, kad virš teritorijos pastebėti du skrendantys dronai, patvirtino Bundesvero operatyvinio štabo atstovė spaudai. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą, pridūrė atstovė.
2026-08-07
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Trumpo pyktis liejasi per kraštus: štai kas jį įsiutino
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasmerkė apeliacinio teismo sprendimą, kuriuo nurodoma stabdyti Baltųjų rūmų pokylių salės statybą, ir pažadėjo apskųsti šį sprendimą Aukščiausiajam Teismui. „Mes nedelsdami kreipsimės į Jungtinių Valstijų Aukščiausiąjį Teismą“, – rašė D. Trumpas savo įraše „Truth Social“ tinkle, pavadindamas šį sprendimą „siaubingu, politiškai motyvuotu ir neteisėtu“, prieštaraujančiu nacionalinio saugumo interesams.
2026-08-07
Vokietijoje – nauja Rusijos dezinformacijos ataka: nusitaikė į Merzą
Vokietijos saugumo tarnybos mano, kad su Rusija susijusi grupė neseniai internete išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai atskleidžiami kanclerio Friedricho Merzo atsistatydinimo planai, penktadienį AFP pranešė vienas šaltinis.
2026-08-07
Žmones teko gelbėti net sraigtasparniu: populiarų regioną nusiaubė potvyniai
Stiprios audros vakarų Austrijos kalnuotose vietovėse sukėlė potvynius ir nuošliaužas, dėl to grupė keliautojų liko įstrigusi kalnų užeigoje. Ketvirtadienį vakare populiariame Cilertalio atostogų regione įvyko trys nuošliaužos, kurios laikinai užblokavo slėnio kelius purvu ir uolienų nuolaužomis, penktadienį pranešė policija. Austrijos transliuotojo ORF teigimu, kalnų užeigoje prie Bad Gastaino iš viso buvo įstrigę 11 žmonių.
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Vokietija paneigė spekuliacijas apie drono incidentą: Ukrainos lėktuve šaudmenų nebuvo
Vokietijos federalinė Vidaus reikalų ministerija neoficialiai paneigė pranešimus, kad Ukrainos lėktuvas, susijęs su dronų incidentu Leipcigo-Halės oro uoste, buvo pakrautas amunicija, ketvirtadienį sužinojo naujienų agentūra „dpa“. Per informacinį susitikimą su Bundestago (žemųjų parlamento rūmų) frakcijų koordinatoriais, kuriame dalyvavo Vidaus reikalų ir gynybos komitetų nariai, buvo paaiškinta, kad lėktuve nebuvo jokių šaudmenų.
2026-08-06
Ispaniją užgriuvusi migrantų krizė supurtė ES: štai kaip bandoma užglaistyti nesutarimus
Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje.
2026-08-04
ES šalyje užfiksuotas istorinis karščio rekordas: temperatūra pasiekė net 40,8 laipsnio
Austrija antradienį pasiekė naują oro temperatūros rekordą – Vienoje užfiksuota 40,8 laipsnio pagal Celsijų, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba. Kaip nurodė „GeoSphere Austria“ savo pranešime, šis rodmuo buvo užfiksuotas Štamersdorfe, esančiame sostinės rytinėje dalyje, ir taip buvo pagerintas ankstesnis rekordas, siekęs 40,5 laipsnių Celsijaus, užfiksuotas 2013 m. rugpjūčio 8 d. Bad Doič-Altenburge, rytinėje Austrijoje.
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Paviešintas „safario Ukrainoje“ vaizdo įrašas: rusai taikiniu pasirinko turgaus prekeivį
Ukrainos valdžios institucijos antradienį išreiškė pasipiktinimą dėl vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip pietiniame Chersono mieste dronas persekioja vyrą, ir pasmerkė tai kaip tyčinį „medžioklės“ aktą, nukreiptą prieš civilius gyventojus. Vaizdo įraše, kurio tikrumo AFP kol kas negalėjo patikrinti, vyras bando pasislėpti už automobilio nuo nuotoliniu būdu valdomo FPV drono, o šis jį persekioja ir galiausiai susprogdina sprogstamąjį užtaisą.
2026-08-04
Verda tikras pragaras: miško gaisrai kilo dar vienoje ES šalyje, pasitelkta kariuomenė
Nyderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisras, pirmadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Pranešime teigiama, kad ugniagesiai buvo išsiųsti į De Rosmoleno gamtos rezervatą netoli Ostrumo kaimo, siekiant užgesinti gaisrą ir užkirsti kelią jo tolesniam plitimui. Kilo dūmų stulpai Virš miškingo ploto, esančio tarp Venlo ir Neimegeno, kilo didžiuliai dūmų stulpai. Dėl prastos oro kokybės buvo evakuota stovyklavietė, kurioje buvo apie 300 poilsiautojų.