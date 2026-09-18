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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos fronte – gyvybes gelbstintys „MAUL“: viena mašina ištraukė net 11 karių

2026-09-18 18:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 18:20
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Ukrainos fronte nuotoliniu būdu valdomi antžeminiai dronai „MAUL“ naudojami sužeistiems kariams evakuoti iš vietų, kuriose įprastinė evakuacija tapo praktiškai neįmanoma.

Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
GALERIJA (13)

Ukrainos fronte nuotoliniu būdu valdomi antžeminiai dronai „MAUL“ naudojami sužeistiems kariams evakuoti iš vietų, kuriose įprastinė evakuacija tapo praktiškai neįmanoma.

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Apie šių mašinų darbą ir vieną sudėtingiausių jų panaudojimo operacijų rašo žurnalas „The Atlantic“.

Kaip rašo straipsnio autorius, sužeistiesiems gabenti skirtose šarvuotose kapsulėse susimaišo parako, benzino ir gangrenos kvapai. Po kiekvienos evakuacijos mašina išvaloma ir dezinfekuojama. 1-ojo atskirojo medicinos bataliono evakuacijos koordinatorius medikas Vitalijus, šaukiniu „Eš“, pasakoja, kad visiškai panaikinti šio kvapo neįmanoma.

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„Plauni ir plauni, bet kvapas niekada neišnyksta“, – žurnalistui sakė jis.

„MAUL“ nėra akronimas. Pasak mediko, šis pavadinimas sugalvotas kaip nuoroda į „Žvaigždžių karų“ personažą Darthą Maulą. Mašinose įrengtos antenos dronų signalams slopinti ir apsaugotos kapsulės, kuriose gabenami sužeistieji.

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Rusijos dronų operatoriai greitai suprato tokių mašinų reikšmę ir ėmė jas medžioti. Dažnai smūgiuojama būtent po to, kai sužeistieji jau būna įlaipinti ir evakuacijos operacija būna prasidėjusi.

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Tokios mašinos praradimas reiškia ne tik materialinius nuostolius: operatoriai operacijos eigą stebi monitoriuose ir gali matyti, kaip žūsta tie, kuriuos mėgino išgelbėti.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Antžeminiai dronai fronte pradėti naudoti 2024 m. pabaigoje. Iš pradžių jais daugiausia buvo gabenami šaudmenys ir maisto produktai. Tačiau 2025 m. pradžioje viena operacija parodė, kad tokios mašinos gali prasiskverbti gilyn į vadinamąją žiedinę zoną ir iš ten pargabenti žmones.

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Karas Ukrainoje

2025 m. vasarį netoli Kupjansko trys 154-osios mechanizuotosios brigados kariai po Rusijos pajėgų puolimo buvo atkirsti nuo savo dalinių. Visi trys buvo sužeisti, du – sunkiai. Kelias savaites vadovybė mėgino surengti jų evakuaciją, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi.

„Išbandėme viską“, – prisimena brigados veteranė Ksenija Vynohradova. Mėnesį Rusijos pajėgų atakas kentusių ir iš dronais numetamų atsargų gyvenusių karių padėtis tapo kritinė: jų žaizdos supūliavo, o galimybės išgyventi buvo beveik lygios nuliui. Tuomet K. Vynohradova socialiniame tinkle „Facebook“ paprašė pagalbos.

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Į jos įrašą atsiliepė gynybos technologijų bendrovės „Burevij“ vadovas Viktoras Dolhopiatovas. Inžinieriai kaip tik dirbo kurdami antžeminį droną, kurį, jame įrengus apsauginį tinklą nuo dronų, atnaujinus programinę įrangą ir pritvirtinus trims žmonėms gabenti skirtą priekabą, buvo galima greitai pritaikyti evakuacijai.

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Pirmoji mašina buvo pavadinta „Ardal“. Per pirmąjį evakuacijos bandymą ji užvažiavo ant minos ir sprogo. Tuomet komanda panaudojo kitą aparatą, o jo maršrutą papildomai tikrino koviniai dronai. Antroji mašina pasiekė karių poziciją, jie sugebėjo į ją įlipti ir išvažiuoti iš pavojingos zonos.

Kaip pažymi straipsnio autorius, šiuo metu „MAUL“ mašinų vis dar trūksta, tačiau jos sąmoningai laikomos priemone, kurią galima paaukoti: vidutiniškai išgelbstint penkis karius prarandamos dvi tokios mašinos.

„Tai įrankiai. Mes prie jų neprisirišame“, – sako Ešas.

Vis dėlto kai kurios mašinos tampa išimtimis. Vienas „MAUL“ atlaikė 10 evakuacijos misijų ir išgelbėjo 11 karių. Jį sunaikinus operatoriai jo garbei sukūrė vaizdo įrašą, kurį paskelbė internete.

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